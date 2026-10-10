Защо инженерите спират да разбират софтуера, който управляват

/Поглед.инфо/ В софтуерната индустрия се случва тиха, но радикална подмяна на самия занаят. Инженерите бързо изоставят писането на архитектури от нулата и се превръщат в оператори, които само наблюдават генерациите на големите езикови модели. Този преход обаче носи тежка физическа и логическа цена. Когато специалистите престанат да разбират вътрешната логика на кода, системи с огромно значение за инфраструктурата остават без реален човешки контрол.

Изгубената логика на машината

Когато прекараш няколко десетилетия в прелистване на архиви, доклади и технически спецификации, започваш да разпознаваш един и същ модел на упадък. Той никога не идва с гръм и мълнии, а с тихото облекчение на хората, че някой друг – или в случая нещо друго – върши тежката работа вместо тях. В софтуерната индустрия днес се разиграва точно този сценарий. Големите езикови модели не просто помагат при писането на синтаксис; те изтласкват човешкия мозък от самия процес на логическо конструиране. Изпълнителният директор на Infinity, Д. Никсън, описва една вече видима реалност: програмирането бързо губи своя фундаментален характер и се превръща в сляпо одобрение на генерирани масиви от инструкции. Човекът зад екранa гледа хиляди редове, които работят, но няма никаква представа защо работят точно по този начин и какво би станало при промяна в първичните условия.

Парадоксът е притеснителен, защото засяга дори върха на технологичната пирамида. В центрове като OpenAI се наблюдава ситуация, в която висши технически експерти вече не могат да проследят докрай вътрешните процеси, протичащи в софтуерните ядра на собствените им графични ускорители. Докато хардуерната архитектура остава физически измерима и позната, логиката на сложни алгоритми като MLA ядрото на DeepSeek се оказва практически непреводима за човешкия аналитичен контрол. Машината оптимизира маршрутизацията на потока от данни и разпределението на паметта през алгоритмични пътеки, които за човешкия ум изглеждат като хаотичен и непостижим лабиринт. Невронната мрежа вади перфектен краен резултат, но пътят до него остава затворен в черна кутия. Това е класическо отчуждение от инструмента: майсторът вече не знае как е изкован чукът, нито защо той удря под точно определен ъгъл.