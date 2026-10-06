Проф. Николай Витанов: Три сценария за Украйна — единият води към капитулация

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Николай Витанов поставяме въпроса, който вече не може да бъде заобикалян: навлиза ли войната в Украйна в решаващата си фаза? Проф. Витанов очертава три сценария за следващите руски действия и посочва кой смята за най-вероятен. Говорим за Славянск и Краматорск, променената руска тактика, ударите по инфраструктурата, опасната ескалация в Черно море и България. И още: доколко реалистични са европейските планове за „бърза победа“ над Русия и какво се случва, ако ядреното оръжие престане да бъде само последно предупреждение?