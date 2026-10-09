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Свят

Спестяване на 266 милиона долара годишно: Тарифни анализи на Евразийската икономическа комисия за 2026–2027 г.

/Поглед.инфо/ На 6 октомври 2026 г. влиза в сила Споразумението за зона за свободна търговия между Евразийския икономически съюз и Обединените арабски емирства. Документът, парафиран в Минск през юни 2025 г., спестява над 266 милиона долара годишно на износителите. Едновременно с това Евразийската комисия форсира преговорите с Индия, Пакистан, Тунис и Южноафриканския митнически съюз, преначертавайки сухопътните и морските логистични маршрути през коридора "Север-Юг".

Деж. редактор - д-р Румен Петков 5850 прочитания
Спестяване на 266 милиона долара годишно: Тарифни анализи на Евразийската икономическа комисия за 2026–2027 г.
ИИ генерирана
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По публикации на ТАСС, информационни бюлетини на Евразийската икономическа комисия (ЕИО) и доклади на външнотърговски аналитични центрове. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Архитектурата на митническия пробив в Абу Даби

Административната рамка вече е закована. Споразумението за свободна търговия (ССТ) между Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и Обединените арабски емирства, подписано официално в Минск на 27 юни 2025 г., получава правна сила на 6 октомври 2026 г. Това съобщи министърът по търговията на Евразийската икономическа комисия (ЕИО) Андрей Слепньов.

Не става дума за дипломатически декларации. Става дума за преференциален режим, обхващащ над 85% от продуктовата номенклатура между ОАЕ и държавите от съюза, с фокус върху Руската федерация. Реалните тарифни ангажименти закриват над 95% от взаимния търговски оборот. По изчисления на базираната в Москва ЕИО, премахването на митническите бариери ще спестява на износителите от ЕАЕС минимум 266 милиона долара всяка година. Прогнозираният от комисията ръст на износа към Персийския залив е поне 25%.

През първото десетдневие на август 2026 г. ЕИО вече пусна за обществено обсъждане конкретните ставки на преференциалните вносни мита и списъците за премахване на квотите за определени стокови групи. Бизнес средите в Русия и страните от съюза дадоха зелена светлина. Зад сухото спазване на стандартите на Световната търговска организация (СТО) обаче стои нещо по-важно: уеднаквяване на техническите регламенти за сертифициране на халал продукти и координиране на логистичните мрежи.

Геоикономическият възел "Север-Юг" и пренасочването към Близкия изток

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян оцени общия търговски оборот с Евразийския регион за изминалата година на 30 милиарда долара. ОАЕ не са просто консуматор. Те са входна точка за международния транспортен коридор "Север-Юг".

Чрез пристанищната инфраструктура на Дубай и Абу Даби стоковите потоци от Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизия получават директен достъп до пазарите на Оман, Катар, както и до целия басейн на Индийския океан. От октомври 2026 г. преминаването през Персийския залив престава да бъде скъпа алтернативна схема за заобикаляне на ограниченията – то се превръща в кодифицирана търговска магистрала.

Паралелно с това ЕИО разгръща преговори на други фронтове. На 18 септември 2026 г. от комисията бе отчетен напредък в диалога с Индия, Пакистан и Тунис. Твърди се, че преговорите с Ню Делхи са преминали в по-интензивна фаза през лятото, докато с Исламабад са планирани официални сондажи за последното тримесечие на тази година.

Възниква въпросът: доколко реално е едновременното сближаване с Индия и Пакистан? В дипломатическите среди се коментира, че икономическите формати на ЕАЕС могат косвено да снижат градуса на напрежението между двете ядрени държави, предлагайки неутрална платформа за транзит. Но доколко търговските тарифи могат да тушират десетилетни геополитически конфликти, предстои да се види.

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