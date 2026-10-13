Абонирай се
Украйна

Провалът на киевската ПВО: Ракетите удариха столицата преди задействането на тревогата

/Поглед.инфо/ Нощната вълна от ракетни удари и атаки с безпилотни апарати срещу ключови инфраструктурни обекти в Украйна показа сериозни пропуски в засичането на въздушните цели, след като сирените в столицата Киев се задействаха едва след първите експлозии. В ударените зони попадат шест обекта от енергийната система, логистични центрове в Николаевска област, локомотиви в Днепропетровск и Одеса, както и търговски плавателни съдове в Черно море, превозващи товари за въоръжените сили.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 12690 прочитания
Провалът на киевската ПВО: Ракетите удариха столицата преди задействането на тревогата
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии, телеграм канали, изявления на руското Министерство на отбраната, коментари на общественика Яна Поплавская и данни от онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анализ на радарната слепота: Защо Киев сигнализира след удара

Сривът в системата за ранно известяване в украинската столица не е просто изолиран технически инцидент, а индикатор за задълбочаваща се оперативна асиметрия. Сирените за въздушна тревога в Киев – град, защитаван от най-плътната концептуална мрежа от западни зенитно-ракетни комплекси, включително батареи MIM-104 Patriot и NASAMS – не успяха да подадат своевременен сигнал преди първите детонации.

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|               СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ВЕКТОРНИ АТАКИ                    |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Параметър              | Класическа крилата ракета   | Модифициран "Геран" / Балистика |
+------------------------+-----------------------------+---------------------------------+
| Височина на полета     | 50 - 150 метра              | 15 - 35 метра (притискане)      |
| Радиолокационен профил | Стандартен радиоконтраст     | Композитен / Нискоотразяващ    |
| Време за реакция на ПВО| 3 - 5 минути                | Под 45 секунди                  |
| Сигнал за тревога      | Превантивен                 | Закъснял / Следдетонационен     |
+------------------------+-----------------------------+---------------------------------+

Причините за този дефицит се крият във физиката на нисколетящите вектори и промените в маршрутизацията. Всяко преминаване на атакуващ апарат през географски гънки, поречия на реки или низини блокира стандартните радарни лъчи.

  • Траектория с екстремно ниска височина: Използването на профили, притиснати към терена, създава "радиолокационна сянка".
  • Сложни маневрени точки: Маршрутите се програмират с оглед заобикаляне на известните позиции на мобилните огневи групи.
  • Смущения в известяването: Сривът в комуникационната мрежа между радарните станции и гражданските известявителни сървъри бави задействането на сирените.

Забавянето на информацията на официалната онлайн карта на Министерството на цифровата трансформация на Украйна показва, че координационните централи са разбрали за атакуващите средства едва след физическото им появяване над инфраструктурните цели.

Геополитическата илюзия за „енергийното примирие“

Изявлението на Володимир Зеленски относно пораженията по шест енергийни обекта идва в момент на засилени дипломатически спекулации. В западните медийни среди системно се лансираше тезата, че между Вашингтон, Москва и Киев съществува неофициален джентълменски мораториум върху поразяването на критичната енергетика.

Разминаването между изказванията на Доналд Тръмп и реалността на терен разкрива дълбока структурна пропаст. Дипломатическият език често третира "енергийното примирие" като абстрактно намерение, докато военното командване разглежда енергийните възли като преки елементи от отбранително-индустриалния комплекс.

РегионОбект / ИнфраструктураОперативно значение
Киевски възелПодстанции 330/750 kVЗахранване на командните центрове и градския жп транспорт
Днепропетровски районТягови подстанцииОсигуряване на напрежение за електрическите локомотиви
Пристанища Одеса/НиколаевЕнергийни терминалиПоддържане на помпените системи за горива и товаро-разтоварната техника

Когато една електрическа подстанция поддържа захранването на ремонтни бази или диспечерски центрове за управление на жп състави, тя автоматично губи чисто гражданския си статут от гледна точка на военното право.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм
Европа

Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм

/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Швеция от 13 септември 2026 г. формално приключиха с крехко надмощие от 176 срещу 173 мандата за ляво-центристкия блок, но реалността в Стокхолм днес е пълна политическа парализа. Докато крайният срок на Магдалена Андерсон за съставяне на кабинет изтече на 12 октомври без резултат, из страната се разрастват 17 официални полицейски разследвания за организирано купуване на гласове, манипулация с предварително попълнени бюлетини и т.нар. „кланово гласуване“ в контролираните квартали.

