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Свят

Голф дипломация във Флорида: Защо Кремъл бави отговора за поканата на Тръмп за Г-20

/Поглед.инфо/ Поканата от Вашингтон към Владимир Путин за участие в срещата на върха на Г-20, насрочена за 14–15 декември в частния комплекс Trump National Doral във Флорида, бе възприета от западните коментатори като дипломатически пробив. Анализът на икономическата реалност в САЩ обаче показва съвсем различен подтекст. С оглед на предстоящите на 3 ноември избори за Конгреса, Белият дом е подложен на силен натиск заради рекордно високите цени на горивата — дизелът надхвърли 6,50 долара за галон, а бензинът 4,40 долара. Мълчанието на Москва и липсата на бързо "да" не са просто формалност, а инструмент в сложен търговски и геополитически пазач, където Вашингтон търси спешно "енергийно прекратяване на огъня", а Русия изисква стратегическо преформатиране без илюзии за бързо сближаване.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29217 прочитания
Голф дипломация във Флорида: Защо Кремъл бави отговора за поканата на Тръмп за Г-20
ИИ генерирана
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По публикации на Царград, руски аналитични издания и американски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Цената на галон дизел в Тексас определя дневния ред във Вашингтон

Официалните съобщения за поканата, изпратена от Белия дом до Кремъл за декемврийския форум на Г-20 в голф клуба Trump National Doral край Маями, външно изглеждат като внезапен жест на добра воля. Твърди се, че държавният секретар Марко Рубио лично е предал съобщението по време на оперативен контакт с външния министър Сергей Лавров. Но зад формалната формулировка — че за разрешаване на кризите е необходим пряк контакт с опонентите — стоят строго измерими вътрешноамерикански показатели.

На 22 септември средната цена на дизеловото гориво на бензиностанциите в щати като Тексас, Охайо и Пенсилвания достигна 6,50 долара за галон (около 1,70 долара за литър при курс на щатския долар). За сравнение, през юни 2022 г., когато пиковите стойности предизвикаха масови протести сред превозвачите, бензинът бе фиксиран на ниво от 5,00 долара за галон. В момента бензинът се държи около 4,40 долара, но ценовият скок при дизела пряко удря логистиката, доставки на храни и селскостопанската техника.

Според социологически проучвания, цитирани в американски икономически издания, одобрението за действията на Доналд Тръмп по отношение на овладяването на инфлацията се движи около 27 процента. При това положение гласоподавателите в промишления и селскостопанския пояс на САЩ не се вълнуват от дипломатическия протокол, а от касовата бележка на бензиностанцията. Предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгреса превръщат всеки скок в цените на петролните дестилати в пряка изборна заплаха за републиканското мнозинство.

Идеята за „енергийно примирие“ и киевският фактор

В тази обстановка Вашингтон лансира идеята за т.нар. „енергийно прекратяване на огъня“. Концепцията предвижда спиране на атаките срещу рафинерии и енергийна инфраструктура. Твърди се, че ударите с безпилотни апарати срещу руски рафинерии (като съоръженията в Рязан, Кстово и Славянск на Кубан) създават дефицит на дизелови фракции в глобален мащаб и повишават маржовете на рафиниране на световните борси.

Според аналитици от Царград, Белият дом е отправил искане към Киев за ограничаване на тези удари преди гласуването през ноември, за да се тушира напрежението при цените на горивата. Източници обаче твърдят, че украинското ръководство не бърза да изпълни тези искания, опитвайки се да използва атаките като лост за получаване на допълнителни военни пакети и зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot.

Москва, от своя страна, реагира хладно. Прессекретарят Дмитрий Песков отбеляза, че поканата е получена, но окончателно решение за личното присъствие на Владимир Путин няма. По думите му Русия ще бъде представена на съответното ниво, но отделна двустранна среща между президентите на този етап не е договорена. Кремъл заема позицията, че временно спиране на ударите по енергийни обекти не решава фундаменталните причини за конфликта.

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