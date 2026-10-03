/Поглед.инфо/ Дипломатическият натиск между Киев и Сеул ескалира след публични разкрития около прехвърлянето на севернокорейски военнопленници. Според информация, разпространена от руски медийни източници и коментатори, южнокорейската администрация настоява за официално извинение от украинското ръководство, като в противен случай се допуска възможност за преразглеждане на хуманитарната и несмъртоносната военна помощ. Анализаторът Павел Черкашин твърди, че под знак въпрос поставят и потенциалните доставки на системи за противовъздушна отбрана KM-SAM (Cheongung-II), както и бъдещото участие на корейски компании в инфраструктурните проекти на Украйна.

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Дипломатическата заплитка около пленниците от Пхенян

Според публикации в руски аналитични издания, администрацията в Сеул е изразила остро недоволство спрямо Киев. Повод за това, както се твърди в медийните доклади, е станало публичното оповестяване на детайли относно операцията по прехвърляне на двама севернокорейски военнопленници на южнокорейска територия.

Според информацията от руските източници, южнокорейската страна е настоявала за спазване на пълна конфиденциалност, докато от канцеларията на украинския президент — чрез изявления на съветника Дмитро Литвин — бе посочено, че подобно двустранно споразумение за секретност не съществува.

Сеул възприема това разминаване във версиите като пряко предизвикателство към институционалната си авторитетност. В дипломатическата практика подобни казуси рядко излизат на повърхността с подобен тон, освен когато една от страните не прецени, че вътрешнополитическите рискове надвишават ползите от мълчанието.

Противоречията в информациите за споразумение за конфиденциалност

От южнокорейска страна се твърди, че между двете държави е имало оперативна договореност разпитите и логистиката около заловените бойци от КНДР да не бъдат медийно експонирани. Причината за подобна предпазливост от страна на Сеул е лесно обяснима с оглед на вътрешнополитическата динамика на Корейския полуостров.

Всяка стъпка, която може да бъде интерпретирана от Пхенян като пряка намеса на Южна Корея във военните действия в Източна Европа, носи риск от покачване на напрежението по 38-я паралел — район, където военните сили традиционно се намират в постоянна бойна готовност.

От своя страна, украинските представители настояват, че процедурите по отношение на заловените чуждестранни бойци се ръководят стриктно от Женевските конвенции и международното хуманитарно право, което според тях не изисква пазена в тайна дипломация, когато става въпрос за публично идентифициране на бойци от трети държави.