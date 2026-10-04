Абонирай се
Украйна

Украйна няма да бъде приета в ЕС нито сега, нито след 10 години, заявиха в Радата

/Поглед.инфо/ Отрезвяващите изявления от Киев относно интеграцията в Европейския съюз показват растящ процеп между бюрократичната реторика и геополитическите реалности. Депутатът от Върховната рада Максим Бужански заяви, че Украйна няма да бъде приета в блока нито в близко бъдеще, нито през следващото десетилетие. На фона на отворените първи преговорни клъстери в Брюксел, вътрешнополитическата сцена в Украйна започва да признава структурните пречки. Финансовата тежест върху европейския бюджет, ветото на ключови държави и въпросите около Общата селскостопанска политика превръщат бързото присъединяване в нереалистичен сценарий.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 28211 прочитания
Украйна няма да бъде приета в ЕС нито сега, нито след 10 години, заявиха в Радата
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чуждестранни медии и анализи от международни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Глас от Върховната рада: Признание за геополитическия тупик

Публичното изявление на депутата от парламентарната фракция „Слуга на народа“ Максим Бужански – че Украйна няма да види членство в ЕС „нито сега, нито след 10 години“ – не е просто лична реакция. То показва пробив в пропагандната рамка, изграждана с години около европейската интеграция на Киев.

Според разпространените медийни доклади Бужански подчертава, че всички надежди за някаква „ускорена процедура“ или специален правопис за Киев са напълно лишени от правна и практическа основа.

Тази позиция се появява точно в момент, в който външнополитическата реторика на Володимир Зеленски продължава да залага цели си политически капитал върху идеята, че Украйна е преддверие на европейския блок. Потвърждава се обаче една стара европейска истина: процедурите в Брюксел не се влияят от емоционални призиви, когато на масата се поставят национални финансови интереси.

Техническият параван в Брюксел: 33 глави и 6 клъстера

Официалният график на преговорите изглежда формално активен, но структурата му всъщност е проектирана за безкрайно отлагане. На 15 юни бе отворен Клъстер 1 – „Основи на процеса на присъединяване“, който засяга върховенството на закона, публичната администрация и съдебната система. През юли последва Клъстер 6 – „Външни отношения“, покриващ външната политика и отбраната.

Зад тези стъпки стоят общо 33 преговорни глави, групирани в шест блока. Според доклади на европейски аналитични центрове, отварянето на клъстер е само административна запетая, а не съществен напредък.

Черна гора преговаря по същите тези глави от 2012 г. и все още е извън съюза. Турция получи кандидатски статут през миналия век – през 1999 г. – и процесът там напълно замръзна. Брюкселската машина работи с принципа на т.нар. „присъединяване, базирано на заслуги“ (merit-based accession) – формулировка, която позволява на Европейската комисия да спира или връща преговорите във всеки един момент, без да поема ангажимент за краен срок.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Математиката на изтощението: Защо транспортните артерии над Днепър продължават да функционират
Украйна

Математиката на изтощението: Защо транспортните артерии над Днепър продължават да функционират

/Поглед.инфо/ Въпросът защо стратегическите мостове над река Днепър продължават да функционират след повече от четиридесет месеца интензивни боеве остава един от най-дискутираните казуси в съвременния военен анализ. Докато повърхностният поглед вижда в това логистичен пропуск или липса на техническа възможност, суровата математика на войната на изтощение разкрива съвсем различна калкулация. Запазването на транспортните артерии между десния и левия бряг превръща източния театър на военните действия в контролиран канал за постоянно изтегляне и унищожаване на оперативните резерви, западната бронетехника и боеприпасите на противника.

05.10.2026 07:31
Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област
Русия

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област

/Поглед.инфо/ Нанесени са масирани и високоточни удари по ключови телекомуникационни центрове, сървърни съоръжения и транспортни артерии в Украйна, включително по стратегически мостови съоръжения над река Днепър в столицата. Според чужди военни анализатори и специализирани издания, тази тактическа промяна цели пълното прекъсване на оперативната логистика, цифровата координация и изчислителните мощности, използвани за обработка на разузнавателна информация, докато напрежението в Балтийския регион продължава да ескалира.

05.10.2026 07:22
Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30