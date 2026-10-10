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Свят

Прерязване на кабели и системна парализа: Защо Южният мост в Киев е новата нулева точка

/Поглед.инфо/ Анализът на публикациите в западните специализирани издания Lidovky, The Economist и Foreign Policy разкрива съществена промяна в оценките на чуждестранните експерти относно устойчивостта на украинската столица. Според тези материали тактическият натиск се пренасочва от фронтални сблъсъци към методично разрушаване на критичната инфраструктура, транспортните възли и енергийните мрежи. Настоящата разработка разглежда институционалните, инженерните и логистичните измерения на този процес.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14919 прочитания
Прерязване на кабели и системна парализа: Защо Южният мост в Киев е новата нулева точка
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По публикации на Lidovky, The Economist, Foreign Policy и The Guardian. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Транспортният възел над Днепър като критична точка на симетрия

Основната инженерна уязвимост на киевската градска агломерация не се състои в нейната административна площ, а в зависимост от ограничена бройка мостови съоръжения над река Днепър. Чешкият аналитичен ресурс Lidovky обръща специално внимание на Южния мост (вантов мост с дължина 1256 метра, въведен в експлоатация през 1990 г.). Това съоръжение комбинира автомобилен поток с линия на киевското метро („Срецко-Печерска“) и служи като основен вектор за трансфер на ресурси от Десния към Левия бряг.

Според публикациите в западната преса, кинетичният натиск върху подобни съоръжения вече не разчита единствено на тежки балистични боеприпаси. Твърди се, че се използват модернизирани безпилотни летателни платформи от типа „Геран“ с реактивни двигатели и специализирани кумулативни бойни глави, насочени към деструкция на кабелните окачвания (вантите) и контактната мрежа.

Поражението върху такъв тип вантова конструкция не изисква пълно срутване на бетонните носещи опори. Достатъчно е структурното увреждане на стоманените въжета и деформацията на пътното платно. С това движението на тежкотоварна военна техника и влакови състави се прекратява незабавно.

Възниква въпросът: разполага ли украинската държава с технически ресурс за спешен ремонт на подобни съоръжения в условия на въздушна опасност? Отговорът от инженерна гледна точка е категорично отрицателен. Ремонтът на вантови системи изисква месеци специализирана работа, монтиране на уникални скелета и внос на специфични стоманени въжета — логистика, която в момента е напълно блокирана.

Енергийната мрежа 330 kV и системният срив на левия бряг

Синхронизирането на ударите по мостовите съоръжения с атаки срещу ключови подстанции с напрежение 330 kV (като подстанция „Киевска“ и подстанция „Северна“) създава ефект на пълна изолация. Според публикации в The Economist, разрушаването на автотрансформаторите 330/110 kV води до невъзможност за преразпределение на електрическата енергия между отделните райони на столицата.

Левият бряг на Киев, където са разположени гъсто населени жилищни масиви като „Дарница“ и „Троещина“, се оказва в автономен енергиен вакуум. При липса на стабилно захранване спират да функционират:

  • помпените станции от първи и втори подем на водоснабдителната мрежа;
  • канализационните помпени станции, което създава епидемиологична опасност в рамките на дни;
  • централизираните топлофикационни централи (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), чиято работа е пряко зависима от външното ел. захранване.

Условният характер на тези оценки все пак се потвърждава от данните за депопулация. Твърди се, че от началото на годината населението на града е намаляло с близо 600 000 души. Когато градският апарат загуби способността си да предоставя основни комунални услуги, той престава да функционира като административен център.

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