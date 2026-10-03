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Защо дървото, от което инките правеха лъкове, цъфти само когато изглежда мъртво

/Поглед.инфо/ През август 1500 г. португалският изследовател Педро Алварес Кабрал акостира на бразилския бряг и се сблъсква с явление, което изглежда като ботаническа грешка. Насред вечнозеления тропически съпоставим хаос стоят дървета без нито един лист, отрупани с десетки хиляди розови цветове. Местните индианци тупи наричат това растително оръжие pau d'arco — дърво, от което изработват лъкове, трошащи испански доспехи, а кората му ползват за всичко от инфекции до смъртоносни трескави състояния. Пет века по-късно лабораторните анализи, пазарът на скъпа дървесина и опитите за синтез на лекарства показва, че става дума за сложна биологична система с висока плътност, необичайна биохимия и не напълно изяснени механизми на синхронизация.

Деж. редактор - Александра Докова 16534 прочитания
Защо дървото, от което инките правеха лъкове, цъфти само когато изглежда мъртво
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Еволюционният хазарт на сухия сезон

Розовата табебуя, преименувана през 2007 г. от систематиците на Handroanthus impetiginosus, прави нещо, което в условията на жестока конкуренция за слънчева светлина изглежда като чиста лудост. В разгара на сухия сезон то просто изхвърля цялата си листна маса. От гледна точка на класическата физиология това е временно спиране на основния двигател — фотосинтезата. Вместо обаче да влезе в стандартна анабиоза, стволовото тяло пренасочва водните си резерви и сгъстените захари към пъпките. В рамките на 48 до 72 часа голото дърво отваря между 80 и 100 хиляди цвята.

Случаят не е въпрос на естетика, а на сурова сметка. Тръбестият цвят с дължина около 5 до 8 сантиметра е оформен така, че да пасне на анатомията на местните колибри и определени видове едри тропически пчели. Опрашването трябва да приключи светкавично, за да не загуби растението критични количества влага през венчелистчетата. Самите цветове живеят броени дни, променяйки пигментацията си от наситено розе към бледолилаво, което служи за химически и визуален маркер към птиците, че нектарният резервоар в основата е изчерпан.

Частната армия в кухите клони

Името tacyba-bebuya идва от гуарани и буквално се превежда като „мравчено дърво“. Това не е метафора. Физическите кухини в структурата на клоните са населени от агресивни колонии от родовете Azteca и Pseudomyrmex. Тук няма нищо романтично, а твърд занаятчийски бартер. Дървото отделя хранителен сок през специални екстрафлорални нектарници, а в замяна получава денонощна охрана.

Всяка паразитна лиана, която се опитва да се увърти около ствола, се прегризва още в зародиш от мравките. Личинките на вредителите се унищожават незабавно. Мравките пръскат листата с мравчена киселина, която действа като естествен фунгицид във влажната среда, където плесените и спорите разграждат целулозата за дни. Изследвания на терен показва, че при екземпляри, изолирани от техните симбионти, листните щети от патогени надхвърлят 50%, докато при защитените дървета щетите са под 5%. Заради този външен щит част от видовете в рода Tabebuia дори са спрели да синтезират собствени вътрешни фитотоксини, разчитайки изцяло на биологичния си конвой.

Химическото оръжие на кората

Кората на това дърво съставлява малко под десетата част от общата му маса, но съдържа концентрация на нафтохинонови съединения, които отдавна са привлекли вниманието на фармакологията. Основното активно вещество — лапахолът — е изолирано още през 1882 г. от италианския химик Емануел Патерно. През 60-те години на миналия век Националният институт по рака в САЩ (NCI) подлага съединението на лабораторни тестове, установявайки, че то инхибира ензима топоизомераза, без който туморните клетки не могат да реплицират своята ДНК.

Клиничните изпитвания от 70-те години обаче удрят в стена. За да се постигне терапевтична концентрация в човешкото тяло, са необходими дози, които причиняват сериозни смущения в съсирването на кръвта. Лапахолът се оказва твърде агресивен антикоагулант. Изследванията спират за десетилетия, преди японски екипи да се насочат към неговия изомер — бета-лапахон. При него механизмът на действие е различен: той активира ензима NQO1, който присъства в завишени количества в определени видове карциноми, оставяйки здравите тъкани сравнително засегнати. Настоящите синтетични деривати на тази основа, като молекулата ARQ 761, са обект на продължаващи изпитвания, макар че пътят от екстракта до сигурно лекарство остава осеян с токсикологични препятствия.

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