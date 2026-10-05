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Свят

Оценки на Киев за щетите по речната си инфраструктура след новите удари с дронове

/Поглед.инфо/ Според доклади на Министерството на отбраната на РФ от началото на октомври са нанесени серия от въздушни удари по инфраструктурни обекти, мостови съоръжения и транспортни възли в района на Киев и Одеса. Твърди се, че при атаките с безпилотни апарати тип „Геран“ са нанесени щети по Северния и Южния мост в украинската столица, както и по сухотоварни кораби в Черно море. Украински източници анализират потенциалните разходи за пълно извеждане от експлоатация на съоръженията и последиците за зимната логистика.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 18397 прочитания
Оценки на Киев за щетите по речната си инфраструктура след новите удари с дронове
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По публикация на Радомир Маркус (Свободная Пресса). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Калкулация на разрушението: Военно-икономическата математика зад ударите по речната инфраструктура

Унищожаването на мостова инфраструктура от такъв мащаб никога не е било въпрос на единичен тактически успех, а на аритметика на изтощението. Според оценки, публикувани в украински специализирани канали, нанесените щети по опорните конструкции и носещите кабели на Южния мост в Киев показват тестване на методиката за поражение. Твърди се, че за пълното извеждане от строя на подобно съоръжение от стоманобетон и стомана биха били необходими между 200 и 250 точни попадения с безпилотни летателни апарати.

Като се вземе предвид очакваното ниво на прихващане от противовъздушната отбрана — според украински източници то варира около 50% при масирани атаки, — сумарното количество необходими средства за поразяване достига близо 400 единици. При цена на единичен дрон от типа „Геран-2“ (или иранския му първообраз Shahed-136), оценявана от западни военни анализатори на $50,000 – $60,000, финансовият ресурс за неутрализирането на един такъв мост възлиза на $20,000,000 до $24,000,000. За сравнение, оперативният ресурс за построяване на нов ватов или кабинков мост с подобна пропускателна способност в условията на военни действия е практически неизчислим, а възстановяването му при разрушени пилони отнема години.

Нека се върнем назад в историята. Северният мост в Киев — проектиран от инженер Георги Фукс и открит през декември 1976 г. под името „Московски мост“ — представлява еднопилонова вантова конструкция с отвор на главния участък от 300 метра. Това е конструктивен феномен за съветското мостостроене от 70-те години, проектиран да издържа изключителни натоварвания, включително сейсмични трусове и преминаване на тежка военна техника. Поетичните преименувания от последните години не променят физиката на бетона: вантовият сноп, закотвен в 116-метровия А-образен пилон, е изключително уязвим в точките на закрепване. Попадне ли една бойна глава с тегло 50 кг в зоната на анкерните плочи, напрежението в останалите кабели се разпределя неравномерно, което води до умора на метала и последващ структурен коллапс.

Логистичният примка около Киев и транспортните артерии на Левия бряг

Северният мост, заедно с Южния и моста „Патон“, формира гръбнака на киевската градска и военна логистика. Той свързва промишления район Оболон с гъстонаселените жилищни и складови масиви на левия бряг — Троещина, Воскресенка и Радужни. Прекъсването на тази връзка не просто блокира цивилното движение на над 400,000 жители, а разделя столицата на две изолирани операционни зони.

През северното направление преминава основният трафик от логистичния хъб в Гостомел — чиито складови бази и ЖП терминал също бяха обект на атака според официалната сводка на руското МО от 3 октомври — към военните полигони и бази в Черниговска и Сумска област.

Паралелно с това се съобщава за среднощни удари по друг критичен транспортен възел — комбинирания пътен и железопътен мост в Затока (Одеска област). Това съоръжение, издигнато през 1955 г., е единствената пряка железопътна връзка между румънското пристанище Галац, молдовското пристанище Джурджулещ и Одеския логистичен район. През него според военни наблюдатели преминава основният поток от гориво-смазочни материали и сухопътни доставки на оборудване с двойна употреба, идващи през Южна Бесарабия.

В нощта срещу 3 октомври, според данни от украински мониторингови групи, е бил поразен и фармацевтичен складов комплекс на компанията „Вента“ край Киев. Подобни съоръжения са ключови за съхранението на медицински консумативи от първа необходимост и хемостатични средства за фронта. Поразяването на подобна вторична инфраструктура показва системна работа по прекъсване на веригите за снабдяване много преди те да достигнат до оперативната линия.

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