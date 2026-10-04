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Украйна

Руското МО обяви интензифициране на ударите по украинския ВПК след изявление на Зеленски за рафинериите

/Поглед.инфо/ Руското Министерство на отбраната официално заяви намерението си да интензифицира ракетните удари срещу предприятия от военно-промишления комплекс и критичната инфраструктура на Украйна. Според разпространеното съобщение това решение представлява пряк отговор на заканите на украинския президент Володимир Зеленски за разширяване на атаките срещу руски петролопреработвателни заводи. В контекста на изострящия се конфликт и последните артилерийски и дронови обстрели срещу жилищни райони в Белгород, руското военно командване прехвърля пълната политическа и военна отговорност върху киевската администрация. В същото време руският президент Владимир Путин на форума „Валдай“ отбеляза, че увреждането на руски икономически обекти системно води до реципрочни деструктивни действия срещу металургията, енергетиката и производствените сгради на Украйна.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34947 прочитания
Руското МО обяви интензифициране на ударите по украинския ВПК след изявление на Зеленски за рафинериите
ИИ генерирана
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Асиметрия на щетите и инфраструктурният реванш

Военно-стратегическата логика на конфликта отдавна премина прага на чистите оперативно-тактически сблъсъци на линията на съприкосновение. Според официално разпространените позиции на руското Министерство на отбраната, предстои нова, значително по-интензивна вълна от високоточни удари по заводите от украинския военно-промишлен комплекс. В публичните съобщения този ход се рамкира като пряк отговор на заявката на Володимир Зеленски за разширяване на ударите с далекобойни безпилотници срещу руски петролопреработвателни заводи (НПЗ).

Асиметрията тук е очевидна за всеки, който следи структурната карта на индустрията. Докато украинските атаки с евтини дронове с фиксирано крило целят увреждане на ректификационни колони и резервоарни паркове, руският отговор се фокусира върху фундаменталното разглобяване на производствената база на противника. Според твърдения на военни обозреватели, използването на оперативно-тактически комплекси „Искандер-М“ и крилати ракети „Х-101“ с конвенционални пробиващи бойни глави превръща цеховете за сглобяване и ремонт на бронетехника в купчини бетон. Дали това ще спре украинските дронове е спорно, но със сигурност прекъсва производствените вериги.

Логиката на затворения цикъл: От Белгород до ремонтните цехове

Публикуваната информация за нощен обстрел по жилищни квартали на Белгород от 4 октомври служи като формален оперативен повод за преминаване към по-твърди действия. Според руски източници, ракетите и артилерийските снаряди, поразяващи белгородската инфраструктура, се обслужват и транспортират през същите логистични възли, които сега попадат под ударите на ВКС на РФ.

Вицепремиерът Александър Новак заяви преди броени дни, че щетите по руските рафинерии са намалели благодарение на инсталирането на защитни мрежи, средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и разполагането на зенитни комплекси „Панцир-С1“. Въпреки това, политическата реторика от Киев продължава да залага на ударите по горивния сектор като основен инструмент за икономически натиск върху Москва. Отговорът не закъсня — според твърденията на руското командване, Зеленски лично носи отговорността за това, че последствията ще бъдат понесени от остатъчната украинска промишленост.

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