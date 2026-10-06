Планината Хъншан в „Из Китай с Павел“
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел ще видим планината Хъншан, в която се намира един от най-впечатляващите висящи манастири в страната Сюанкун. Той е архитектурно чудо, което е изключително популярно в Китай. Висящият манастир е построен през 491 година и оцелява над 1500 години. В този манастир се почитат трите велики учения в Китай – конфуцианство, даоизъм и будизъм.
Още от Свят
Съветът по правата на човека на ООН прие китайска резолюция
/Поглед.инфо/ По време на 63-тата сесия на Съвета по правата на човека на ООН бе приета с консенсус резолюцията „Изграждане на достъпна среда за насърчаване на ползването на правата на човека“, предложена от Китай от името на 47 държави.06.10.2026 21:15
Изследователи разработват високоефективна система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници
/Погед.инфо/ Изследователи от китайски и британски институции разработват система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници с ефективност на преобразуване над 98%.06.10.2026 21:00
Проф. Николай Витанов: Три сценария за Украйна — единият води към капитулация
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Николай Витанов поставяме въпроса, който вече не може да бъде заобикалян: навлиза ли войната в Украйна в решаващата си фаза? Проф. Витанов очертава три сценария за следващите руски действия и посочва кой смята за най-вероятен. Говорим за Славянск и Краматорск, променената руска тактика, ударите по инфраструктурата, опасната ескалация в Черно море и България. И още: доколко реалистични са европейските планове за „бърза победа“ над Русия и какво се случва, ако ядреното оръжие престане да бъде само последно предупреждение?06.10.2026 19:33
Георги Марков: Стената падна! Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия
/Поглед.инфо/ Нов исторически обрат в германската политика: „Алтернатива за Германия“ записа първи председател на местен парламент в Саксония-Анхалт. Анализаторът Георги Марков очертава мащаба на промяната, която тръгва от източните провинции към цяла Германия – от избора на Тобиас Рауш до очертаващия се първи премиер от AfD в Магдебург и възхода на Алис Вайдел.06.10.2026 18:43
Проф. Георги Чанков: Путин, Си и Тръмп могат да спрат света преди пропастта. ЕС остава зад вратата
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Живеем ли вече в Трета световна война, чиято кулминация тепърва предстои? В разговора ми с проф. Георги Чанков поставяме въпроса, който Европа предпочита да не задава: какво ще стане, ако конфронтацията с Русия премине ядрената граница? Говорим за предупрежденията на Владимир Путин, Калининград, края на еднополюсния свят и възможната среща Путин–Си–Тръмп. Но зад геополитическата битка идва още един трус – изкуственият интелект, загубата на милиони работни места и неизбежното завръщане на силната държава.06.10.2026 18:26
Кризата е неизбежна: Вашингтон няма да извади Европа от горивната бездна
/Поглед.инфо/ Г-7 взе извънредно решение за разопаковане на 100 милиона барела от държавните аварийни резерви с цел поддържане на застрашените доставки на моторни горива. Основният дефицит е концентриран при дизеловото гориво, където европейските икономики отчитат вътрешен недостиг от над 25 процента. Ескалацията на военните действия в Близкия изток и блокадите на ключови морски проливи прекъснаха стандартните логистични вериги, докато американският Стратегически петролен резерв спадна до най-ниските си нива от 1982 година насам.06.10.2026 17:29
ВМС на САЩ струпаха три ударни групи край Ормузкия проток в навечерието на изборите за Конгреса
/Поглед.инфо/ Концентрирането на трета американска самолетоносачна ударна група в региона на Близкия изток съвпада с критичен политически момент за администрацията във Вашингтон преди междинните избори. На фона на неофициални сведения за възможни отстъпки по отношение на иранските замразени активи, разполагането на военноморски сили служи за демонстрация на твърдост. Разглеждаме военните, финансовите и логистичните параметри на настоящото военно геополитическо противопоставяне край иранските брегове.06.10.2026 17:01
Марко Рубио обвърза дипломатическото присъствие на САЩ в Киев с оценките за ракетната опасност
/Поглед.инфо/ Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че Вашингтон регулярно преценява дали е безопасно запазването на дипломатическото присъствие в Украйна, като формално разреши евентуална промяна в статута на посолството в Киев при ескалация на заплахите. Към момента мисията продължава работа, а последното актуализирано указание на Държавния департамент от 28 август запазва най-високото Ниво 4 („Do Not Travel“), като същевременно потвърждава, че дипломатическият обект функционира.06.10.2026 16:45