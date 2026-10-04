Иу вече разчита на роботи охранители

В сградата с десетки хиляди павилиони роботизираните кучета изпълняват патрулни маршрути за 1,5 часа — с час по-бързо от човешки екип. Оборудвани с инфрачервени термокамери и камери с висока резолюция, устройствата следят за човекопотока през деня и идентифицират рискове от пожари или неоторизиран достъп през нощта. При изтощаване на батерията те се връщат автоматично на докинг станции за презареждане. Пазарът е най-големият център за дребни стоки в света с площ над 6,4 млн. кв. м.

Внедряването съответства на държавния план на Китай за внедряване на роботика и изкуствен интелект в реални сценарии за употреба. По данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии, през първото полугодие на 2026 г. китайските четириноги роботи заемат близо 70% от глобалните продажби.