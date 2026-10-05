Флавио Болсонаро изпревари Лула да Силва на първия тур с 47% срещу 45.1%. Вашингтон заделя $1 млн. за намеса в изборите

/Поглед.инфо/ Резултатите от първия тур на общите избори в Бразилия, проведени на 4 октомври, пренаредиха политическото съотношение на силите в страната. Синът на бившия държавен глава, 45-годишният сенатор Флавио Болсонаро, спечели 47,0% от гласовете, изпреварвайки 80-годишния настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който остана втори с 45,1%. Външният натиск от страна на Вашингтон, свързан с апетити към редкоземните метали и контрола върху БРИКС, превръща предстоящия балотаж на 25 октомври в геополитически сблъсък.

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Анатомия на един предвидим обрат: Институционален баланс и изборна геометрия

Резултатите от проведените на 4 октомври 2026 година общи избори в Федеративна република Бразилия разтърсиха политическата архитектура не само на Латинска Америка, но и на целия Глобален Юг. Върховният избирателен съд (Tribunal Superior Eleitoral - TSE), след пълната обработка на 99,89% от изборните протоколи, потвърди цифри, които изненадаха повечето социологически агенции, прогнозирали плавна преднина за настоящия държавен глава. От общо 158 745 502 регистрирани избиратели в петата по големина държава в света, до урните отидоха 125 140 018 души. Огромната избирателна активност от 78,99% за пореден път доказа, че бразилският електронен вот остава сред най-масовите в Западното полукълбо, въпреки че 33 422 686 души (21,01%) избраха пасивността и се въздържаха. Статистическата картина се допълва от 2 299 040 празни бюлетини и 3 669 461 невалидни гласа – ясен индикатор за социално изтощение.

Флавио Болсонаро, кандидатът на Либералната партия (Partido Liberal - PL) и син на бившия президент Жаир Болсонаро, постигна мобилизация, извеждайки десницата до 47,0% от гласовете. Настоящият президент Луис Инасио Лула да Силва от Работническата партия (Partido dos Trabalhadores - PT) събра 45,1%. Разликата от едва 1,9 процентни пункта е доказателство за дълбока поляризация. Нито един от останалите десет претенденти в президентската надпревара не успя да прехвърли прага от 3%, което консолидира вота в две непримирими лагера.

Географското разпределение на вота потвърди познатата бразилска топография на разделението. Лула да Силва задържа преимущество в традиционно по-бедните, но демографски значими североизточни щати (Баия, Пернамбуко, Сеара). Флавио Болсонаро обаче реализира доминация в богатия, аграрен и индустриализиран Юг и Централно-Западен регион (Сао Пауло, Парана, Рио Гранде до Сул, Мато Гросо), където агробизнесът и консервативните градски слоеве застанаха плътно зад Либералната партия.

Превземането на Сената и щатските власти: Законодателният кордон до 2027 година

Драматизмът на президентския спор засенчи друг фундаментален процес: тоталното пренареждане на регионалната и законодателната власт. В неделя се избираха не само държавен глава, но и всички 513 членове на Камарата на депутатите (Câmara dos Deputados), както и 54 от общо 81 сенатори във Федералния сенат (Senado Federal).

На губернаторските избори десницата нанесе унищожителен удар. Още на първи тур бяха избрани 13 губернатори, като 11 от тях принадлежат към десни или дясноцентристки формации. Пет от тези ключови регионални поста отидоха директно при Либералната партия на Болсонаро. Това означава, че дори Лула да Силва да спечели балотажа на 25 октомври, той ще се изправи срещу регионални лидери, разполагащи с бюджетен и полицейски ресурс, готови да саботират федералните му политики.

Във Федералния сенат, където изборите са мажоритарни и се провеждат без балотаж (всеки щат избира по двама представители), Либералната партия си осигури най-малко 16 от 54-те оспорвани места. Така до 2027 година PL ще разполага с най-голямата парламентарна група от поне 25 сенатори. В съчетание с съюзническите дясноцентристки партии от т.нар. "Centrão" (Центърът), консерваторите формират блокиращо мнозинство. Този консервативен състав на Сената притежава правомощия да импийчва съдии от Върховния федерален съд (STF), да блокира дипломатически назначения и да спира всякакви инициативи за преразпределение на данъчната тежест или затягане на екологичния контрол в Амазония.