Абонирай се
Интересно

Истината за морския сблъсък между кхмери и чами върху стените на Байон

/Поглед.инфо/ Когато човек прекара десетилетия в ровене из прашни архиви и теренни проучвания, почва бързо да развива алергия към евтиния сензационен тон. Камбоджанските барелефи в храма Байон редовно биват продавани на туристите като някаква свръхестествена или кървава атракция, но под повърхността на тези издълбани пясъчници лежи нещо много по-прозаично и същевременно брутално: чиста военна хроника, белязана от суровите географски и биологични реалности на Югоизточна Азия през XII век.

Деж. редактор - Александра Докова 12275 прочитания
Истината за морския сблъсък между кхмери и чами върху стените на Байон
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Анатомия на речния сблъсък: Документалистика от пясъчник

Първата и най-честа грешка на повърхностния наблюдател е да бърка храмовия комплекс Ангкор Ват с храма Байон, разположен в центъра на Ангкор Том. Докато първият е замислен като сакрална визуализация на хиндуистката космология с нейните митологични същества и епични стихове, Байон е изграден по времето на Джаяварман VII в края на XII век и функционира като сурова прагматична документалистика. Тук камъкът не служи за поклонение пред боговете, а за отчет пред историята.

Източната част на южната галерия съдържа сцена, която често се описва като кошмарна визия, но в същността си е просто прецизно отражение на военните действия във водите на езерото Тонле Сап. През 1177 година армията на държавата Чампа преминава с речен флот по течението на Меконг и навлиза в Тонле Сап, за да изненада и превземе тогавашната кхмерска столица. Последвалата контраофанзива, организирана от Джаяварман VII, завършва с пълно унищожение на чамския флот. Точно този епизод е запечатан върху външното ограждение.

Тактическото абордажиране и биологичният фактор

Изображенията показват детайли, които не са плод на художествена измислица, а на тактически умения и местни екологични дадености. Кхмерските бойци са използвали тежки въжета с куки, за да придърпват тесните и нестабилни плавателни съдове на чамите, превръщайки речния сблъсък в близък ръкопашен бой. В речната акватория на Тонле Сап по онова време популацията на сиамския крокодил (Crocodylus siamensis) е била с висока плътност. Падането зад борда при подобно струпване на хора и кръв във водата неизбежно е задействало естествения хранителен инстинкт на хищниците. майсторите са издълбали точно това, което всеки очевидец би видял: падащи ранени войници, завличани под водата. Това не е метафора за ада, а проста речна статистика.

Интересно е да се отбележи и присъствието на специфични бойни пози сред някои от фигурите. Част от изследователите на средновековното оръжие в региона предполагат, че статичните, почти геометрични стойки на отделни воини показват наличието на китайски наемници — вероятно от династията Сун — вербувани за пехотните и корабните единици. Различията в шлемовете също са ясни: чамите са изобразени с характерни шапки с форма на обърнат лотосов цвят, докато кхмерите са с открити глави или прости ленти, разполагащи с по-големи плавателни съдове и тежки лъкове.

В техническо отношение барелефът показва пълно използване на плитък релеф върху сравнително мек, но устойчив пясъчник. Слънчевата светлина, падаща под ъгъл в ранните сутрешни часове, изважда на преден план фините детайли — от люспите на над хилядата идентифицирани риби до гънките на платната и специфичната структура на греблата.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

НАСА търси убежище под земята за бъдещите си лунни мисии
Интересно

НАСА търси убежище под земята за бъдещите си лунни мисии

/Поглед.инфо/ Плановете за трайно човешко присъствие на Луната отдавна сблъскаха инженерната фантазия със суровия физически лимит на космическото корабостроене. Всяка тонатура стомана, олово или специален полимер, изстреляна от Земята за защита от радиация, струва астрономически суми и ограничава полезния товар. Именно затова вниманието на институциите за космически изследвания се пренасочи под лунната базалтова кора. Вместо да се изграждат дебели повърхностни бункери, логистично по- евтино е да се ползват вече готови естествени кухини. Новият научен пакет GIMLI, насочен към пропастта Мариус Хилс в Океана на бурите, е опит да се разбере дали тези геоложки образувания са реални подземни тунели, или просто срутени радиоактивни капани.

12.10.2026 23:02
Какво всъщност разказват 184 глинени плочки от хетския град Самуха
Интересно

Какво всъщност разказват 184 глинени плочки от хетския град Самуха

/Поглед.инфо/ В суровия ландшафт на централна Анатолия, където днешната турска провинция Сивас се сблъсква с температурните амплитуди на Анадолското плато, археологическият обект край Кайапънар за пореден път напомня, че историята рядко се пише от победители с тържествен марш. Тя по-често се отпечатва в мокра кал от писари, затрупани с административна бюрокрация, епидемии и военен недостиг. Откритият архив от 184 клинописни плочки и фрагменти от времето на цар Тудхалия II не предлага легенди, а сух, почти медицински и логистичен дневник на една колабираща държавност, затисната между микробиологични патогени и липса на провизии.

