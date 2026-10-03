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Русия

Кремъл изостави преговорната реторика в отношенията със Запада! Анализатори оценяват риска от използване на тактическо ядрено оръжие!

/Поглед.инфо/ По време на годишната си реч пред Валдайския клуб руският държавен глава очерта значителна промяна в стратегическата рамка на Москва спрямо западните държави. Според представените тези досегашната политика на изчакване се заменя с по-твърд подход, който отчита невъзможността за постигане на дипломатически компромис с Брюксел и Вашингтон. Анализът на речта и съпътстващите я военни решения показва, че Кремъл подготвя инфраструктурата си за дългосрочно противопоставяне, включително чрез адаптиране на ядрената си доктрина.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 46026 прочитания
Кремъл изостави преговорната реторика в отношенията със Запада! Анализатори оценяват риска от използване на тактическо ядрено оръжие!
ИИ генерирана
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Край на дипломатическата илюзия и преход към суров прагматизъм

Изказването на Владимир Путин на 1 октомври 2026 г. по време на заседанието на Международния дискусионен клуб „Валдай“ представлява не просто пореден геополитически обзор, а системна равносметка. Тя слага край на четиригодишен цикъл, в който Москва периодично изпращаше сигнали за готовност за дипломатическо регулиране.

Ако се направи хронологичен преглед на президентските речи на този форум от 2022 г. насам, еволюцията в подхода е очевидна. През есента на 2022 г., в началния етап на специалната военна операция, Кремъл все още апелираше към „прагматизма“ на европейските елити и подчертаваше, че Русия не се възприема като враг на Запада. През 2023 г. конфликтът вече бе класифициран като начало на глобално преустройство на световния ред, но в реториката все още присъстваха елементи на очакване за поява на разумни събеседници на Запад.

През 2024 г., непосредствено след изборите в САЩ, се появиха надежди за промяна в курса на Вашингтон. Тези очаквания се пренесоха и през 2025 г., когато се проведе срещата на високо равнище в Аляска. Но както официално бе признато по-късно, т.нар. „дух от Анкоридж“ се изпари за по-малко от два месеца. Срещата не доведе до реално преразглеждане на подкрепата за Киев, нито до снемане на санкционния натиск. Към есента на 2026 г. отношенията със САЩ бележат най-ниската си точка в съвременната история, а Европейският съюз окончателно прие концепцията за продължителна конфронтация.

На този декемврийски и октомврийски контекст речта от Валдай 2026 формулира следния основен извод: постигането на компромис с настоящата архитектура на западните държави е невъзможно. Заявената от Путин формула — че когато един подход се окаже погрешен или неефективен поради отказа на отсрещната страна да промени поведението си, той трябва да бъде фундаментално променен — отбелязва края на опитите за търсене на дипломатически пробив.

Икономически и индустриални параметри на новия курс

Зад политическата реторика стои твърдата математика на държавния бюджет и отбранителната индустрия. Решението за увеличаване на военния бюджет на Руската федерация за 2027 г. с над 40% спрямо предходните нива е най-прякото доказателство, че държавата преминава от режим на временно военно напрежение към трайна структура на мобилизирана икономика.

Тази бюджетна рамка подкрепя следните ключови направления:

  • Масово серийно производство: Преминаване от модернизация на налични складови запаси към пълномащабно производство на нови оръжейни системи, включително ракетни комплекси от ново поколение като „Орешник“.
  • Инфраструктурно укрепване на тила: Инвестиции в противовъздушна и противодронна защита на стратегически обекти, летища за базиране на далечната авиация и критични промишлени възли.
  • Импортозаместване в микроелектрониката и високоточните компоненти: Пълно подсигуряване на веригите за доставки вътре в страната и през партньорски мрежи в Евразия.

Тази икономическа стъпка показва, че Москва се подготвя за надпревара на изтощение, разчитайки на факта, че суровинната ѝ база, енергийната независимост и окрупненият военнопромишлен комплекс създават устойчиво предимство пред европейските държави, изпитващи деиндустриализация и висока стойност на енергоносителите.

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