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Установиха кои лекарства могат да увеличат риска от деменция

/Поглед.инфо/ Натрупването на данни от мащабни клинични и епидемиологични проучвания в САЩ повдига неудобни въпроси за масовата фармакопея. Продукти, достъпни без рецепта – от антихистамини до инхибитори на протонната помпа като омепразол – се оказват в центъра на изследвания, свързващи дългосрочната им употреба с повишен риск от когнитивен упадък и деменция. Данните на учени като професор Шели Грей и икономиста Джефри Джойс показват, че блокът от молекули, предписвани за ежедневен комфорт, променя биохимичния баланс в синапсите. В същото време изследвания върху съня разкриват как механизмът за обработка на стреса се пренася в кошмарите, очертавайки сложна картина на невронно претоварване. Финансовите и логистични реалности на здравеопазването изискват суров анализ на дългосрочните ефекти отвд захаросаните реклами.

Деж. редактор Александра Докова 10191 прочитания
Установиха кои лекарства могат да увеличат риска от деменция
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Анатомия на химическия комфорт и невронната цена

Модерната терапевтична практика от десетилетия функционира на принципа на бързото гасене на симптоми, без оглед на дългосрочната енергетика и биохимия на организма. Когато пазарът изисква човек да бъде функционален, работоспособен и лишен от физически дискомфорт веднага, регулаторните органи и клиничните изпитвания често пропускат натрупването на микроскопични увреждания в продължение на десет и повече години. Медикализирането на ежедневието превърна потискането на стомашните киселини и сезонните алергии в стандартен потребителски навик, промишлено поддържан от агресивен маркетинг. Статистиката от последните отчети сочи за стотици хиляди пациенти, принудени да приемат тежки молекули просто за да компенсират лошото качество на храната и градския стрес. Зад тази логистична леснота обаче се крие сериозна пробойна в теорията за абсолютната безопасност на масовите лекарства. Главният мозък се оказва крайна спирка за токсични натрупвания и дефицити, предизвикани от вещества, които по дефиниция трябваше да действат локално или периферно.

Изследванията на Шели Грей, професор във Фармацевтичния факултет на Университета във Вашингтон, извадиха на повърхността плашещи зависимости, които десетилетия наред оставаха заровени в дебелите папки с клинични архиви. Обект на нейния анализ са антихистамините, които масово се използват за блокиране на алергични реакции, но паралелно с това проявяват силен антихолинергичен ефект. Тези молекули блокират активността на неврохимикала ацетилхолин – основното гориво за синаптичната пластичност, вниманието и дългосрочната памет в хипокампуса. Проблемът не е в еднократния прием при пролетна хрема, а в редовната употреба в продължение на години. Когато изкуствено се поддържа ацетилхолинов дефицит, невронните мрежи започват да атрофират по същия механизъм, по който мускулът атрофира при липса на движение. Пациентите бавно навлизат в интелектуална мъгла, която първоначално се отдава на нормалното стареене, но впоследствие се трансформира в необратима дегенеративна диагноза.

Тежката артилерия на психиатрията и икономическата калкулация

При прехода към по-сериозни патологии, като шизофрения или тежки тревожни разстройства, терапевтичната логика става още по-сурова и безпощадна. Употребата на антипсихотици и бензодиазепини е свързана с директен, статистически доказуем риск от ускоряване на деменцията. Тук клиничната дилема е брутална: ако лекарите спрат антипсихотиците при пациент с остра психоза, рискът от социален колапс или физическо самонараняване е незабавен. Лекарството трябва да се приема, независимо от факта, че то бавно разрушава фината невронна архитектура. Бензодиазепините, изписвани масово като бонбони срещу безсъние и панически атаки в застаряващите общества, действат като тежък чук върху ГАМК-рецепторите. Тяхната дългосрочна употреба буквално пренастройва метаболизма на сивото вещество, оставяйки след себе си функционално опустошение.

