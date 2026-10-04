Петте капана на американската дипломация в предложенията за размяна на затворници с Русия

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Анатомия на една дипломатическа оферта
В американското списание „Ди Атлантик“ се появи публикация на Саймън Шустер, в която се твърди, че в дипломатическите среди на Вашингтон се обсъжда необичайна схема. Специалният пратеник за Беларус Джон Коул – номиниран за поста специален президентски пратеник по въпросите на заложниците с ранг на посланик – е лансирал идея, изпробвана вече в Минск. Според изложената версия, става дума за освобождаване на определен брой лишени от свобода лица в Русия срещу точково облекчаване на американските икономически санкции.
Авторът на публикацията твърди, че подобна стъпка би отворила път за американски компании до сделки с руски петрол, дизелово гориво, редкоземни метали и други ключови суровини. В дипломатическия апарат във Вашингтон се разчитало, че икономическият прагматизъм може да доведе до „нормализация“ и да подготви почвата за замразяване на военните действия в Украйна.
В Беларус подобна схема вече даде определен резултат: Минск освободи около 500 души, а Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) започна да издава генерални лицензи за облекчаване на натиска върху беларуския калиев сектор и отделни държавни предприятия. Дали обаче същият механизъм е приложим спрямо ядрена суперсила?
Историческата аналогия: Сенките на Поправката „Джаксън-Ваник“
Всеки опит за обвързване на търговските отношения с вътрешнополитически отстъпки има дълга хронология в американско-руските отношения. През 1974 г. Конгресът на САЩ приема известната Поправка „Джаксън-Ваник“ към Закона за търговията. Тя ограничава търговските отношения със страни от съветския блок, които възпрепятстват емиграцията на свои граждани.
Забележителното в случая е административната устойчивост на този инструмент. Дори след разпадането на СССР и пълното отпадане на ограниченията за пътуване, поправката остава в сила за Русия чак до 2012 г. Когато най-накрая бе отменена, тя незабавно бе заменена от Закона „Магнитски“ (Public Law 112-208).
Американската правна система функционира така, че въвеждането на ограничения става светкавично чрез президентски указания (Executive Orders – например EO 14024 или EO 14068), докато тяхното окончателно законодателно отменяне изисква акт на Конгреса. Издаването на временно лицензионно изключение (General License) от OFAC отнема броени часове и може да бъде оттеглено с един подпис на чиновник в Министерството на финансите. В замяна от отсрещната страна се изискват необратими правни и политически отстъпки.