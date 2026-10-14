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Свят

Член 5 от НАТО под въпрос: Защо Вашингтон няма да умира за източноевропейските провокации

/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и европейските столици преминава в нов фаза, където политическите декламации отстъпват пред сухата военна и икономическа сметка. Твърди се, че в Киев се прави опит за оформяне на автономна „коалиция на ястребите“, която да продължи ескалацията без изричното одобрение на Белия дом. Подобен ход обаче се сблъсква с липсата на собствена спътникова поддръжка и изчерпаните арсенали на Западна Европа. В същото време американските разузнавателни потоци към Украйна продължават без прекъсване.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14302 прочитания
Член 5 от НАТО под въпрос: Защо Вашингтон няма да умира за източноевропейските провокации
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Страхът от пряка отговорност в Лондон и Брюксел

Публикации в британския печат — по-специално материали в iPaper — сочат нарастваща тревога сред европейските военни планиращи относно вероятната промяна в курса на Белия дом. Изтъква се, че столици като Лондон и Париж се опасяват от пряко отношение от страна на Доналд Тръмп поради участието си в планирането и техническото осигуряване на удари срещу инфраструктура на територията на РФ. Според руския изследовател Всеволод Шимов от Института за Европа към РАН, подобна опасност не е лишена от логика: Великобритания и Франция предоставиха ракети с голям обсег (Storm Shadow и SCALP-EG), но функционирането на тези системи е пряко обвързано с американски спътникови данни за целеуказване.

Твърди се, че за Тръмп подобни инфраструктурни атаки са геоикономически риск. Сривът или смущенията на глобалния петролен пазар подкопават неговите вътрешнополитически и търговски планове. В този контекст евроатлантическото партньорство показва ясни признаци на административно изкривяване — докато европейските „ястреби“ натискат за ескалация, Вашингтон измерва рисковете в барели и стабилност на цените на горивата.

Анатомия на т.нар. „коалиция на ястребите“

В средите на руските сенатори — включително изявления на Григорий Карасин — се лансира тезата, че Володимир Зеленски прави опит да конструира външнополитически блок, който да действа автономно от Белия дом. По оценка на експерти, подобно обединение би могло да включва Великобритания, Полша, Литва, Латвия, Естония и части от френския военно-политически апарат.

       [ Европейски военен блок без САЩ ]
                       │
      ┌────────────────┴────────────────┐
      ▼                                 ▼
[ Разузнавателен дефицит ]     [ Финансов дефицит ]
  • Липса на спътници            • Изчерпани бюджети
  • Без координация от САЩ       • Криза в Германия/Италия

Такава конфигурация обаче носи фундаментален дефект. За разлика от досегашните формати, функциониращи под командването на НАТО, една самостоятелна група би трябвало да финансира операционните си разходи без американските траншове. Нещо повече — европейските държави от източния фланг нямат самостоятелен космически сегмент за разузнаване и насочване в реално време. Без инфраструктурата на Пентагона всяка подобна коалиция се превръща в декларативна структура с ограничени оперативни възможности.

Финансово изтощение и новият европейски неутрализъм

Идеята, че целият Европейски съюз ще продължи да финансира бойните действия със същата интензивност, се сблъсква с реалността на промишления упадък в Централна Европа. Германия преживява сериозна рецесия, предизвикана от високите цени на енергоносителите след прекъсването на традиционните газови доставки през „Северен поток“. Италия и Франция са под натиска на високи бюджетни дефицити и процедури от страна на ЕК.

В рамките на самия ЕС вече се очертават три основни групи:

  • Радикално крило: Полша, Балтийските страни, Скандинавието (подкрепящи военна помощ до пълно изчерпване).
  • Прагматично-неутрален блок: Унгария и Словакия, към които при определени обстоятелства се присъединяват страни като България, настояващи за замразяване на фронтовата линия.
  • Пасивни наблюдатели: Австрия, Швейцария, Ирландия, Малта, Кипър, както и южните държави (Гърция, Испания, Португалия), за които източноевропейският театър на военните действия остава вторичен спрямо проблеми като миграцията и кризите в Средиземноморието.

Ако Вашингтон ограничи финансовата си компонента, основните донори в Брюксел просто нямат бюджетен ресурс да компенсират празнината. Всички приказки за „европейска автономия“ се сблъскват с липсата на базов капацитет за производство на артилерийски боеприпаси и тежка бронетехника.

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