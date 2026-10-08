Валутните резерви на Китай спадат с 1,11% през септември

/Поглед.инфо/ Валутните резерви на Китай са 3,4003 трилиона щатски долара в края на септември 2026 г., което представлява спад от 1,11% - 38,1 милиарда долара, спрямо края на август, сочат данни на Държавната администрация за валутен контрол, публикувани в сряда.

Миналия месец индексът на американския долар се повиши, докато цените на основните световни финансови активи спаднаха на фона на промените в глобалната макроикономическа среда и паричните политики в големите икономики.

Комбинираният ефект от колебанията на валутните курсове и промените в цените на активите е довел до намаляването на валутните резерви на Китай през месеца.

Спадът е настъпил на фона на нарастващите очаквания за по-строга парична политика в САЩ. Въпреки спада правителството заяви, че китайската икономика като цяло е останала стабилна, с по-силни нови двигатели на растежа, подобряваща се икономическа структура и продължаващ напредък в развитието с високо качество, което подкрепя валутните резерви на страната да останат като цяло стабилни.

Данните от сряда показаха също, че златните резерви на Китай са възлизали на 77,47 милиона унции в края на септември, което е с 740 000 унции повече в сравнение с края на август. Това увеличение бележи 23-ия пореден месец, в който Китайската народна банка е увеличавала златните си резерви.