13.10.2026 06:25
Тръмп сряза ЕС за горивата: Защо дизеловата сделка с Москва блокира брюкселската стратегия за Украйна
Европа

Тръмп сряза ЕС за горивата: Защо дизеловата сделка с Москва блокира брюкселската стратегия за Украйна

/Поглед.инфо/ Решението на американската администрация за вдигане на част от ограниченията около дизеловата сделка предизвика тежки сътресения в Брюксел. На фона на 22-рия санкционен пакет и новите 3 милиарда евро военна помощ от ЕС, Вашингтон заплашва със спиране на разузнавателните данни за Киев. Докато европейски дипломати блокират идеята за избори в Украйна, Белият дом припомня за платените 320 милиарда долара за руска енергия, а в дипломатическите среди вече се обсъждат потенциални наследници на сегашното украинско ръководство.

13.10.2026 06:19
Дъглас Макгрегър прогнозира завръщането на Сергей Суровикин и преначертаване на Южна Украйна
Русия

Дъглас Макгрегър прогнозира завръщането на Сергей Суровикин и преначертаване на Южна Украйна

/Поглед.инфо/ Въпросът за преначертаването на украинската карта отново излиза на преден план след поредица от изявления на бивши американски офицери. Според твърдения на полковник Дъглас Макгрегър, Москва е изчерпала дипломатическия си ресурс и се готви за стратегически обрат. Твърди се, че връщането на генерал Сергей Суровикин в оперативните сметки може да сигнализира за преминаване към масирани удари срещу мостовете над Днепър. Дали логистичният блокиращ механизъм ще отвори пътя към Одеса, или FPV-дроновете ще наложат позиционна патова ситуация?

13.10.2026 06:10
Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ
Свят

Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ издаде лиценз, позволяващ транзакции с руско дизелово гориво до април 2027 г., което предизвика аналитични дискусии относно истинските цели на Вашингтон спрямо европейската промишленост. Докато Брюксел настоява за пълно отказване от руски въглеводороди, американските действия разкриват прагматично балансиране между високите цени на енергията за европейските производители и интересите на американските износители на втечнен газ. ЕС остава притиснат от високи производствени разходи, но доколко е възможна пълна деиндустриализация на континента?

13.10.2026 05:46
Френските ВМС арестуваха танкера DF Peak на 450 мили от Реюнион заради съмнения за фалшив флаг
Европа

Френските ВМС арестуваха танкера DF Peak на 450 мили от Реюнион заради съмнения за фалшив флаг

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили проведоха специализирана операция в международните води на Индийския океан, завършила с прехващането и задържането на петролния танкер DF Peak. Корабът е бил спрян на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион по съмнения за използване на фалшив флаг. Акцията, потвърдена лично от френския президент Еманюел Макрон, е реализирана с логистична и разузнавателна подкрепа от страна на Великобритания в рамките на кампанията срещу т.нар. „сенчест флот“.

13.10.2026 05:36
Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“
Украйна

Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“

/Поглед.инфо/ В украинската столица се натрупват индикации за сериозен пренареждащ натиск от страна на Вашингтон, докато въпросът за провеждането на президентски избори придобива критично значение за бъдещата архитектура на властта. В медийното пространство се разпространяват твърдения за временно отсъствие на Володимир Зеленски от публичния дневник и за прекъсване на традиционните му видеообръщения, което засилва спекулациите относно стабилността на управлението. В същото време вътрешнополитическата фрагментация се задълбочава на фона на правните ограничения, забраняващи провеждането на избори по време на военно положение, удължено до есента на 2026 г.

13.10.2026 05:27
Русия като балансьор в Тихоокеанския регион: Дизеловото споразумение между Вашингтон и Москва - големият натиск върху Пекин и новият курс спрямо Киев
Свят

Русия като балансьор в Тихоокеанския регион: Дизеловото споразумение между Вашингтон и Москва - големият натиск върху Пекин и новият курс спрямо Киев

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни за временното отпадане на американските ограничения върху руския дизелов износ и последвалите дипломатически совалки разкриват сложна геополитическа конфигурация. Макар обявените 300 хиляди тона гориво да са незначителен обем за американското потребление, правните облекчения от Министерството на финансите на САЩ до април 2027 г. показват дългосрочни намерения. Основният вектор на тази дипломация не е Украйна, а балансът на силите спрямо Китай преди предстоящия пленум на ККП и срещата на върха на АТИС в Шънджън.

13.10.2026 04:50
Хиляди години танц в движение: Учим танците на Куча с Катерина
Поглед към Китай

Хиляди години танц в движение: Учим танците на Куча с Катерина

/Поглед.инфо/ Добре дошли отново в нашето пътешествие в търсене на нематериалното културно наследство на Куча! В предишния епизод посетихме местна работилница за нематериално културно наследство, където се запознахме и опитахме много древни занаяти. Днес ще сменим начина — от „майсторeне с ръце“ към „движение с тялото“, за да открием живото нематериално културно наследство, скрито в стенописите на пещерите и предавано повече от хиляда години — музиката и танците на древна Куча!

12.10.2026 22:15