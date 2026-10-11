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Свят

Финансовият колапс на Турция: машинациите на Ердоган и британските партньори на неговата партия?

/Поглед.инфо/ Внезапното изтегляне на над 600 милиарда лири (около 12 милиарда долара) от турските инвестиционни фондове разкри дълбоки пукнатини във финансовата система на Анкара. Скандалът с Борда на капиталовия пазар (SPK) и разследванията на финансовата полиция MASAK показват загуби за над 20 милиарда долара, докато опозицията настоява за разследване на партийните елити. Същевременно външнополитическият натиск върху Анкара се засилва през промените в Баку преди срещата на тюркските държави.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 9438 прочитания
Финансовият колапс на Турция: машинациите на Ердоган и британските партньори на неговата партия?
ИИ генерирана
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Финансовият пробив в SPK: Източването на 600 милиарда лири и регулаторният колапс

Цифрите са брутални, дори за икономика, свикнала с трицифрена инфлация. Смята се, че в рамките на изключително кратък период от инвестиционните фондове в Турция са били изтеглени над 600 милиарда лири. По официални курсове това прави около 12 милиарда долара чист капитал, изчезнал от пазара. Смята се обаче, че реалните щети са много по-големи. Бившият шеф на турската финансова полиция (MASAK) Рамазан Башак публично заяви, че сумата на загубите вече надхвърля 20 милиарда долара.

Основната отговорност за този срив се стоварва върху регулатора — Борда на капиталовия пазар (Sermaye Piyasası Kurulu - SPK). Според запознати с финансовите процедури в Истанбул, регулаторът с месеци е симулирал надзор, докато вътрешни играчи са преливали ликвидност към външни офшорни сметки. Появяват се твърдения, че Министерството на финансите най-накрая е било принудено да поиска разрешение за разследване срещу бившия изпълнителен директор на SPK Ибрахим Омер Гьонюл.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
СХЕМА НА КАПИТАЛОВИЯ ИЗТОК                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘


     ┌───────────────────────────────────────────────┐
Турски инвестиционни фондове (SPK надзор)   │
     └───────────────────────────────────────────────┘

              Изтеглени ~600 млрд. лири
              (Оценка на MASAK: >20 млрд. $)


     ┌───────────────────────────────────────────────┐
50 големи спекуланти / Ликвидностен транзит   │
     └───────────────────────────────────────────────┘

             Пренасочване към външни пазари


     ┌───────────────────────────────────────────────┐
Британски банкови институции и Сити на Лондон  │
     └───────────────────────────────────────────────┘

Размерите на щетите принудиха държавата да обяви компенсаторна схема. Очаква се изплащането на обезщетения на около 355 000 дребни вложители с депозити до един милион лири да започне още този месец. Това обаче е само капка в морето. Дребните спестители са използваха фондовия пазар като единствено убежище срещу срива на лирата, но бяха организирано обрани.

Британският вектор: Институционалният анюитет и Превъоръжаването на Европа

Появилите се информации за ролята на британските финансови среди в тази операция не са просто конспиративна хипотеза. В продължение на десетилетия финансовият център в Сити управляваше значителна част от портфейлните инвестиции в Турция. Британските банки бяха основен партньор в финансирането на инфраструктурните проекти на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) и неоосманската външна политика на Ердоган.

Настъпи обаче рязък прелом в приоритетите. Налагането на мащабни програми за превъоръжаване в европейските държави от НАТО изисква огромна ликвидност. Твърди се, че британските институционални инвеститори просто са изтеглили високорисковите си капитали от развиващите се пазари, за да ги пренасочат към облигации на военно-индустриалния комплекс на Запада.

  • Загуба на над 12 милиарда долара пряка ликвидност за броени седмици.
  • Липса на интервенции от страна на Централната банка на Турция поради изчерпани валутни резерви.
  • Масово изтегляне на инвестиции от 50 ключови спекулативни субекта.

Турската лира се превърна в донор за превъоръжаването на европейските армии. Когато британските капитали си тръгнаха, те оставиха след себе си куха черупка и милиони ощетен вложители.

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