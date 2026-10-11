Китай сглоби половината от новия си термоядрен реактор в Хефей и планира опити до 2030 година

/Поглед.инфо/ Строителството на изследователския комплекс за експерименталния термоядрен реактор BEST в провинция Анхуей навлиза в критична фаза, като сглобяването на основния корпус вече надхвърля половината от планирания обем. На фона на системните забавяния и оскъпяването на международния проект ITER във Франция, китайските инженери настояват, че ще завършат монтажа до края на 2027 година. Зад медийния шум около така нареченото изкуствено слънце обаче стоят сурови технологични въпроси: от задържането на деутериево-тритиева плазма при 100 милиона градуса до физическата устойчивост на свръхпроводящите магнити, работещи в условия на дълбок криогенен вакуум.

Зад дебелите бетонни стени в Хефей логистиката отдавна е изместила теориите на теоретичната физика. Новината, че изследователският комплекс за реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) е физически завършен, а самият реактор е сглобен на повече от половината, звучи впечатляващо за външния наблюдател. За всеки, който прекарва живота си в ровене из технически архиви или поддръжка на сложна индустриална инфраструктура, това означава просто едно: започва най-мръсната, бавна и склонна към непредвидени дефекти фаза от проекта. В сградите на Китайската академия на науките вече е монтирана основата на криостата — 400-тонен стоманен съд, проектиран да поддържа вакуум и да изолира вътрешността от външния свят. Върху тази стоманена маса сега наслояват вакуумната камера, термичните екрани и свръхпроводящите магнити. Това не е момент за празнуване, а началото на изключително прецизна асемблация, при която минимално отклонение в микрони или микроскопична пролука в заваръчен шев превръщат милиарди долари в скрап.

Термоядреният синтез на хартия е елегантен. Вземат се два изотопа на водорода — деутерий и тритий — нагряват се до над 100 милиона градуса по Целзий и при възникналия сблъсък техните ядра се сливат, освобождавайки неутрони с висока кинетична енергия. На терен обаче термоядреният синтез е кошмар на материалознанието. За да съществува подобно състояние на материята без да стопи конструкцията за частица от секундата, плазмата трябва да бъде удържана в пространството без физически контакт с вътрешните стени. Това се извършва чрез магнитно поле, генерирано от свръхпроводящи бобини, охлаждани с течен хелий до -269 градуса по Целзий. Физическото разстояние между плазмения сноп с температура от десетки милиони градуса и магнитите, замразени до близки до абсолютната нула стойности, често е едва няколко десетки сантиметра. Това създава такъв термичен градиент, че всяка грешка в топлоизолацията или водното охлаждане на дивертора води до катастрофално внезапно загубване на свръхпроводимостта. В лабораторни условия това е изследвано десетилетия наред, но индустриалната експлоатация е съвсем различно бойно поле.

Планираната топлинна мощност на BEST е в диапазона между 20 и 200 мегавата. Пекин бърза да обяви, че около 2030 година планира за първи път да демонстрира реално производство на електроенергия от този реактор. Тук обаче се сблъскваме с дълбока интелектуална мъгла в публичното говорене. Мощността на термоядрения процес не е равна на произведена електроенергия в мрежата. Коефициентът на усилване на плазмата, известен като Q-параметър, показва съотношението между енергията, вкарана за нагряване на плазмата, и енергията, отделена при реакцията. За да може един токамак наистина да захранва трансформаторна подстанция, той трябва да покрие не само енергията за нагряване, но и огромния разход на електричество, нужен за задвижване на криогенните системи, вакуумните помпи, диагностиката и сградната инфраструктура. Дори BEST да постигне очакваните параметри, това ще бъде просто доказателство за концепцията, а не търговска централа, доставяща ток до индустриалните зони.