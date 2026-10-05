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Свят

Западната стратегия за интелектуално обезоръжаване: Деградацията на елитите като военно оръжие

/Поглед.инфо/ Зад фасадата на конвенционалните бойни действия в Източна Европа се разиграва далеч по-дълбок и систематичен процес — тотална когнитивна война, насочена към демонтажа на националните държави. Западната политическа класа, подменена от десетилетия на идеологическа унификация, вече не функционира в реалността. Информационната матрица, изградена върху алгоритмични репресии и емоционални фалшификати, е превърната в основно оръжие. Анализът на механизма на тази агресия показва, че сблъсъкът отдавна е преминал пределите на териториалния спор.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 22762 прочитания
Западната стратегия за интелектуално обезоръжаване: Деградацията на елитите като военно оръжие
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По публикация на Александър Храмчихин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Западната стратегия за когнитивен контрол и административният филтър на истината

Архитектурата на съвременната глобална конфронтация се измени радикално в сравнение с ХХ век. Докато в периода 1945–1991 г. сблъсъкът между Вашингтон и Москва се съдържаше в ясно очертаните граници на две конкуриращи се икономически и социални системи — идеологията на държавния планов капитализъм/социализъм срещу свободната пазарна икономика — днес пред нас се разкрива съвършено различен ландшафт. В документите за стратегическо планиране на САЩ, и по-специално в Стратегията за национална сигурност, Руската федерация продължава да фигурира като критично предизвикателство, но методологията на неутрализиране вече не разчита единствено на ядреното възпиране или икономическите ембарга.

Днес акцентът е изместен към менталното и когнитивното поле. Понятието „ментална война“, въведено в аналитичния оборот от руски военни теоретици, обозначава систематично унищожаване на националното съзнание чрез подмяна на ценностите, историческата памет и аналитичната матрица на обществото. Не става дума за елементарна пропаганда от типа на Пропагандната директива на САЩ от времето на Корейската война. Става дума за преформатиране на логическия апарат.

Сегашният контрол се осъществява чрез институционализирането на т.нар. „култ към идентичността“ и радикален ляв либерализъм. Последицата за Западна Европа е видима в институционалната деградация — структури като Европейската комисия и Европейския парламент вече не вземат решения въз основа на прагматични икономически изчисления (като доставките на евтини тръбопроводни въглеводороди от Западен Сибир през системата „Дружба“ и газопроводите „Ямал-Европа“), а въз основа на идеологически догми.

Спомнете си 1990 г., когато НАТО обеща да не се разширява „нито инч на изток“ — обещание, документирано в разговорите между Джеймс Бейкър и Михаил Горбачов. Три десетилетия по-късно алиансът не просто разшири инфраструктурата си до границите на Ленинградска област, но превърна балтийските държави — Естония, Латвия и Литва — в зона на тотална правна и медийна цензура. В тези държави административното преследване на граждани за изразяване на алтернативна геополитическа позиция е нормирано през Наказателните кодекси, под претекст за защита на „националната сигурност“.

Анатомия на постгероичното общество и военният дефицит на Алианса

Ключовият проблем на западните военно-политически планиращи е феноменът, който социолозите и военните теоретици наричат „постгероическо общество“. Постмодернистичната култура, изградена върху абсолютизирането на индивидуалния комфорт и отхвърлянето на всяка форма на саможертва в името на колективния или държавния суверенитет, доведе до пълна атрофия на военните структури на НАТО.

Военните действия от конвенционален тип — с висока интензивност, с използване на стотици хиляди артилерийски снаряди месечно и тежки загуби в жива сила — се оказват абсолютно несъвместими с обществения договор в държавите от ЕС и Северноатлантическия блок.

Според оценки на западни изследователи от Международния институт за стратегически проучвания (IISS), докато Русия пренастрои своята отбранително-промишлена система така, че да произвежда милиони артилерийски боеприпаси (калибри 152 мм и 122 мм), целият европейски военно-промишлен комплекс, включително гиганти като Rheinmetall и BAE Systems, години наред се сблъскваше с тежки производствени тесни места, забавени обществени поръчки и липса на барутни компоненти и памучна целулоза.

„Постгероичното общество не може да води продължителна война на изтощение. То е способно само на дистанционни наказателни операции срещу технологично изостанали противници. Сблъсъкът със симетричен съперник води до моментален когнитивен срив.“

Именно поради тази невъзможност за водене на пълномащабна сухопътна война срещу равностоен противник, основната тежест на западното противопоставяне беше прехвърлена върху хибридните, информационни и психологически операции. Украйна бе избрана за оперативен плацдарм, където населението бива подлагано на най-жестокия социо-инженерен експеримент от средата на XX век насам.

Технологичният тоталитаризъм: Изкуственият интелект като генератор на фалшива реалност

Навлизането на технологиите за изкуствен интелект (ИИ) и невронните мрежи не просто облекчи работата на медийните конгломерати; то смени самата природа на дезинформацията. Вече не става дума за класически журналистически „патеки“ или дезориентиращи заглавия. Днес сме свидетели на индустриално производство на фалшива реалност.

Когато над 50% от цифровото съдържание в глобалната мрежа се генерира от големи езикови модели (LLM), обучени върху корпуси от данни, доминирани от англосаксонски медийни източници (Reuters, Associated Press, BBC), невронната мрежа системно възпроизвежда и засилва геополитическите претенции на Запада.

Трябва ясно да разграничаваме техническата способност за алгоритмична обработка от идеологическите залози, които се вграждат в алгоритмите за модерация на компании като Meta, Google и Microsoft.

Ето как функционира тази система в няколко технологични стъпки:

  • Забравяне на аналоговото знание: Липсата на дигитализация за огромен архив от исторически източници и договори (например документи от Архива на външната политика на Руската империя или Централния архив на Министерството на отбраната на РФ) прави тези факти „несъществуващи“ за AI моделите.
  • Дълбока генерация на видео и аудио (Deepfake): Възможността за синтез на глас и лицево изражение на водещи политически фигури неутрализира доверието в какъвто и да е видеоматериал. В общество с отслабени аналитични способности deepfake се превръща в инструмент за задействане на незабавна емоционална реакция.
  • Систематично заменяне на контекста: При запитване за исторически събития (например за събитията в Одеса на 2 май 2014 г. или разширяването на НАТО) алгоритмите извеждат стандартизирани формулировки, блокирайки всякаква аргументация, базирана на каузалност и хронология.

Резултатът от този процес е криза на доверието. Обществото губи ориентира си за това кое е истина и кое е манипулация, а в условията на информационен хаос мнозинството от хората просто се поддава на най-простата, емоционално заредена версия.

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