Джефри Джойс, професор по фармацевтична и медицинска икономика в Университета на Южна Калифорния, разглежда проблема през призмата на ресурсите и финансовата тежест за здравните системи. Неговите анализи сочат, че разходите за поддръжка на пациент с напреднала деменция надхвърлят десетократно икономическата полза от временното потискане на неговата тревожност чрез бензодиазепини в по-ранна възраст. Джойс настоява за незабавни допълнителни изследвания, тъй като настоящите данни показват силна корелация, но фармацевтичното лоби изисква абсолютно причинно-следствено доказателство, преди да се променят златните стандарти за лечение. Тази игра на процедури и прехвърляне на отговорност оставя милиони пациенти в позицията на опитни зайчета в един зле контролиран масов експеримент. В предишни наши анализи за регулацията на фармацевтичния пазар подробно разгледахме как икономическият натиск често затваря очите на регулаторите за бавно натрупващите се странични ефекти.

Фронтът при киселините: Случаят с инхибиторите на протонната помпа

Може би най-голямата битка в съвременната гастроентерология се води около инхибиторите на протонната помпа (ИПП), където омепразолът е абсолютен пазарен лидер. Журналистическо разследване на "Ню Йорк Таймс" (The New York Times) освети огромното напрежение между независимите изследователи и клиничната номенклатура. Част от проучванията директно обвиняват ИПП за промени в пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера и за нарушаване на абсорбцията на витамин B12, което е директен път към анемия и неврологичен упадък. Доказателствата обаче остават противоречиви. Фармацевтичните компании контрират, че хората, които имат нужда от омепразол, често страдат от общо системно възпаление, лошо хранене и съдова патология, което само по себе си е рисков фактор за алцхаймер, а самото лекарство било просто страничен наблюдател.

Числата и радиовъглеродните анализи в някои тъканни изследвания обаче не потвърждават изцяло тази невинна версия. Хроничното потискане на киселинността в стомаха променя микробиома – трилионите бактерии, които контролират оста стомах-мозък. Когато балансът там се срине, в кръвния поток навлизат ендотоксини, които предизвикват микроглията в мозъка да премине в режим на постоянна атака, унищожавайки здрави синапси. Това изглежда логично като биологичен механизъм, но индустрията отказва да приеме тези заключения без скъпоструващи, 20-годишни проспективни изследвания, каквито никой няма финансов интерес да финансира.

Нощният вентилационен клапан на претоварения мозък

Докато химията уврежда физическия субстрат на мисълта, самият мозък прави отчаяни опити да обработи ежедневния информационен и емоционален тонаж. В средата на април авторите на научно изследване в специализираното списание "Слийп" (Sleep) публикуваха данни, които преобръщат представите за нощния отдих. Според техните наблюдения, хората, които през деня демонстрират железен контрол над емоциите си и потискат съзнателно стреса, преживяват кошмари значително по-често от останалите. Това не е мистичен феномен, а чиста термодинамика на нервната система. Мозъкът на тези индивиди не просто почива по време на REM фазата, а извършва тежка изчислителна работа за обработка на потиснатия страх и безпокойство.

Кошмарът се оказва необходим биологичен процес – симулация на заплаха, чрез която префронталната кора се опитва да десенсибилизира амигдалата. Когато обаче този процес се комбинира с редовен прием на антихолинергични лекарства или омепразол, архитектурата на съня се разпада. Мозъкът хем е принуден да обработва засилен емоционален стрес чрез кошмари, хем е лишен от необходимите невротрансмитери за консолидиране на тези преживявания и за физическо изчистване на метаболитните отпадъци, като бета-амилоидните плаки. Получава се перфектна буря: химически блокиран стомах, изтощени синапси и нощен режим на работа, който прилича повече на бойно поле, отколкото на възстановяване. Жонглирането с хапчета за всяко дребно неразположение затваря цикъла на саморазрушение, оставяйки ни в очакване на следващата вълна от невродегенеративни диагнози, за които модерната медицина все още няма адекватен отговор.

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