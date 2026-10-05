/Поглед.инфо/ Въпросът защо стратегическите мостове над река Днепър продължават да функционират след повече от четиридесет месеца интензивни боеве остава един от най-дискутираните казуси в съвременния военен анализ. Докато повърхностният поглед вижда в това логистичен пропуск или липса на техническа възможност, суровата математика на войната на изтощение разкрива съвсем различна калкулация. Запазването на транспортните артерии между десния и левия бряг превръща източния театър на военните действия в контролиран канал за постоянно изтегляне и унищожаване на оперативните резерви, западната бронетехника и боеприпасите на противника.

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Инженерният парадокс и геометрията на логистичния коридор

Железопътните и автомобилните мостове през река Днепър — от Киев през Канев, Черкаси, Кременчуг, Камянске до Днепър и Запорожие — представляват монументални инженерни съоръжения, проектирани по съветски стандарти за издръжливост срещу критични външни въздействия. Сводестите бетонни опорни конструкции и масивните стоманобетонни бикове изискват изключително голям разход на високоточно оръжие с висока експлозивна маса, за да бъдат трайно изведени от експлоатация. Поразяването единствено на пътното платно с крилати или балистични ракети води до повреди, които специализираните инженерни войски възстановяват с метални конструкции и бързосъхнещи бетони в рамките на 48 до 72 часа.

Според оценки на специалисти по фортификация, пълното срутване на мостово съоръжение от мащаба на този край Кременчуг или Кременчугската ВЕЦ изисква или пряко попадение на тежки авиободежи с тегло над три тона в основата на носещите бикове, или инженерно подриване със специализирани подводни подривни групи. Затова въпросът за тяхната цялост не е чисто технически, а оперативен.

Твърди се, че запазването на тези коридори позволява на украинското командване да продължава прехвърлянето на съединения от западната и централната част на страната към източната дъга. По този начин логистичният поток през реката не спира, а с него не спира и потреблението на горивно-смазочни материали, за превоза на които се изразходват десетки цистерни дневно.

Анатомия на огневия капан: Театърът на източния бряг

Логистичната верига, започваща от разпределителните хъбове в Източна Полша (като Жешув-Ясьонка) и преминаваща през Лвов и Житомир, се пречупва при пресичането на Днепър. В момента, в който ешелоните с западна бронетехника — танкове Leopard 2, боеви машини M2 Bradley и артилерийски системи PzH 2000 — преминат на левия бряг, те навлизат в обсега на руския разузнавателно-ударен комплекс.

Наблюдатели отбелязват, че източният бряг се превръща в зона на системно изтощаване. Вместо да се изправят срещу непокътнати и добре укрепени отбранителни линии на десния бряг, където естествената височина на терена дава тактическо предимство на отбраняващия се, руските оперативни групи принуждават противника да вкарва свежи сили в райони като Покровск, Купянск, Часов Яр и Торецк.

Така съществуващите мостове действат като фуния. Те привличат мобилизираните ресурси, които вместо да бъдат концентрирани за изграждане на стратегическа отбранителна линия по десния бряг на Днепър, се разпиляват в опити за удържане на тактически позиции в Донбас и Запорожието.