12.10.2026 22:45
Защо биомеханиката на кучешкия спринт застрашава теориите за абсолютната скорост
Интересно

Защо биомеханиката на кучешкия спринт застрашава теориите за абсолютната скорост

/Поглед.инфо/ Когато отстраним дежурния ентусиазъм на кинологичните изложения и вгледаме студено в анатомичната карта, бързината при четириногите престава да бъде абстрактно чудо. Тя е чисто инженерно решение, заплатено с висока метаболитна цена. Онова, което стандартните текстове класифицират като „феноменална бързина“, всъщност представлява краен сухожилен компромис между аеродинамика, лостов механизъм на ставите и капацитет на белодробната вентилация. Анализът на състезателните данни и археологическите останки показва, че максималната скорост на тези животни не е просто резултат от селекция, а сблъсък с физическите граници на сухожилния апарат, където всяка грешна стъпка върху неравна повърхност струва скъсани връзки и фатален термичен шок.

12.10.2026 22:30
Защо старата теория за сблъсъка между Плутон и Харон вече е неизползваема
Интересно

Защо старата теория за сблъсъка между Плутон и Харон вече е неизползваема

/Поглед.инфо/ Сблъсъците във външната периферия на Слънчевата система рядко се подчиняват на елегантните теории, които сме свикнали да прилагаме за вътрешните скалисти планети. Новите компютърни симулации на планетолозите от Университета на Аризона преразглеждат фундаментално начина, по който разбираме формирането на двойката Плутон-Харон. Вместо тотално разтопяване и последваща акреция, данните сочат към кратковременен механичен контакт – процес, продължил едва между 10 и 15 часа, при който двата обекта са запазили своите ядра, но са преразпределили кинетичната си енергия в топлина. Тъкмо този кратък контакт се оказва липсващото звено в термичния баланс, необходимо за обяснението на подповърхностния течен океан на Плутон.

12.10.2026 22:15
Тропическата лоза с ярки семена и нейният скрит протеинов токсин
Интересно

Тропическата лоза с ярки семена и нейният скрит протеинов токсин

/Поглед.инфо/ В ботаническите архиви и колониалните доклади от деветнадесети век отровата рядко пристига с гръмки декларации. Обикновено тя е опакована в твърда целулозна обвивка и се търкаля по прашните пътища на Южна Азия или Карибския басейн под формата на яркочервени мъниста. Растението Abrus precatorius, познато в съвременната систематика като броеница или розарий, е класически пример за това как природата комбинира строга биологична инженерна логика с опустошителен химически потенциал. Зад бижутерийната му стойност и употребата му като древна мярка за тегло се крие един от най-мощните протеинови токсини, познати на токсикологията – абринът. Документите от Индия разкриват организирана схема за отравяне на добитък с игли, намазани със стрити семена, с единствената цел загарбване на ценни кожи.

12.10.2026 22:05
Защо блатото не те поглъща веднага а те измъчва с часове
Интересно

Защо блатото не те поглъща веднага а те измъчва с часове

/Поглед.инфо/ Илюзията за твърда земя е един от най-старите коварни капани, които природата залага на невнимателния човек. Всяка година десетки хора изчезват в торфища и низинни блата не защото са били глътнати от митични бездни за пет секунди, а защото са подценили хидравликата на калта и вискозитета на полуразложената растителна маса. Под тънък слой сфагнум и коренища не се крие просто вода, а сложна, механично нестабилна система от торфена суспензия, газови джобове и утайка. Когато стъпиш там, не потъваш като в езеро — заклещваш се в жива смукателна матрица. Оцеляването в такава среда не е въпрос на сурова сила, а на хладен разчет, физика и пълно владеене на психомоториката, докато студът и изтощението бавно изцеждат жизнените сили.

12.10.2026 21:50
Защо цялото злато на света се побира в една триетажна сграда
Интересно

Защо цялото злато на света се побира в една триетажна сграда

/Поглед.инфо/ Всичкото злато, извадено откакто човек е хванал кирката – около 216 000 тона – се събира в един доста скромен куб със страна 22 метра. В земната кора този метал е чисто недоразумение: един атом на три милиарда. Истинското съкровище отдавна е потънало на 3000 километра под краката ни, заклещено в желязното ядро още при раждането на планетата. Това, което копаем днес, е просто астероидна прах, паднала от небето много по-късно, и неколцина геоложки аномалии, оцелели благодарение на древен бактериален ил и сейсмично напрежение.

12.10.2026 21:40
Капанът на 40-те градуса: Защо любимата програма на пералнята е скъп и безполезен навик
Интересно

Капанът на 40-те градуса: Защо любимата програма на пералнята е скъп и безполезен навик

/Поглед.инфо/ Масовият битов навик да се използва температурният режим от 40°C при автоматичните перални машини се оказва един от най-устойчивите и скъпоструващи технологични анахронизми в днешното домакинство. Данните от потребителските изследвания и инженерните анализи показват, че този избор не осигурява нито реална микробиологична дезинфекция, нито икономично освежаване на тъканите. В действителност става дума за компромис, при който електроенергията се пилее за загряване на вода, която остава твърде хладка за убиване на патогени, но е достатъчно топла, за да ускори съкращаването на живота на влакната и да натовари домашния бюджет.

12.10.2026 21:30