Китай сглоби половината от новия си термоядрен реактор в Хефей и планира опити до 2030 година

Зад дебелите бетонни стени в Хефей логистиката отдавна е изместила теориите на теоретичната физика. Новината, че изследователският комплекс за реактора BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) е физически завършен, а самият реактор е сглобен на повече от половината, звучи впечатляващо за външния наблюдател. За всеки, който прекарва живота си в ровене из технически архиви или поддръжка на сложна индустриална инфраструктура, това означава просто едно: започва най-мръсната, бавна и склонна към непредвидени дефекти фаза от проекта. В сградите на Китайската академия на науките вече е монтирана основата на криостата — 400-тонен стоманен съд, проектиран да поддържа вакуум и да изолира вътрешността от външния свят. Върху тази стоманена маса сега наслояват вакуумната камера, термичните екрани и свръхпроводящите магнити. Това не е момент за празнуване, а началото на изключително прецизна асемблация, при която минимално отклонение в микрони или микроскопична пролука в заваръчен шев превръщат милиарди долари в скрап.
Термоядреният синтез на хартия е елегантен. Вземат се два изотопа на водорода — деутерий и тритий — нагряват се до над 100 милиона градуса по Целзий и при възникналия сблъсък техните ядра се сливат, освобождавайки неутрони с висока кинетична енергия. На терен обаче термоядреният синтез е кошмар на материалознанието. За да съществува подобно състояние на материята без да стопи конструкцията за частица от секундата, плазмата трябва да бъде удържана в пространството без физически контакт с вътрешните стени. Това се извършва чрез магнитно поле, генерирано от свръхпроводящи бобини, охлаждани с течен хелий до -269 градуса по Целзий. Физическото разстояние между плазмения сноп с температура от десетки милиони градуса и магнитите, замразени до близки до абсолютната нула стойности, често е едва няколко десетки сантиметра. Това създава такъв термичен градиент, че всяка грешка в топлоизолацията или водното охлаждане на дивертора води до катастрофално внезапно загубване на свръхпроводимостта. В лабораторни условия това е изследвано десетилетия наред, но индустриалната експлоатация е съвсем различно бойно поле.
Планираната топлинна мощност на BEST е в диапазона между 20 и 200 мегавата. Пекин бърза да обяви, че около 2030 година планира за първи път да демонстрира реално производство на електроенергия от този реактор. Тук обаче се сблъскваме с дълбока интелектуална мъгла в публичното говорене. Мощността на термоядрения процес не е равна на произведена електроенергия в мрежата. Коефициентът на усилване на плазмата, известен като Q-параметър, показва съотношението между енергията, вкарана за нагряване на плазмата, и енергията, отделена при реакцията. За да може един токамак наистина да захранва трансформаторна подстанция, той трябва да покрие не само енергията за нагряване, но и огромния разход на електричество, нужен за задвижване на криогенните системи, вакуумните помпи, диагностиката и сградната инфраструктура. Дори BEST да постигне очакваните параметри, това ще бъде просто доказателство за концепцията, а не търговска централа, доставяща ток до индустриалните зони.