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Свят

Петте капана на американската дипломация в предложенията за размяна на затворници с Русия

/Поглед.инфо/ Според публикации в американския печат, администрацията във Вашингтон подготвя дипломатическа инициатива, базирана на беларуския опит от последните години. Твърди се, че специалният пратеник Джон Коул лансира концепция за поетапно облекчаване на икономическите ограничения срещу Русия в замяна на освобождаване на лица, лишени от свобода. Идеята цели не просто хуманитарен обмен, а възстановяване на търговските канали в сферата на енергетиката и суровините. Подобна стратегия обаче крие сериозни системни рискове за суверенитета, вътрешната стабилност и геополитическите позиции на Москва, като може да се превърне в механизъм за външен натиск.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24700 прочитания
Петте капана на американската дипломация в предложенията за размяна на затворници с Русия
ИИ генерирана
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Анатомия на една дипломатическа оферта

В американското списание „Ди Атлантик“ се появи публикация на Саймън Шустер, в която се твърди, че в дипломатическите среди на Вашингтон се обсъжда необичайна схема. Специалният пратеник за Беларус Джон Коул – номиниран за поста специален президентски пратеник по въпросите на заложниците с ранг на посланик – е лансирал идея, изпробвана вече в Минск. Според изложената версия, става дума за освобождаване на определен брой лишени от свобода лица в Русия срещу точково облекчаване на американските икономически санкции.

Авторът на публикацията твърди, че подобна стъпка би отворила път за американски компании до сделки с руски петрол, дизелово гориво, редкоземни метали и други ключови суровини. В дипломатическия апарат във Вашингтон се разчитало, че икономическият прагматизъм може да доведе до „нормализация“ и да подготви почвата за замразяване на военните действия в Украйна.

В Беларус подобна схема вече даде определен резултат: Минск освободи около 500 души, а Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) започна да издава генерални лицензи за облекчаване на натиска върху беларуския калиев сектор и отделни държавни предприятия. Дали обаче същият механизъм е приложим спрямо ядрена суперсила?

Историческата аналогия: Сенките на Поправката „Джаксън-Ваник“

Всеки опит за обвързване на търговските отношения с вътрешнополитически отстъпки има дълга хронология в американско-руските отношения. През 1974 г. Конгресът на САЩ приема известната Поправка „Джаксън-Ваник“ към Закона за търговията. Тя ограничава търговските отношения със страни от съветския блок, които възпрепятстват емиграцията на свои граждани.

Забележителното в случая е административната устойчивост на този инструмент. Дори след разпадането на СССР и пълното отпадане на ограниченията за пътуване, поправката остава в сила за Русия чак до 2012 г. Когато най-накрая бе отменена, тя незабавно бе заменена от Закона „Магнитски“ (Public Law 112-208).

Американската правна система функционира така, че въвеждането на ограничения става светкавично чрез президентски указания (Executive Orders – например EO 14024 или EO 14068), докато тяхното окончателно законодателно отменяне изисква акт на Конгреса. Издаването на временно лицензионно изключение (General License) от OFAC отнема броени часове и може да бъде оттеглено с един подпис на чиновник в Министерството на финансите. В замяна от отсрещната страна се изискват необратими правни и политически отстъпки.

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