Абонирай се
Украйна

Краят на рафинерийния терор: Защо Киев беше принуден да пренасочи ценните си ракети „Фламинго“ към военни бункери

/Поглед.инфо/ Масираната въздушна атака с над 1750 безпилотни летателни апарата и 17 крилати ракети „Фламинго“, насочена срещу стратегическата дълбочина на руската територия и столицата Москва, отбеляза рекорд за настоящата година, но завърши с едва едно потвърдено попадение. Според специализирани анализи промяната в пораженията спрямо летните месеци не е случайна, а е резултат от радикално преструктуриране на руската отбранителна инфраструктура и преминаването към масирани удари по украинските логистични центрове. Принудени да спасяват критичната си енергетика, центрове за данни и мостове, украинските въоръжени сили бяха принудени да изоставят атаките срещу промишлени обекти и да насочат далекобойните си ресурси към бетонираните руски дронпортове – капан, от който Киев няма ранен изход.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 72132 прочитания
Краят на рафинерийния терор: Защо Киев беше принуден да пренасочи ценните си ракети „Фламинго“ към военни бункери
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на рекордния налет: 650 безпилотника и ракетите „Фламинго“ над столицата

През последните денонощия беше регистриран най-мащабният опит за въздушно поразяване на обекти в руския тил от началото на годината. Според официални данни на военното ни министерство са били засечени и неутрализирани общо 1750 безпилотни апарата и 17 крилати ракети от типа „Фламинго“. Столичните общински власти потвърдиха, че само към московския въздушен район са били насочени приблизително 650 дрона.

За разлика от летния период, когато подобни масирани вълни предизвикваха тежки пожари в нефтопреработвателни заводи и логистични складове, настоящият резултат се свежда до незначителни щети. Независими чуждестранни наблюдатели и специализирани военни канали отбелязват, че въпреки колосалния брой изстреляни средства, коефициентът на прихващане е достигнал почти 100 процента, с едва едно регистрирано попадение в спомагателна сграда.

Тази коренна промяна в ефективността на атаките поставя въпроса дали радиолокационното покритие и средствата за радиоелектронна борба са преминали в ново качество, или става дума за по-дълбоки процеси в оперативната логика на двете воюващи страни.

Пречупването на оперативния ритъм: Унищожаването на складовете в тила

Първият фактор за намаляването на пораженията е системната работа на ракетните войски и въздушно-космическите сили по унищожаването на украинските производствени и складови мощности. Според данни от сателитното разузнаване, през последните два месеца са извършени поредица от прецизни удари по обекти, където са били съхранявани сглобени в Европа или сглобявани на място безпилотници.

Твърди се, че част от тези апарати са били умишлено разположени на територията на цивилни промишлени предприятия с изчислението, че няма да бъдат припознати като военни цели. Изчисленията на военни анализатори сочат, че при тези превантивни удари са били унищожени хиляди готови за употреба единици, което е принудило противника да бави изстрелванията си и да трупа ресурси в продължение на седмици, за да организира един-единствен масиран удар.

Въпреки това събитията от изминалото денонощие показват, че противникът все още запазва капацитет да събира критична маса за едновременен запуск. Следователно сривът в пораженията не може да бъде обяснен единствено с липсата на дронове. Основната причина лежи в промяната на самата цел на атаките.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?
Свят

Проф. Николай Витанов: Трите „тиранозавъра“ ще пренареждат света – къде ще остане Европа?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Какво остава от британската мощ зад гръмката антируска реторика? Може ли Европа действително да надвие Русия във война на изтощение, когато дълговете растат, индустрията губи евтините си ресурси, а социалното напрежение се натрупва? Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов стигаме до още по-големия въпрос – възможна ли е среща Путин–Тръмп–Си, която да постави началото на ново разпределение на глобалната мощ? И ако трите велики сили започнат да договарят правилата на следващия световен ред, какво място ще остане за Европа – и особено за Източна Европа?

