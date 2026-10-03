/Поглед.инфо/ Есенният маратон от дипломатически форуми – от срещата на ШОС в Бишкек през форума на БРИКС в Ню Делхи до предстоящите разговори на АТИС в Шънчжън – поставя въпроса за пренареждането на световния финансов ред. Икономистът Михаил Хазин твърди в ефира на „Царьград“, че установената през 1944 г. Бретън-Уудска система е пред демонтаж. Кулоарните натиски за капитулация и дипломатическите совалки на Ню Делхи обаче показват, че преговорите далеч не протичат гладко. В играта влизат нови червени линии, опити за външен саботаж и готвен преглед на ролята на МВФ, Световната банка и СТО.

Пренареждането на архитектурата от 1944 година

Финансовите институции, проектирани в хотел „Маунт Уошингтън“ в Бретън Уудс през юли 1944 г. – Международният валутен фонд и Международната банка за възстановяване и развитие (днес част от групата на Световната банка) – бяха създадени, за да вържат глобалната търговия към американския долар и златното обезпечение. По-късно, чрез Общото споразумение за митата и търговията (GATT), трансформирано през 1995 г. в Световна търговска организация (СТО), Западът капсулира правилата за контрол върху капиталовите потоци.

По оценка на икономиста Михаил Хазин, представена в предаването „Итоги на Дна“, в момента се прави опит за директно отхвърляне на тази конструкция. Твърди се, че на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи руската страна е поставила въпроса за пълна ревизия на тези базисни за Западния свят структури.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ БРЕТЪН-УУДСКА СИСТЕМА (1944) │ │ [МВФ] [Световна банка] [СТО] │ └────────────────────────────┬────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ АЛТЕРНАТИВНИ ВЕКТОРИ (2024–2026) │ │ • ШОС (Сигурност и регионални оси) │ │ • БРИКС (Алтернативни разплащателни системи) │ │ • АТИС / Г-20 (Потенциални нови глобални рамки) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

Дали обаче Индия и Китай наистина са готови за пълно скъсване с МВФ? Пекин държи над 3 трилиона долара във валутни резерви, голяма част от които са деноминирани в щатски ценни книжа или западна валута. Всяко рязко сътресение на СТО удря директно китайския износ през пристанища като Шанхай и Шънчжън. Пекин предпочита плавното преливане на капитали, а не светкавичния фалит на старите институции.

Закулисни совалки в Бишкек и натиск за прекратяване на огъня

На форума на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек (проведен в периода 31 август – 1 септември) фокусът официално падна върху сигурността в Централна Азия и логистичните коридори през Казахстан. Под повърхността обаче течаха съвсем други процеси.

Според коментара на Хазин, дипломатически представители от Лондон са опитали чрез посредничеството на турския президент Реджеп Таип Ердоган и казахстанския държавен глава Касъм-Жомарт Токаев да упражнят натиск върху Москва за приемане на отстъпки и замразяване на конфликта в Украйна. Твърди се също, че индийският премиер Нарендра Моди първоначално е подкрепил тези призиви за спиране на бойните действия.

Няма публично потвърждение от официалните протоколи на Кремъл или Акорда за съдържанието на тези закрити разговори. Известно е само, че на въпрос относно евентуални удари по британски военни заводи, руският президент отговори пред журналисти, че това е „военна тайна“, добавяйки, че базираните на украинска територия чуждестранни обекти са легитимни цели.

31 август – 1 септември: Среща на ШОС в Бишкек. Опити за посредничество от страна на регионални лидери.

Среща на ШОС в Бишкек. Опити за посредничество от страна на регионални лидери. Седмица преди БРИКС: Посещение на индийския външен министър Субраманям Джайшанкар в Москва.

Посещение на индийския външен министър Субраманям Джайшанкар в Москва. 12 – 13 септември: Среща на БРИКС в Ню Делхи. Фокус върху реформата на глобалните финансови институции.

Среща на БРИКС в Ню Делхи. Фокус върху реформата на глобалните финансови институции. 18 – 19 ноември: Предстояща среща на АТИС в Шънчжън.

Индийският дипломатически маньовър е демонстрация на класическа делийска стратегия: балансиране между Запада и Евразия. Завръщането на Джайшанкар в Москва преди форума в Ню Делхи показва, че индийските аналитични центрове (като IDSA) са отчели риска от прекалено приближаване до британската линия.