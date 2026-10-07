Какво се крие зад легендите за запечатаните гробници в Ак-Кай

/Поглед.инфо/ Разказите за намерени златни амулети и запечатани с каменни блокове скални ниши в района на Северния Кавказ не са новост за регионалната археология, но зад емоционалната изповед на местните пастири стои сурова географска и логистична реалност. Става дума за събития от края на миналия век в района на масива Ак-Кай, където специфичната тектоника и варовиковите форми често създават естествени капани и затворени кухини. Анализът на подобни инциденти изисква да се разграничат физическите явления – ветрови микроклиматични аномалии, барометрични сривове и ерозия – от естествената склонност на изолираните планински общности да митологизират травматични природни бедствия.

Геоложка среда и физически ограничения на терена

Когато премахнете слоевете от суеверия и старчески страх, остава чистата физика на варовиковите и базалтовите масиви в Централен и Северен Кавказ. Скалният нос под Ак-Кай е класически пример за куестова топография, където вековното замръзване и размразяване на водата в пукнатините създава естествени напрежения. Блок с маса от порядъка на един тон не е необичаен за подобни сипеи, а отварянето му с обикновени стоманени лостове изисква лостово съотношение, което е на ръба на възможностите на двама души, но напълно постижимо при правилно опорно място. Влагата, натрупана зад подобни запечатани тапи, запазва органиката поради липсата на циркулация на въздух и постоянна ниска температура.

По отношение на самата пещера и намерените останки, описаната картина съответства на традиционните алански или по-ранни сарматски катакомбни и скални погребения, срещани из целия регион между IV и X век. Изсъхването на меките тъкани и превръщането им в частично вкаменена мумия е естествен процес на естествена мумификация, характерен за сухи, защитени от пряко ветрово влияние височинни ниши. Подобни находки са документирани от експедиции в Северна Осетия и Кабардино-Балкария, където органичните материали и текстилът оцеляват с десетилетия в състояние на пълна статичност.