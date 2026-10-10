Истината за морския сблъсък между кхмери и чами върху стените на Байон

/Поглед.инфо/ Когато човек прекара десетилетия в ровене из прашни архиви и теренни проучвания, почва бързо да развива алергия към евтиния сензационен тон. Камбоджанските барелефи в храма Байон редовно биват продавани на туристите като някаква свръхестествена или кървава атракция, но под повърхността на тези издълбани пясъчници лежи нещо много по-прозаично и същевременно брутално: чиста военна хроника, белязана от суровите географски и биологични реалности на Югоизточна Азия през XII век.

Анатомия на речния сблъсък: Документалистика от пясъчник

Първата и най-честа грешка на повърхностния наблюдател е да бърка храмовия комплекс Ангкор Ват с храма Байон, разположен в центъра на Ангкор Том. Докато първият е замислен като сакрална визуализация на хиндуистката космология с нейните митологични същества и епични стихове, Байон е изграден по времето на Джаяварман VII в края на XII век и функционира като сурова прагматична документалистика. Тук камъкът не служи за поклонение пред боговете, а за отчет пред историята.

Източната част на южната галерия съдържа сцена, която често се описва като кошмарна визия, но в същността си е просто прецизно отражение на военните действия във водите на езерото Тонле Сап. През 1177 година армията на държавата Чампа преминава с речен флот по течението на Меконг и навлиза в Тонле Сап, за да изненада и превземе тогавашната кхмерска столица. Последвалата контраофанзива, организирана от Джаяварман VII, завършва с пълно унищожение на чамския флот. Точно този епизод е запечатан върху външното ограждение.

Тактическото абордажиране и биологичният фактор

Изображенията показват детайли, които не са плод на художествена измислица, а на тактически умения и местни екологични дадености. Кхмерските бойци са използвали тежки въжета с куки, за да придърпват тесните и нестабилни плавателни съдове на чамите, превръщайки речния сблъсък в близък ръкопашен бой. В речната акватория на Тонле Сап по онова време популацията на сиамския крокодил (Crocodylus siamensis) е била с висока плътност. Падането зад борда при подобно струпване на хора и кръв във водата неизбежно е задействало естествения хранителен инстинкт на хищниците. майсторите са издълбали точно това, което всеки очевидец би видял: падащи ранени войници, завличани под водата. Това не е метафора за ада, а проста речна статистика.

Интересно е да се отбележи и присъствието на специфични бойни пози сред някои от фигурите. Част от изследователите на средновековното оръжие в региона предполагат, че статичните, почти геометрични стойки на отделни воини показват наличието на китайски наемници — вероятно от династията Сун — вербувани за пехотните и корабните единици. Различията в шлемовете също са ясни: чамите са изобразени с характерни шапки с форма на обърнат лотосов цвят, докато кхмерите са с открити глави или прости ленти, разполагащи с по-големи плавателни съдове и тежки лъкове.

В техническо отношение барелефът показва пълно използване на плитък релеф върху сравнително мек, но устойчив пясъчник. Слънчевата светлина, падаща под ъгъл в ранните сутрешни часове, изважда на преден план фините детайли — от люспите на над хилядата идентифицирани риби до гънките на платната и специфичната структура на греблата.