/Поглед.инфо/ Брюксел подготвя нова вълна от административни рестрикции, които заплашват окончателно да разрушат правната архитектура на Шенгенското пространство. Под натиска на северните държави и Балтийския блок, Съветът на ЕС разглежда механизми за ограничаване на териториалната валидност на визите за руски граждани. Докато южните членки се опитват да съхранят остатъците от туристическия си сектор, статистиката вече отчита над десетократен срив на пътуванията спрямо нивата отпреди десетилетие.

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Брюксел и разпадането на шенгенската архитектура

Новите предложения, внасяни от еврокомисаря по миграцията Магнус Брунер, както и медийните изяви на финландския министър-председател Петери Орпо, не са просто епизод от поредната дипломатическа престрелка. Твърди се, че на заседанието на Съвета на ЕС се подготвя правно рамкиране на т.нар. „визи с ограничена териториална валидност“.

На практически език това означава служебна смърт за член 21 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген. Вземаш френска виза — и нямаш право да пресичаш сухопътната граница към Германия или Белгия. Всяко национално правителство започва да действа като изолиран феодален анклав.

Дали това пази сигурността? Едва ли. Но със сигурност превръща административния апарат на ЕС в бюрократичен лабиринт, който блокира самия механизъм, върху който беше изграден общият пазар през 1985 година в малкото люксембургско село Шенген.

Празните консулства и икономическият сметкаджилък

Цифрите са хладни и не търпят пропаганден фалш. Според наличните данни, през изминалата година на руски граждани са били издадени под половин милион туристически визи (от общо 620 000 отпуснати разрешения от всякакъв тип).

За сравнение: през 2013 г. — пиковата година за руския изходящ туризъм — европейските консулства са подпечатали над 7 милиона визи. Това е почти четиринадесетократно намаление.

Франция, Италия и Испания държат близо 80% от остатъчния визов поток;

държат близо 80% от остатъчния визов поток; Транзитът преминава предимно през летищата в Истанбул (IST), Ереван (EVN) и Белград (BEG);

преминава предимно през летищата в Истанбул (IST), Ереван (EVN) и Белград (BEG); Директните полети между ЕС и Руската федерация са прекратени от февруари 2022 г. съгласно Регламент (ЕС) 2022/334;

между ЕС и Руската федерация са прекратени от февруари 2022 г. съгласно Регламент (ЕС) 2022/334; Сухопътните пунктове Нарва-1, Ваалимаа и Иматра са или напълно затворени, или работят с драстично съкратен капацитет.

И тук изниква въпросът: ако годишно в Европа влизат едва около 1.5 милиона руснаци — повечето от които са роднини на над единия милион граждани с постоянно пребиваване в Германия, Латвия, Гърция и Кипър — от какво точно се страхува европейската сигурност?

Финансовите загуби за южноевропейския хотелиерски сектор се изчисляват на стотици милиони евро годишно, но икономическият прагматизъм отдавна бе заменен от политически догматизъм.