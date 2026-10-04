Абонирай се
Свят

Защо европейската "стратегическа автономност" се превръща във финансова катастрофа

/Поглед.инфо/ Зад гръмките фрази за „стратегическа автономност“ на Европейския съюз се крие фундаментален разпад на военната и икономическата логика на континента. Докато Европейската агенция по отбрана (EDA) отчита рекордни разходи, които се очаква да достигнат 454 милиарда евро през 2026 г., европейските държави продължават да изливат над 40% от бюджета си за превъоръжаване директно в американския военнопромишлен комплекс. Вътрешноевропейският пазар остава фрагментиран, породен от бюрократичен лобизъм и скъпоструващи национални проекти като германската БМП Puma или цифровите системи на Rohde & Schwarz, чиято функционалност в реални условия остава под сериозен въпрос. В същото време банковият сектор бърза да монетизира кризата, предлагайки структурни инвестиции в отбраната, без някой да даде ясен отговор на въпроса как точно ще бъдат възстановени тези астрономически суми без воденето на нови агресивни ресурси войни.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 18713 прочитания
Защо европейската "стратегическа автономност" се превръща във финансова катастрофа
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Роман Смирнов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската война срещу Европа и илюзията за суверенитет

Вашингтон от десетилетия прилага една и съща тактика: когато даден геополитически вектор стане твърде скъп или неефективен, фокусът плавно се измества. Операцията срещу Руската федерация чрез украинския плацдарм, изглежда, навлиза в фаза на задънена улица, а ресурсите в Централна Азия и Кавказ са труднодостъпни или просто географски ограничени. При това положение американският стратегически планиращ апарат има малък избор за захранване на собствената си икономика. Тихоокеанският регион е едната цел, но другата — колкото и да е неприятно за брюкселския елит — е самата Западна Европа.

Свалянето на европейската промишлена конкурентоспособност чрез отрязване от евтините руски суровини бе само първата фаза. Втората фаза е прякото отцеждане на бюджетен капитал през военния сектор.

Според изтекли данни от подготвяния доклад на Европейската агенция по отбрана (EDA), Брюксел отново се опитва да прави сметки без кръчмар. Европейските държави на хартия отделят за отбрана повече пари от Китай. Армиите на държавите от ЕС поддържат на въоръжение около 178 различни основни оръжейни системи. За сравнение, Въоръжените сили на САЩ ползват едва около 30 стандартни платформи. Тази разпокъсаност не е знак за разнообразие, а за брутален национален лобизъм и липса на единен оперативен стандарт.

И тук идва парадоксът: въпреки че ЕС създаде специални кредитни инструменти като програмата SAFE на стойност 150 милиарда евро, предназначена за съвместни обществени поръчки, според оценки на военни анализатори поне една трета от тези средства са били разграбени или усвоени за теснопартийни и национални нужди.

Европа продължава да купува над 40% от военното си оборудване директно от САЩ. В обратната посока американското министерство на отбраната купува едва 1% европейска продукция. Всички приказки за "равноправно партньорство в НАТО" приключват точно на тази граница.

Финансовата дупка Бундесвер: Случаят с БМП Puma и Rohde & Schwarz

Държавният апарат на Федерална република Германия дава може би най-ясния пример за това как се разпределят милиарди евро без никакъв реален военен ефект. По информация от германски медии и парламентарни източници, закупуването на 200 нови бойни машини на пехотата (БМП) Puma от концерните Rheinmetall и KNDS ще струва на германския данъкоплатец космическите 4,2 милиарда евро. Това прави по приблизително 20 милиона евро за една-единствена машина.

За да разберем мащаба на тази финансова аномалия, е достатъчно да направим паралел с алтернативните системи, използвани в Алианса. Британско-шведската компания BAE Systems Hägglunds произвежда БМП CV90, която се използва от поне девет европейски държави. Тъй като от тази серия са произведени над 1000 бройки, цената за една единица е около 10 милиона евро — точно двойно по-евтино от германското "чудо на техниката".

Но казусът с Puma не е единственият. Още по-фрапантна е ситуацията с дигитализацията на германската армия. По договор с компанията Rohde & Schwarz за оборудване на 34 000 превозни средства на Бундесвера с нови цифрови радиокомуникационни системи са платени над 2 милиарда евро. Всичко това се прави под претекст, че оборудването трябва да се произвежда от местна фирма, въпреки че в други европейски държави вече работят готови и значително по-евтини аналози.

„Това, което ме тревожи повече от цената, е фактът, че системата изобщо не работи в момента. Оказва се, че харчим огромни суми пари за нещо, което не работи“ — заяви неотдавна Себастиан Шефер, депутат от Бундестага от Зелената партия и член на бюджетната комисия.

