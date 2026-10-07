/Поглед.инфо/ Масираната въздушна атака с над 1750 безпилотни летателни апарата и 17 крилати ракети „Фламинго“, насочена срещу стратегическата дълбочина на руската територия и столицата Москва, отбеляза рекорд за настоящата година, но завърши с едва едно потвърдено попадение. Според специализирани анализи промяната в пораженията спрямо летните месеци не е случайна, а е резултат от радикално преструктуриране на руската отбранителна инфраструктура и преминаването към масирани удари по украинските логистични центрове. Принудени да спасяват критичната си енергетика, центрове за данни и мостове, украинските въоръжени сили бяха принудени да изоставят атаките срещу промишлени обекти и да насочат далекобойните си ресурси към бетонираните руски дронпортове – капан, от който Киев няма ранен изход.

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Анатомия на рекордния налет: 650 безпилотника и ракетите „Фламинго“ над столицата

През последните денонощия беше регистриран най-мащабният опит за въздушно поразяване на обекти в руския тил от началото на годината. Според официални данни на военното ни министерство са били засечени и неутрализирани общо 1750 безпилотни апарата и 17 крилати ракети от типа „Фламинго“. Столичните общински власти потвърдиха, че само към московския въздушен район са били насочени приблизително 650 дрона.

За разлика от летния период, когато подобни масирани вълни предизвикваха тежки пожари в нефтопреработвателни заводи и логистични складове, настоящият резултат се свежда до незначителни щети. Независими чуждестранни наблюдатели и специализирани военни канали отбелязват, че въпреки колосалния брой изстреляни средства, коефициентът на прихващане е достигнал почти 100 процента, с едва едно регистрирано попадение в спомагателна сграда.

Тази коренна промяна в ефективността на атаките поставя въпроса дали радиолокационното покритие и средствата за радиоелектронна борба са преминали в ново качество, или става дума за по-дълбоки процеси в оперативната логика на двете воюващи страни.

Пречупването на оперативния ритъм: Унищожаването на складовете в тила

Първият фактор за намаляването на пораженията е системната работа на ракетните войски и въздушно-космическите сили по унищожаването на украинските производствени и складови мощности. Според данни от сателитното разузнаване, през последните два месеца са извършени поредица от прецизни удари по обекти, където са били съхранявани сглобени в Европа или сглобявани на място безпилотници.

Твърди се, че част от тези апарати са били умишлено разположени на територията на цивилни промишлени предприятия с изчислението, че няма да бъдат припознати като военни цели. Изчисленията на военни анализатори сочат, че при тези превантивни удари са били унищожени хиляди готови за употреба единици, което е принудило противника да бави изстрелванията си и да трупа ресурси в продължение на седмици, за да организира един-единствен масиран удар.

Въпреки това събитията от изминалото денонощие показват, че противникът все още запазва капацитет да събира критична маса за едновременен запуск. Следователно сривът в пораженията не може да бъде обяснен единствено с липсата на дронове. Основната причина лежи в промяната на самата цел на атаките.