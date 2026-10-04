Яков Кедми в Поглед.инфо за поканата на Тръмп към Путин за Г-20: „Това е истински шамар за Европа! Толкова силно, че се чува по целия свят.“

/Поглед.инфо/ Дипломатическите среди във Вашингтон и европейските столици са изправени пред сериозен прецедент, след като според публикувани анализи и коментари от експерта Яков Кедми, държавният секретар на САЩ Марко Рубио е потвърдил инициативата на Доналд Тръмп за изпращане на официална покана към руския президент Владимир Путин за предстоящата среща на върха на Г-20 през декември. Според аналитичните оценки, подобен ход представлява рязка промяна в досегашната стратегия за международна изолация на Москва и поставя брюкселските институции в крайно неизгодно положение. В същото време Кремъл заема изчаквателна позиция, запазвайки гъвкавост относно формата на руското участие.

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Дипломатическият натиск на Вашингтон и пренареждането в Г-20

Публикуваните твърдения за официална покана от страна на Белия дом към руския президент за участие във форума на Г-20 на 14-15 декември чертаят нова линия в международните отношения. Според изявления на бившия дипломат и военен аналитик Яков Кедми, цитирани в медийни източници, държавният секретар на САЩ Марко Рубио е потвърдил, че предложението е дошло лично от Доналд Тръмп. В дипломатическата практика покана от подобен ранг рядко се отправя без предварителни дискретни консултации между държавните апарати. Според оценката на Кедми, ведомствата във Вашингтон не биха поели риска от публичен отказ, което подсказва за вече извършен подготвителен дипломатически сондаж.

Институционалният капан пред европейската дипломация

Опитите на европейските държави да поддържат пълна дипломатическа изолация на Москва се сблъскват с новата реалност на американската външна политика. От 2022 година насам Брюксел изграждаше стратегия за блокиране на руското присъствие във всички международни формати. Твърди се обаче, че самостоятелните действия на Вашингтон обезценяват тази линия за броени часове. Както отбелязва Кедми, за Европа това изглежда като директно пренебрегване на нейните позиции. Институционалният апарат на ЕС, който настояваше за прилагане на ордера за арест от Международния наказателен съд, сега се оказва без лостове за въздействие върху решенията на американската администрация.

Символните сблъсъци и протоколните манипулации на международните форуми

Случаят с предходната среща на Г-20, когато органите на форума направиха опит да заличат присъствието на руския външен министър Сергей Лавров от официалната снимка, илюстрира ниското ниво на протоколна култура в последните години. По думите на Кедми, подобни жестове имат предимно медиен ефект и не променят реалния ход на преговорите. Настоящата покана към Путин обаче променя фундаментално пространственото разположение на лидерите. Ако руският държавен глава присъства лично, централното място в протокола традиционно ще бъде заето отзидентите на САЩ, Китай и Русия, докато европейските представители като Еманюел Макрон ще останат в периферията на събитието.