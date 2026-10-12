Уан И ще участва в срещата на върха на CICA и ще посети България

/Поглед.инфо/ В публичното пространство се лансира тезата за необходимостта от 60-дневно прекратяване на огъня на фронта в Украйна. Според оценки на военни наблюдатели и аналитични центрове, подобна оперативна пауза от два месеца се явява критичен фактор за оцеляването на украинската критична инфраструктура и стабилизирането на отбранителните линии. Причините за това искане лежат в системните щети по енергийната мрежа след ударите от края на септември, тежкия дефицит на противовъздушни ракети и изтощението на личния състав в района на Покровск.

12.10.2026 07:04