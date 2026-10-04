/Поглед.инфо/ Ударите с безпилотни летателни апарати срещу Северния и Южния мост в Киев предизвикаха транспортна парализа между двата бряга на река Днепър. Военни анализатори отбелязват, че временното извеждане от строя на съоръженията прекъсва основните артерии за прехвърляне на военна техника и резерви за украинските въоръжени сили към източния фронт. Влошаващият се дефицит на ракети за системите за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot и IRIS-T прави столицата уязвима за нови високоточни атаки, което поставя под въпрос снабдяването на цялата левобрежна групировка.

По публикация на Андрей Резчиков (Взгляд). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тектонска смяна в тактиката: Снабдяването на Левобрежието под удар

През последните дни транспортната карта на украинската столица бе радикално преначертана не от градоустройствени решения, а от точната траектория на нови модификации ударни безпилотни апарати. Поражението върху пътното платно и инфраструктурата на Северния (бивш Московски) и Южния мост в Киев показа нещо, което доскоро се смяташе за табу или за технически труднопостижимо — оперативната способност на руските сили да блокират преминаването през река Днепър директно в най-плътно защитения с ПВО район на страната.

Според наличната информация, след удара по Северния мост в събота сутринта, движението от левия към десния бряг е напълно преустановено, а градският транспорт е пренасочен през частично отворения Подилско-Воскресенски мостови комплекс. Това събитие не е изолиран епизод. То последва серия от три последователни удара срещу Южния мост по-рано през седмицата, при които по данни от оперативни източници са засегнати носещите конструкции и покривът на открития участък от метротрасето.

Понастоящем от общо осемте големи мостови съоръжения в пределите на Киев, нормалният автомобилен и железопътен трафик е силно ограничен или изцяло спрян на четири от тях, включително поради старите конструктивни ограничения на моста „Патон“ и „Метромост“.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СЪСТОЯНИЕ НА МОСТОВЕТЕ В КИЕВ (ОЦЕНКА) | +---------------------------+-------------------------------------------+ | Мостово съоръжение | Текущ статус и оперативен капацитет | +---------------------------+-------------------------------------------+ | Северен мост | Напълно блокиран за автомобили и тролейбуси| | Южен мост | Блокиран; повреди по опорите и метротрасето| | Мост „Патон“ | Дългосрочни технически ограничения | | Метромост | Ограничен режим на експлоатация | | Дарницки мост | Подсилен военен и железопътен транзит | | Подилско-Воскресенски | Частично отворен (алтернативен маршрут) | +---------------------------+-------------------------------------------+

Тази ситуация белязва преход от епизодични атаки срещу тилови обекти към системна операция по прекъсване на оперативно-стратегическите линии за снабдяване.

Математиката на ПВО: Защо "Патриот" изчерпва своя ресурс

Въздушният чадър над Киев, изграден от западните системи MIM-104 Patriot, IRIS-T SLM и NASAMS, се сблъсква с чисто математически лимит. Поражението на стационарни цели с размерите на мост не изисква прецизност до сантиметър, когато целта е прекъсване на транспортния поток, а не пълно срутване на бетонната конструкция.

За да бъде прихваната с висока степен на вероятност (над 90%) една въздушна цел, стандартният зенитен протокол изисква изстрелването на поне две ракети-прехващачи PAC-2 или PAC-3. При засилени вълни от евтини апарати тип „Геран“ (включително новите модификации с реактивни двигатели, развиващи скорост 500–700 км/ч), запасите от зенитни ракети се изчерпват значително по-бързо, отколкото западните военно-промишлени комплекси могат да ги възстановят.

Мобилните огневи групи, разчитащи на тежки картечници Browning M2 (12.7 мм) или ДШК, имат ефективен обсег на поразене до 600–800 метра. При нощни условия и повишена скорост на летателните апарати, вероятността за сваляне от земя спада драстично.

В същото време дипломатическият корпус в столицата получи директен сигнал. В официално изявление на руското Външно министерство бе отправено предупреждение към чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев поради предстоящи масирани удари по обекти на отбранителната промишленост и свързаната логистика. Подобна реторика показва, че интензивността на атаките няма да намалее.