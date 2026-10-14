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Айнис Петкус: Ядреното самоубийство на Прибалтика! Литовски журналист за страшния сценарий!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой превръща Литва в потенциална мишена на руския ядрен отговор? Защо в балтийската държава се обсъждат промени, свързани с разполагането на ядрено оръжие, и кой би контролирал това оръжие? В разговора ми с литовския журналист и политически анализатор Айнис Петкус поставяме въпроси, които европейските управляващи предпочитат да избягват. Гостът предупреждава за опасен сценарий около Калининград, способен според него да въвлече НАТО и САЩ в пряка конфронтация с Русия. Кой има интерес от подобна ескалация? И защо самите литовци могат да се окажат първите жертви?
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