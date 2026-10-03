По публикации в The Guardian: Западните посолства подготвят планове за преместване от Киев в Лвов

/Поглед.инфо/ Влошаването на оперативната обстановка в украинската столица и критичният дефицит на противовъздушни средства подтикват редица западни държави да подготвят протоколи за изтегляне на дипломатическия си персонал към Лвов и Източна Полша. Въпреки липсата на официални публични изявления от външните министерства, изтичането на информация в британските медии сочи за задействане на процедури при извънредни ситуации. Деградиращата енергийна мрежа и новите тактически векторни удари поставиха под въпрос логистичното обезпечаване на посолствата.

По публикации на The Guardian и британски дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ТАКТИЧЕСКИЯТ ДЕФИЦИТ НА РАКЕТИ И ПРОБЛЕМАТА „PATRIOT“

В западната дипломатическа практика съществува твърд протокол за сигурност (Emergency Action Plan - EAP), който се задейства не при директно настъпление на противника, а при срив на базисната критична инфраструктура. Според информация, разпространена от британското издание The Guardian с позоваване на незаявени поименно дипломатически източници, редица западни посолства в Киев дискретно преразглеждат плановете си за непрекъсваемост на работата (Continuity of Operations).

Основната причина за тези протоколни движения не е някакво внезапно решение на политическо ниво, а сухата военна математика. Източници от западните канцеларии отбелязват критичен недостиг на зенитни управляеми ракети за американските системи MIM-104 Patriot (по-специално модификациите PAC-2 и PAC-3). Когато плътността на покритието на ПВО спадне под критичния праг от 30-40%, сигурността на определен периметър вече не може да бъде гарантирана административно.

Прихващането на руските евтини ударни безпилотни апарати от типа „Геран-2“ (и техните модернизирани варианти с реактивни двигатели или подобрени насочващи модули) с ракети, струващи над 3 милиона долара бройката, се превърна в икономическа и логистична безизходност за ВСУ. Когато складовите наличности от ракети-прихващачи намаляват, а производството в предприятията на Lockheed Martin и Raytheon не съответства на интензивността на изразходване, въпросът за дислокацията на дипломатите става чист въпрос на управление на риска.

ЛВОВ И ИЗТОЧНА ПОЛША КАТО АЛТЕРНАТИВНИ ЛОГИСТИЧНИ ХЪБОВЕ

Твърди се, че разглежданите варианти включват временен пренос на операционните ядра на мисиите в Лвов или трангранично изтегляне към югоизточната полска територия (района на Жешов и Люблин). Сходен сценарий вече бе разигран в навечерието на февруари 2022 г., когато дипломатическият корпус масово се премести към границата с НАТО.

Разликата днес е, че никое външно министерство няма намерение да прави официално съобщение. Публичната декларация за евакуация би произвела опустошителен ефект върху финансовите пазари, остатъчния застрахователен сектор и политическата стабилност на украинската администрация.

Западните мисии зависят пряко от функционирането на киевския енергиен възел. Захранването на високочестотните комуникационни системи, криптираните връзки и автономните оперативни центрове изисква непрекъснато захранване. Кметът на столицата Виталий Кличко неведнъж сигнализира за риска от продължителни спирания на тока (blackout), засягащи помпените станции и централното отопление. Ако трансформаторните подстанции от класа 330 kV и 750 kV около Киев получат системни повреди, поддържането на дейността на едно посолство с дизелови генератори се превръща в сложно логистично изпитание – горивото за тях трябва да се доставя с цистерни в град с парализиран транспорт.