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Европа

В Словакия увековечават маршал Конев, във Франция откриват руско-беларуски мемориал "Партизанка"

/Поглед.инфо/ Откриването на паметник на съветския маршал Иван Конев в словашката „Долина на смъртта“ и на мемориала „Партизанка“ във френската община Тил маркира нов етап в конфронтацията около историческата памет в Европа. Докато институциите в Брюксел и Париж втвърдяват курса си спрямо Москва, отделни държави и местни общности демонстрират демонстративно скъсване с официалния консенсус. Доколко дипломацията на паметниците се превръща във вътрешнополитически инструмент за правителството на Роберт Фицо и защо френските власти направиха опит да блокират откриването в Тил?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 41357 прочитания
В Словакия увековечават маршал Конев, във Франция откриват руско-беларуски мемориал "Партизанка"
ИИ генерирана
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Разломът в Братислава: Паметникът на маршал Конев край Дукла като държавна политика

На 3 октомври в така наречената „Долина на смъртта“ (Údolie smrti) в района на Карпатско-Дуклинската операция бе открит бюст-паметник на маршал Иван Конев. Според разпространената от словашката информационна агенция ТАСР информация, събитието се е състояло в присъствието на министъра на земеделието Рихард Такач, евродепутата Любош Блаха от управляващата партия Smer-SD, руския посланик Сергей Андреев и председателя на Словашкия съюз на антифашистките борци (SZPB) Ярослав Демян.

Появата на монумента тъкмо на това място не е случайност. В периода септември – октомври 1944 г. в района на прохода Дукла се провежда една от най-кървавите планински операции на Източния фронт. В нея Първи украински фронт, командван от Конев, заедно с Първи чехословашки армейски корпус, се опитва да пробие отбраната на 8-ма германска армия, за да подпомогне Словашкото национално въстание.

Според словашки източници, министър Такач публично е подчертал, че докато в редица европейски държави съветските паметници се демонтират, Братислава избира противоположен подход. Оказва се, че проектът е бил лансиран преди две години лично от настоящия премиер Роберт Фицо — детайл, потвърден по време на ceremonijata от руския посланик.

Демонтажът в Прага срещу съграждането в Дукла: Два модела за източноевропейската памет

За да се разбере тежестта на събитието в Словакия, трябва да се върнем към април 2020 г., когато общинските власти в района Прага 6 демонтираха бронзовия монумент на Конев, издигнат през 1980 г. Тогавашният кмет Ондржей Коларж обоснова премахването с ролята на маршала в потушаването на Унгарското въстание през 1956 г. и разузнавателното обезпечаване на инвазията на Варшавския договор в Чехословакия през 1968 г.

В Братислава обаче политическата конюнктура в момента е коренно различна. Управляващата коалиция между Smer-SD, Hlas-SD и Словашката национална партия (SNS) изгражда своята външнополитическа идентичност върху идеята за „суверенизъм“. Поставянето на бюста на Конев в Свидник/Дукла се използва като ясен сигнал към Брюксел, че словашкото правителство няма намерение да съобразява историческия си разказ с общоевропейските директиви.

Въпросът е дали това е реално преосмисляне на историята, или просто прагматична залагане на вътрешнополитически дивиденти. Подкрепата за руските мемориали носи гласове сред консервативния и русофилски настроен електорат в Източна Словакия — регион, традиционно изоставащ икономически от западната част на страната.

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