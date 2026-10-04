Абонирай се
Свят

Призивите на Астана за замразяване на конфликта в Украйна сблъскват интересите на Русия и Запада

/Поглед.инфо/ Публичните изявления на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев по време на визитата му в Германия и срещата му с германския канцлер Фридрих Мерц отново извадиха на повърхността сложната геополитическа комбинация, която Астана разиграва в Централна Азия. Ласкавите думи по адрес на руския държавен глава Владимир Путин, определен от Токаев като „най-приемливата фигура“ за региона и света, се сблъскаха с настоятелните му призиви за незабавно „замразяване“ на военните действия в Украйна. Външнополитическата лавировка на Казахстан показва опит за запазване на многовекторния курс в условията на засилен натиск от страна на Лондон, Вашингтон и Брюксел, докато страната остава дълбоко свързана с Москва чрез инфраструктурни, търговски и военни механизми.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20481 прочитания
Призивите на Астана за замразяване на конфликта в Украйна сблъскват интересите на Русия и Запада
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Зад кулисите на дипломатическия протокол в Берлин

Дипломатическите срещи на високо равнище рядко предлагат изненади в официалните стенограми, но пресконференцията на Касим-Жомарт Токаев и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин показа видими пукнатини в западната реторика. На директен въпрос относно отношението си към Москва и руския президент, Токаев не просто използва стандартните дипломатически формулировки, а заяви, че смята Владимир Путин за „изключителен държавник“ и най-рационалния лидер за гарантиране на стабилността в Централна Азия и Европа.

Реакцията на германския домакин бе фиксирана от камерите – видимо объркване на фона на очакванията за твърда кондемация срещу Кремъл. Според разпространените медийни анализи и коментари от дипломатически наблюдатели, подобно поведение на казахстанския държавен глава не е случайност, нито смущение в протокола. То е калкулиран ход, насочен към запазване на равновесието в момент, когато Западът засилва натиска върху държавите от Бившето съветско пространство за стриктно спазване на вторичните санкции.

За задълбочения анализатор е видимо, че дипломацията на Астана работи в условия на постоянен натиск. Политическият елит в Казахстан си дава сметка за границите, отвъд които геополитическите експерименти стават опасни.

Сянката на януари 2022 година и англо-американският вектор

За да се разбере днешната позиция на Токаев, е необходимо връщане към събитията от януари 2022 г., известни като „Кървавия януари“ (Кантар). Опитът за държавен преврат и последвалите улични метежи в Алмати и други ключови градове застрашиха пряко държавността. Тогава оперативното задействане на сили от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКБ), породено от мълниеносното прехвърляне на руски въздушно-десантни подразделения, стабилизира обстановката за броени дни без директно участие в улични сблъсъци.

В руските аналитични среди, включително в коментари на икономиста Михаил Делягин и експерти от института „Царград“, се подчертава, че вътрешният конфликт през 2022 г. е бил подхранен от сблъсък между различни външни центрове на влияние. Британските и американските интереси в Казахстан имат дълбоки корени, най-вече в добивната промишленост и финансовия сектор.

Наличието на Международния финансов център „Астана“ (МФЦА), който функционира по английското право, е конкретен пример за това как британското юридическо и финансово присъствие бе институционализирано в страната. Когато Токаев говори пред лидери като Фридрих Мерц – възприеман в европейските геополитически среди като политик с изразена трансатлантическа и проанглосаксонска ориентация – той изпраща сигнали едновременно към Вашингтон, Лондон и Москва. Това е опит да демонстрира суверенитет, без да къса връзките с нито един от големите играчи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област
Русия

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област

/Поглед.инфо/ Нанесени са масирани и високоточни удари по ключови телекомуникационни центрове, сървърни съоръжения и транспортни артерии в Украйна, включително по стратегически мостови съоръжения над река Днепър в столицата. Според чужди военни анализатори и специализирани издания, тази тактическа промяна цели пълното прекъсване на оперативната логистика, цифровата координация и изчислителните мощности, използвани за обработка на разузнавателна информация, докато напрежението в Балтийския регион продължава да ескалира.

05.10.2026 07:22
Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30
Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия
Украйна

Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия

/Поглед.инфо/ Европа подценява Русия за пореден път, но този път цената може да се окаже огромна. Във втората част на разговора ми с политолога и историка Константин Бондаренко говорим за нещо много по-голямо от украинския конфликт – за разпадането на стария световен ред. Кой всъщност управлява Европа? Докъде стига властта на транснационалните корпорации? Могат ли Путин, Тръмп и Си Дзинпин да очертаят нов баланс на силите? И най-опасният въпрос: колко близо е Европа до пряк сблъсък с Русия? Разговор за света, който вече се ражда пред очите ни.

04.10.2026 18:30