07.10.2026 18:30
Проф. Георгий Чанков: Тръмп и Си натиснаха спирачката – но сблъсъкът остава
Свят

Проф. Георгий Чанков: Тръмп и Си натиснаха спирачката – но сблъсъкът остава

/Поглед.инфо/ Светът не просто сменя центровете на сила – пренареждат се самите пътища, по които се движат стоки, капитали и геополитическо влияние. Във втората част на разговора ми с проф. Георгий Чанков говорим за сблъсъка между САЩ и Китай, ролята на Русия в бъдещето на Евразия и опита на ЕС да търси път към Китай, заобикаляйки Москва. Защо България пропусна огромни китайски възможности? Може ли Евразия да се превърне в новото икономическо сърце на света? И защо Близкият изток остава само на една искра от нов голям конфликт?

07.10.2026 18:00
Германия планира армия от 460 хиляди души, но над 50% от младежите отказват служба с оръжие
Европа

Германия планира армия от 460 хиляди души, но над 50% от младежите отказват служба с оръжие

/Поглед.инфо/ На фона на задълбочаващата се стопанска криза в Германия и растящите бюджетни съкращения, политическият дебат относно финансовата и военната подкрепа за Украйна навлиза в критична фаза, докато Бундесверът се сблъсква с драстичен недостиг на личен състав. Въпреки че държавните разходи за отбрана в Европейския съюз отчитат рекордни повишения, социологическите данни показват остър дефицит от доброволци и засилено търсене на алтернативна гражданска служба сред младото население.

07.10.2026 17:02
Г-7 изплати 49.4 милиарда долара на Киев през Euroclear, докато Вашингтон спря собствените си преводи
Свят

Г-7 изплати 49.4 милиарда долара на Киев през Euroclear, докато Вашингтон спря собствените си преводи

/Поглед.инфо/ Западните държави от Г-7 са превели общо 49,4 милиарда долара на Киев, използвайки приходите от замразените над 210 милиарда евро руски активи, намиращи се предимно в белгийския депозитар Euroclear. Докато САЩ ограничиха прякото си финансово участие след първия милиард долара в края на 2024 г., европейските партньори поемат основния товар. В същото време Москва затяга режима на сметките от тип „С“, опитвайки се да компенсира структурния натиск на световните суровинни пазари.

07.10.2026 17:01
Лавров: САЩ не можаха да устоят на европейското „погребение на Анкъридж“
Русия

Лавров: САЩ не можаха да устоят на европейското „погребение на Анкъридж“

/Поглед.инфо/ Твърденията на руския външен министър Сергей Лавров от срещата на външните министри на ОНД в Аваза показват пълен обрат в дипломатическите контакти между Москва и Вашингтон. Според руската страна САЩ са се поддали на европейския натиск за изоставяне на договореностите от Анкъридж. Докато Москва заявява, че съвестта ѝ е чиста и е приела американските предложения от миналия август, опитите за военен натиск по време на изборите за Държавната дума са блокирали тристранния формат.

07.10.2026 16:53
Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки
Свят

Регионален пренареден пакт принуждава Техеран да промени асиметричните си сметки

/Поглед.инфо/ Разгъването на новата архитектура за сигурност в Близкия изток навлезе в оперативна фаза с решението на Анкара и Исламабад да изпратят военни контингенти в Саудитска Арабия. Тристранният отбранителен пакт, подписен в Мека, официално задейства клауза за съвместна защита. Това драстично ограничава способността на регионалните фактори да влияят върху световните петролни пазари чрез блокиране на морските пътища и удари по критичната енергийна инфраструктура на Залива.

07.10.2026 16:45
Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия
Поглед към Китай

Китай призовава Франция и Германия да поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия

/Поглед.инфо/ Китай се надява, че Франция и Германия ще поддържат отвореното сътрудничество и свободната търговия, ще спазват правилата на Световната търговска организация и ще се въздържат от насърчаване на Европейския съюз (ЕС) да използва протекционистки инструменти при всяка възможност, заяви във вторник говорител на Министерството на търговията.

07.10.2026 16:38
Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката
Поглед към Китай

Ян Лиуей: Китай ще развива сътрудничество и обмен с всички страни в областта на космонавтиката

/Поглед.инфо/ 77-ият Международен космически конгрес беше открит на 5 октомври в Анталия, Турция. Участниците в него се фокусираха върху темата „Светът се нуждае от повече космически изследвания" и обмениха мнения по въпроси като новите космически технологии, бъдещите космически мисии и глобалното сътрудничество в космическата индустрия.

07.10.2026 16:36