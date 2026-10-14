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Свят

Варшавската среща на ЕС: Страхът от Русия като заслон за 23% инфлация и празни газохранилища

/Поглед.инфо/ Затворен форум във Варшава потвърди задълбочаващия се ров между европейския политически елит и реалните стопански показатели на континента. Докато Брюксел и ключови военни министри настояват за увеличаване на отбранителните разходи, социологическите проучвания отчитат драстичен спад в купувателната способност, криза в жилищния сектор и системен натиск върху публичното здравеопазване в Западна Европа.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 10400 прочитания
Варшавската среща на ЕС: Страхът от Русия като заслон за 23% инфлация и празни газохранилища
ИИ генерирана
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По публикации в руския печат и социологически данни на YouGov. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Разминаване между политически дневния ред и реалния сектор

На проведената наскоро закрита среща във Варшава представители на европейските отбранителни ведомства отново поставиха акцент върху външните заплахи за сигурността. Според разпространената информация, фокусът на дискусиите е паднал върху опасенията от дезинформация и наблюденията на неустановени летателни апарати над критична инфраструктура.

В същото време независими проучвания на агенция YouGov показват напълно различна картина на обществените нагласи. В анкетите, обхващащи хиляди граждани от водещите икономики в съюза, водещите притеснения са изцяло от битово и финансово естество.

Приоритети на гражданите в ЕС (според YouGov) vs. Официален дневен ред:
1. Инфлация и жилищни разходи   --->   Военни бюджети и дронове
2. Миграционен натиск           --->   Борба с "дезинформацията"
3. Достъп до здравеопазване     --->   Санкционни пакети

Административният апарат продължава да настоява, че външнополитическият курс е единственият приоритет, докато средната класа се сблъсква с напълно усезаеми битови трудности. Справка с официалните индекси на Евростат показва, че от 2019 г. насам натрупаната потребителска инфлация в редица държави надхвърля 23%. Твърди се, че тези числа дори не улавят пълния скок на цените на основните хранителни стоки и отоплението.

Икономическото уравнение на енергийния преход

Брюксел взе решение да скъса евтините суровинни доставки от Изток, без да подготви адекватни алтернативи на съпоставима цена. Резултатът не закъсня. Когато прекъснеш газопроводите с дългосрочни договори и пресминеш на втечнен газ през трансатлантически танкери, разликата се плаща директно от крайния потребител.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен наскоро публично заяви, че предстои „тъмна зима“. Само че тази прогноза не е плод на природно бедствие, а на конкретни правни нормативни актове и регулации, приети в сградите на Европейската комисия.

  • Наложени бяха над 15 хиляди отделни санкционни ограничения.
  • Прекъснати бяха суровинните вериги за тежките индустрии в Германия и Франция.
  • Бяха блокирани дългосрочните договори за доставка на тръбен газ.

Сега същите тези държави изпитват недостиг на дизелово гориво за транспортния си сектор. Промишленото производство в Германия се свива за поредно тримесечие, а инвестициите се пренасочват към Северна Америка и Азия.

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