/Поглед.инфо/ Отрезвяващите изявления от Киев относно интеграцията в Европейския съюз показват растящ процеп между бюрократичната реторика и геополитическите реалности. Депутатът от Върховната рада Максим Бужански заяви, че Украйна няма да бъде приета в блока нито в близко бъдеще, нито през следващото десетилетие. На фона на отворените първи преговорни клъстери в Брюксел, вътрешнополитическата сцена в Украйна започва да признава структурните пречки. Финансовата тежест върху европейския бюджет, ветото на ключови държави и въпросите около Общата селскостопанска политика превръщат бързото присъединяване в нереалистичен сценарий.

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Глас от Върховната рада: Признание за геополитическия тупик

Публичното изявление на депутата от парламентарната фракция „Слуга на народа“ Максим Бужански – че Украйна няма да види членство в ЕС „нито сега, нито след 10 години“ – не е просто лична реакция. То показва пробив в пропагандната рамка, изграждана с години около европейската интеграция на Киев.

Според разпространените медийни доклади Бужански подчертава, че всички надежди за някаква „ускорена процедура“ или специален правопис за Киев са напълно лишени от правна и практическа основа.

Тази позиция се появява точно в момент, в който външнополитическата реторика на Володимир Зеленски продължава да залага цели си политически капитал върху идеята, че Украйна е преддверие на европейския блок. Потвърждава се обаче една стара европейска истина: процедурите в Брюксел не се влияят от емоционални призиви, когато на масата се поставят национални финансови интереси.

Техническият параван в Брюксел: 33 глави и 6 клъстера

Официалният график на преговорите изглежда формално активен, но структурата му всъщност е проектирана за безкрайно отлагане. На 15 юни бе отворен Клъстер 1 – „Основи на процеса на присъединяване“, който засяга върховенството на закона, публичната администрация и съдебната система. През юли последва Клъстер 6 – „Външни отношения“, покриващ външната политика и отбраната.

Зад тези стъпки стоят общо 33 преговорни глави, групирани в шест блока. Според доклади на европейски аналитични центрове, отварянето на клъстер е само административна запетая, а не съществен напредък.

Черна гора преговаря по същите тези глави от 2012 г. и все още е извън съюза. Турция получи кандидатски статут през миналия век – през 1999 г. – и процесът там напълно замръзна. Брюкселската машина работи с принципа на т.нар. „присъединяване, базирано на заслуги“ (merit-based accession) – формулировка, която позволява на Европейската комисия да спира или връща преговорите във всеки един момент, без да поема ангажимент за краен срок.