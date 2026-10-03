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Поглед към Китай

„Хуауей“ представи серията смартфони Mate 90 с нови чипове Kirin

Китайският технологичен гигант „Хуауей“ (Huawei) представи на 1 октомври серията смартфони Mate 90, оборудвани с най-новите чипове Kirin, използващи технология за логическо сгъване.

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„Хуауей“ представи серията смартфони Mate 90 с нови чипове Kirin
Източник: 38picres.cgtn.com
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Серията включва моделите Mate 90, Mate 90 Pro и Mate 90 Pro Max. Mate 90 използва чип Kirin 9030, Mate 90 Pro – Kirin 9035, а Mate 90 Pro Max – Kirin 9050 Pro. Последният е представен като първия в света масово произвеждан флагмански системен чип, който изцяло интегрира технологията за логическо сгъване. Цените започват от 5999 юана (795 евро), а Mate 90 Pro Max струва 9499 юана (1259 евро).

Технологията подрежда логическите блокове на слоеве в един чип, като съкращава пътя на сигналите и намалява латентността. Плътността на транзисторите в Kirin 9050 Pro е достигнала 238 милиона на квадратен милиметър – с 28% повече спрямо Kirin 9030 Pro.

Според анализатори новите чипове показват, че китайските производители търсят алтернативни пътища за повишаване на производителността въпреки ограниченията върху производството на най-съвременни чипове. Серията Mate 90 предлага и функция за споделяне на мрежова връзка между до четири устройства „Хуауей“ при слаб сигнал.

Броят на устройствата, работещи с HarmonyOS, към момента надхвърля 90 милиона. По данни на IDC доставките на смартфони „Хуауей“ са нараснали с 19,4% на годишна база през второто тримесечие на 2026 г., а пазарният дял на компанията в Китай е достигнал 22,6%.

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