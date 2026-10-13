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Свят

Инфраструктурен саботаж в Балтика: 67 000 литра гориво изчезват под носа на органите в Естония

/Поглед.инфо/ Покачването на цените на горивата на европейския континент през есента на 2026 г. вече произвежда не просто икономически затруднения, а фундаментален срив в спазването на законите. От Балтика до Ламанша се наблюдава епидемичен ръст на организираните и индивидуалните кражби на дизел и бензин. Масовият потребител, притиснат от цени, приближаващи 3 евро за литър, започва системно да толерира сивия пазар. Кризата вече не е само ресурсна — тя е криза на правовия ред и на европейските институции.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13181 прочитания
Инфраструктурен саботаж в Балтика: 67 000 литра гориво изчезват под носа на органите в Естония
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Поглед.инфо: Новата европейска реалност — отвъд захарните приказки за зеления преход

Капитулацията на законността пред ценовия шок

Анализът на статистическите данни от Източна и Западна Европа през есента на 2026 г. показва нещо много по-дълбоко от обикновена криминална хроника. Когато в страна като Естония се регистрират над 2000 случая на източено гориво от началото на годината — което представлява скок от близо 50% спрямо 2025 г. — вече не става дума за отделни маргинални прояви.

Според информация на естонското Министерство на правосъдието, близо 67 000 литра дизелово гориво са били систематично откраднати от една-единствена бензиностанция чрез десетки последователни операции. Това е добре смазана търговска схема.

Европейският гражданин — години наред уверяван, че енергийният преход и скъсването с евтините ресурси няма да засегнат стандарта му — започва да търси спасение в подземната икономика. Твърди се, че в Литва и Латвия схемите са идентични: шофьори пълнят резервоарите под прага от 150 евро, за да избегнат наказателна отговорност и да се разминат с административна глоба, или използват фалшиви табели и модифицирани возила с допълнителни резервоари.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 ДИНАМИКА НА ГОРИВНИТЕ ИНЦИДЕНТИ (2026)                |
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| Държава           | Регистрирани показатели / Характеристики          |
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| Естония           | Над 2000 случая (+50% спрямо 2025 г.)             |
| Великобритания    | Щети за ~200 000 паунда дневно; +20% инциденти    |
| Германия          | Средна цена: Дизел 2.39 €/л, Бензин E10 2.27 €/л  |
| Фландрия (Белгия) | Над 10 000 литра откраднати за месец (по бранш)   |
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Техническата еволюция на организираната престъпност

Възниква логичният въпрос: защо полицията и охранителните системи са безсилни? Отговорът се крие във финансовия залог.

По оценки на браншови асоциации, сред които и литовската транспортна организация Linava, минаха времената на грубото разбиване с катинар и пробиването на резервоари с шило. Днес пред камионите, паркирани по неохраняеми отбивки поради липса на обезопасена мрежа от паркинги, спират специализирани микробуси. Те са оборудвани с високопроизводителни помпи и пригодени контейнери. Резервоар от няколкостотин литра се изпразва за минути — тишина, бързина и нулев риск.

Във Франция и Италия престъпленията придобиват почти инженерно ниво. Според публикации в западни медии, в департамента Па дьо Кале за една седмица са източени 6400 литра дизел, а в Мозел са използвани специални магнитни устройства за заобикаляне на компютъризираните клапани на колонките. В Савона и Империя пък са регистрирани пробиви директно в софтуера на бензиностанциите на самообслужване.

Дали това са просто колежански хлапета? Едва ли. Това са структури, които разполагат с ресурс, ноу-хау и гарантиран пазар.

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