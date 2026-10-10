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Георг Тупарев: Мирът в Украйна заплашва властта на европейските елити!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В първата част на разговора с Георг Тупарев питам защо германските Зелени изоставиха пацифизма и защо европейските лидери обвързват бъдещето си с войната в Украйна. Гостът, дългогодишен участник в зеленото движение, предлага остра интерпретация на разрива между Берлин и Москва, американското влияние и властовите зависимости в Брюксел. Кой се страхува от мира? Защо избирателят остава извън политическата сметка? Разговор за Европа, в която обещанието за сигурност върви с подготовка за война, а въпросът за отговорността на управляващите остава без отговор.
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