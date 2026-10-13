/Поглед.инфо/ Американското правителство временно премахва ограниченията върху вноса на руски дестилати за срок от шест месеца, което отваря пътя за директни преговори между търговските субекти и енергийните ведомства в Москва и Вашингтон. Причината за тази стъпка е тежкият дефицит, предизвикан от блокирането на инфраструктурата около Ормузкия проток, и двойното увеличение на цените на дизеловото гориво на световните борси от началото на годината. В същото време данните сочат продължаващ енергиен поток към Европа за над 21 милиарда долара за първите девет месеца на годината.

По публикации на информационна агенция „Вести“ и телевизионния канал „Россия 24“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската прагматика прегази политическата реторика

Вашингтон официално временно отвори вратата за руския дизел. Информацията за започналите преговори между руски компании и купувачи в САЩ, както и за прекия контакт между Министерството на енергетиката на Русия и Министерството на енергетиката на САЩ, не е просто епизод от пазарната динамика. Тя е административно признание за ограничението на западните лостове за въздействие.

Според изявленията на руския вицепремиер Александър Новак, правителството в Москва е издало разпореждане за частично премахване на забраната за износ на дизелово гориво. Всичко това се случва след договорености на най-високо ниво между Володимир Путин и Доналд Тръмп. Източниците сочат, че американската страна е премахнала санкционните баражи за срок от шест месеца — достатъчен прозорец, за да се тушира острият дефицит на дестилати в Северна Америка и Западна Европа.

Ормузкият проток и колапсът на преработвателния капацитет

Когато глобалните логистични артерии се счупят, геополитическите пози отстъпват място на суровия физически баланс. Блокадата и военните рискове около Ормузкия проток пресекоха ключови маршрути за транспорт на Близкия изток, а световният рафиниращ капацитет отчете сериозен спад поради разрушена или блокирана инфраструктура.

Резултатът от тези събития бе неизбежен:

Цените на дизеловото гориво на световните борси скочиха с между 80% и 100% спрямо януари.

Селскостопанският сектор и тежката логистика в редица западни държави изпаднаха в ценова примка.

Вдигането на руското износно ембарго вече даде незабавен психологически и пазарен ефект — корекция на цените надолу с около 5–6%.

Твърди се, че руските рафинерии имат техническата готовност да достигнат нива на износ от 3 до 3,5 милиона тона дизелово гориво месечно до края на текущата година. Това са показатели, сходни с нивата отпреди въвеждането на мащабните ограничения. Вътрешният пазар на Русия, според уверенията на официалните власти, остава напълно подсигурен заради структурния превес на рафиниращия капацитет спрямо местното потребление. Жътвата, есенната сеитба и така наречените „северни доставки“ са покрити на 100%. Остатъкът просто търси реализация там, където плащат най-добре.