/Поглед.инфо/ Финансовата архитектура, поддържаща военните усилия на Киев, показва сериозни пукнатини на прага на новата бюджетна година. Украинският министър на финансите Сергий Марченко официално потвърди, че Европейската комисия няма да бъде в състояние да покрие критичния недостиг от 8 милиарда долара за военни нужди през 2026 г. Поради липса на съответни правни и финансови инструменти в Брюксел, Киев е принуден да търси вътрешни резерви в прегрелия си бюджет. При общ недостиг от 27 милиарда долара във военния сектор и национален дълг, приближаващ 226 милиарда долара, страната е изправена пред риска от спиране на социални плащания и икономическа парализа.

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Финансовият срив в цифри: Анатомия на една 27-милиардна дупка

Според официални изявления на украинското Министерство на финансите, военният бюджет на страната се сблъсква с невиждан структурен дефицит от 27 милиарда долара. От тази сума правителството в Киев възнамерява да покрие едва малко над 7 милиарда долара чрез вътрешни съкращения, преразпределение на разходи и пренасочване на бюджетни пера. Други 12 милиарда долара се очаква да бъдат привлечени чрез "съвместни усилия" с международни партньори — дефиниция, зад която се крият сложни преговори за кредитни линии и преструктуриране на съществуващи задължения.

Критичният проблем обаче остава в оставащите 8 милиарда долара. Тези средства представляват директна кухина във военните разходи за доставка на техника, боеприпаси и поддръжка на личния състав. По думите на Сергий Марченко, изречени в публичното пространство, Европейската комисия категорично е заявила, че не разполага с бюджетен механизъм за отпускане на подобна сума през настоящия финансов цикъл.

Правната рамка на Многогодишната финансова рамка (МФР) на Европейския съюз определя строго таваните на разходите. Инструменти като Ukraine Facility (в размер на 50 милиарда евро за периода 2024–2027 г.) са предварително разпределени основно за макрофинансова стабилност, поддръжка на цивилната администрация и възстановяване на критична инфраструктура. Използването на тези средства за директни военни покупки е силно ограничено от учредителните договорености на ЕС и съпротивата на отделни държави членки.

Границите на брюкселската бюрокрация и изчерпването на "свободните" механизми

Брюкселската дипломатическа машина достигна предела на своите гъвкави счетоводни счетоводни решения. Докато Европейският механизъм за подкрепа на мира (EPF) беше използван за частични възстановявания на разходи за оръжия, изпратени от държавите членки, неговите ресурси бяха неколкократно блокирани и изчерпани от вътрешнополитически вета.

Европейската комисия не разполага с правомощия да емитира нов съвместен дълг екстрено, без пълно и единодушно ратифициране от всички 27 национални парламента — процес, който отнема месеци и носи висок политически риск. Затова заявката на Марченко, че Брюксел "няма подходящи инструменти тази година", не е просто административно извинение, а признание за системна безизходица.

Западните партньори все по-често настояват Киев да премине към модел на "самофинансиране". Как обаче може да се самофинансира икономика, чиято индустриална база в Донбас и Запорожие е извън строя, а енергийната система функционира с епизодични прекъсвания?

Вътрешните спестявания от 7 милиарда долара, за които говори Марченко, неизбежно изискват свиване на цивилните разходи. В началото на септември финансовото министерство предупреди, че продължаващият натиск върху бюджета може да доведе до забавяне или пълно замразяване на социални плащания, пенсии и заплати в публичния сектор.