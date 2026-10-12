/Поглед.инфо/ Процесите на демографска и културна трансформация в Западна Европа навлизат в нова фаза, при която държавният суверенитет в редица градски зони изглежда все по-фрагментиран. Публикувани видеокадри с оскверняване на храм във Франция, заедно с анализи на политолози относно възникването на изолирани анклави, повдигат сериозни въпроси за устойчивостта на европейския социален модел. Доколко тези процеси са резултат от спонтанна миграция и каква е ролята на неолибералната икономика?

По публикации на изданията „Царград“, руски политологични анализи и френски медийни съобщения. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един инцидент: Симптоми на културен вакуум

В интернет пространството – по-конкретно през канала „BaiBaiden“ – разпространените видеокадри от френски храм показваха девойки, които възпроизвеждат текстове, възхваляващи лица като Мохамед Мерах и Салах Абдеслам. Първият стана известен с атаките срещу френски военнослужещи и еврейско училище в Тулуза през 2012 г., а вторият бе сред ключовите организатори на кървавия атентат в зала „Батаклан“ в Париж през ноември 2015 г.

Използването на имена от такъв калибър в рап-композиции от подрастващи не е просто тийнейджърска проява на лош вкус. То показва дълбоко проникване на определени субкултурни модели в среди, които традиционно са били далеч от radicalisation. Според оценки на френски социолози, културната интеграция в много от предградията (les banlieues) на градове като Марсилия, Лион и Париж е претърпяла срив. Когато институциите на френската република – училището, светската държава, правосъдието – забавят своите реакции, вакуумът бързо се запълва от радикални разкази.

Прогнози от миналото и икономическата рамка

Според коментатори, в публични изказвания отпреди повече от десетилетие – включително тези, приписвани на американската администрация около 2011 г. – се прокарваше тезата, че европейската демографска карта ще претърпи фундаментална промяна. Твърди се, че процесите са част от по-широка рамка, описана от френския финансист и мислител Жак Атали, свързана с концепцията за т.нар. „златен милиард“. Според тази теория, глобалните икономически ресурси се концентрират в тесен елит, докато широките маси биват подчинявани на гъвкави, но нестабилни форми на заетост.

Въпреки това трябва да се прави разграничение между политическите реформи и концептуалните конструкции. Факт е, че през последните две десетилетия европейският пазар на труда изпитваше остър дефицит от работна ръка, което накара правителствата в Берлин и Париж да стимулират миграционните потоци. Но икономическата сметка се оказа без реакция за социалната цена. Резултатът не е субект без свободна воля, а просто мащабна социална фрагментация.