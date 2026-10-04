Константин Бондаренко: Европа балансира на ръба на пряк сблъсък с Русия

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европа навлиза в период, в който старите политически конструкции започват да се пропукват отвътре. Във втората част на разговора ми с Александър Песке говорим за политическото бъдеще на Фридрих Мерц и защо според моя събеседник ударът срещу него няма да дойде от опозицията, а от собствената му партия. Какво става с германската политическа система? Защо Швейцария постепенно отстъпва от традиционната си самостоятелност? Допускат ли Марин Льо Пен до властта, за да бъде контролирана? И защо Песке смята, че западният модел е стигнал до точка, от която трудно може да се върне назад?

04.10.2026 18:00