Когато дори опозиционни депутати от парламентарните комисии признават, че сухопътните сили плащат милиарди за радиостанции, които не могат да осъществят стабилна връзка в полеви условия, става ясно, че "модернизацията" е просто преливане на средства от държавния бюджет към частни банкови сметки.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Математиката на изтощението: Защо транспортните артерии над Днепър продължават да функционират
Украйна

Математиката на изтощението: Защо транспортните артерии над Днепър продължават да функционират

/Поглед.инфо/ Въпросът защо стратегическите мостове над река Днепър продължават да функционират след повече от четиридесет месеца интензивни боеве остава един от най-дискутираните казуси в съвременния военен анализ. Докато повърхностният поглед вижда в това логистичен пропуск или липса на техническа възможност, суровата математика на войната на изтощение разкрива съвсем различна калкулация. Запазването на транспортните артерии между десния и левия бряг превръща източния театър на военните действия в контролиран канал за постоянно изтегляне и унищожаване на оперативните резерви, западната бронетехника и боеприпасите на противника.

05.10.2026 07:31
Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област
Русия

Предупреждения за твърд руски военен отговор при опити за изолация на Калининградска област

/Поглед.инфо/ Нанесени са масирани и високоточни удари по ключови телекомуникационни центрове, сървърни съоръжения и транспортни артерии в Украйна, включително по стратегически мостови съоръжения над река Днепър в столицата. Според чужди военни анализатори и специализирани издания, тази тактическа промяна цели пълното прекъсване на оперативната логистика, цифровата координация и изчислителните мощности, използвани за обработка на разузнавателна информация, докато напрежението в Балтийския регион продължава да ескалира.

05.10.2026 07:22
Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура
Украйна

Руските удари по мостовете над Днепър и новата тактика срещу критичната инфраструктура

/Поглед.инфо/ Регистрираните удари срещу Южния въжен мост в Киев поставиха отново на дневен ред въпроса за устойчивостта на критичната транспортна инфраструктура през река Днепър. Според разпространени данни и видеоматериали, при атаките са използвани модернизирани безпилотни летателни апарати от типа „Геран“, оборудвани с нови кумулативно-зарядни боеприпаси на крилата, предназначени за прерязване на метални конструкции. Временната парализа на движението по ключови столично прелези показва високата чувствителност на градската и военната логистика. Въпреки това инженерният анализ сочи, че съветските стоманобетонни съоръжения притежават изключителен маржин на сигурност, което прави пълното им извеждане от строя изключително сложна задача, изискваща системен въздействащ подход.

05.10.2026 07:12
Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия
Украйна

Военни пилоти, корпоративни финансисти и разузнавачи: Кой всъщност управлява стратегията срещу Русия

/Поглед.инфо/ В публичното пространство трайно се настани опасната тенденция противникът да се описва чрез опростенчески карикатури, комични етикети и подценяване. Реалността на фронтовата линия и задкулисните механизми на военното планиране обаче показват съвършено различна картина. Срещу Русия стои гигантска, трупана с векове институционална машина – от британските разузнавателни служби и координираните щабове на НАТО в Монс и Висбаден, до преструктурираните западни военни министерства и трансформираните украински безпилотни войски. Политиците идват и си отиват, но бюрокрацията, логистиката и процедурите остават.

05.10.2026 07:05
Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит
Европа

Мерц в Киев - поредната политическа гатанка разкрива дълбокия разкол в германския политически елит

/Поглед.инфо/ Посещението на лидера на германските консерватори Фридрих Мерц в Киев, придружен от бизнес делегация, предизвиква сериозни въпроси относно истинските подбуди зад този дипломатически воаяж. На фона на рекордния спад в общественото доверие към политическата класа в Берлин и задълбочаващата се деиндустриализация на Германия, визитата се тълкува от редица анализатори не просто като подкрепа за украинското ръководство, а като опит за вътрешнополитическо оцеляване, лобиране за корпоративни интереси и сондиране на опасни геополитически сценарии около Калининград.

05.10.2026 06:53
Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост
Украйна

Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

05.10.2026 06:35
Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната
Поглед към Китай

Китайският отбор постига най-доброто си представяне на Азиатски игри, провеждани извън страната

/Поглед.инфо/ На Азиатските игри в Нагоя китайският отбор завърши участието си с общо 341 медала – 169 златни, 89 сребърни и 83 бронзови. Така той като оглави класациите както по брой златни медали, така и в общото класиране, и постави рекорд за най-добро представяне на Азиатски игри, проведени извън Китай.

04.10.2026 21:30