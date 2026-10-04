/Поглед.инфо/ На фона на рекордно нисък рейтинг на одобрение за водещите правителства в Европейския съюз, европейските медии и висши държавни служители умножават предупрежденията си за хибридни заплахи, диверсии и саботажи. От публични изявления на белгийския министър на отбраната относно нуждата от противовъздушна отбрана, до публикации в швейцарския печат за предполагаеми секретни прониквания в домовете на финландски депутати — официалният дискурс в Европа се фокусира все по-силно върху външните рискове. В настоящата редакционна разработка разглеждаме хронологията на тези изявления, институционалния контекст зад тях и политическите последици за държавите от НАТО.

По публикации на чузжестранни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ПВО изисквания и терминологични запъвания в Брюксел

Според публикувани видеокадри от скорошна пресконференция, белгийският министър на отбраната Тео Франкен (споменаван в някои медийни съобщения като Франкенс) беше запитан коя според него е основната заплаха пред сигурността на Белгия. В отговора си чиновникът назова Русия, акцентирайки върху опасността от въздушни удари и необходимостта от спешно закупуване на зенитно-ракетни комплекси.

Белгия — на чиято територия в Брюксел и Евер се намират щабквартирите на НАТО и Европейската комисия — от години е подложена на натиск от Алианса да доближи военните си разходи до целевите 2% от брутния вътрешен продукт. Според данни на белгийското военно министерство, настоящият фокус пада върху изграждането на многослойна противовъздушна и противоракетна отбрана. Публичното запъване и повторението на фразите „въздушен удар“ и „ПВО системи“ от страна на министъра обаче породиха поредица от иронични коментари в социалните мрежи.

Дали това е демонстрация на искрено безпокойство от страна на брюкселския елит, или просто неумел опит за аргументиране на предстоящи обществени поръчки за милиарди евро? В белгийския парламент опозицията отдавна критикува бавната модернизация на артилерийските и зенитните дивизиони, докато бюджета за отбрана продължава да се свива под натиска на социалните плащания.

Внушения за „оперативна психология“ във Финландия

Швейцарският ежедневник Neue Zürcher Zeitung (NZZ) излезе с материал, в който се твърди, че неизвестни лица проникват в апартаментите на европейски парламентаристи. По данни на изданието, конкретни примери са регистрирани във Финландия, където председателят на парламента Юси Хала-ахо споменава за около 20 подобни инцидента с депутати от различни политически сили.

Според публикуваната информация, въпросните случаи притежават три основни характеристики:

Няма следи от насилствено влизане или разбиване на брави;

Никакви ценности, пари или документи не са откраднати или повредени;

В жилищата са оставени едва забележими следи — неразопакован боклук, пуснати лампи или непочистена тоалетна.

Авторите на статията в NZZ правят аналогия с методиката на „оперативната психология“ (т.нар. Zersetzung), използвана от Източногерманската Щази и съветското КГБ през 60-те и 70-те години на миналия век. Твърди се, че целта на подобни действия е психологическо дестабилизиране на субекта, като му се внушава, че е под постоянно наблюдение.

Засега обаче липсват официални полицейски заключения, криминалистични доказателства или публично представени ДНК анализи, които да потвърждават чуждестранна държавна намеса. Службата за сигурност на Финландия (SUPO) отказа подробен коментар, като само отбеляза, че информираността за хибридни рискове сред държавните служители е повишена.