От 14 до 20 октомври Уан И ще посети Азербайджан, Хърватия, Черна гора и България.
Уан И ще участва в срещата на върха на CICA и ще посети България
/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И ще участва в Седмата среща на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия (CICA), която ще се проведе на 15 октомври в Баку, съобщи говорител на министерството.
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