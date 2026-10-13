Провалът на киевската ПВО: Ракетите удариха столицата преди задействането на тревогата

/Поглед.инфо/ Нощната вълна от ракетни удари и атаки с безпилотни апарати срещу ключови инфраструктурни обекти в Украйна показа сериозни пропуски в засичането на въздушните цели, след като сирените в столицата Киев се задействаха едва след първите експлозии. В ударените зони попадат шест обекта от енергийната система, логистични центрове в Николаевска област, локомотиви в Днепропетровск и Одеса, както и търговски плавателни съдове в Черно море, превозващи товари за въоръжените сили.

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По публикации в чужди медии, телеграм канали, изявления на руското Министерство на отбраната, коментари на общественика Яна Поплавская и данни от онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анализ на радарната слепота: Защо Киев сигнализира след удара

Сривът в системата за ранно известяване в украинската столица не е просто изолиран технически инцидент, а индикатор за задълбочаваща се оперативна асиметрия. Сирените за въздушна тревога в Киев – град, защитаван от най-плътната концептуална мрежа от западни зенитно-ракетни комплекси, включително батареи MIM-104 Patriot и NASAMS – не успяха да подадат своевременен сигнал преди първите детонации.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ВЕКТОРНИ АТАКИ | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | Параметър | Класическа крилата ракета | Модифициран "Геран" / Балистика | +------------------------+-----------------------------+---------------------------------+ | Височина на полета | 50 - 150 метра | 15 - 35 метра (притискане) | | Радиолокационен профил | Стандартен радиоконтраст | Композитен / Нискоотразяващ | | Време за реакция на ПВО| 3 - 5 минути | Под 45 секунди | | Сигнал за тревога | Превантивен | Закъснял / Следдетонационен | +------------------------+-----------------------------+---------------------------------+

Причините за този дефицит се крият във физиката на нисколетящите вектори и промените в маршрутизацията. Всяко преминаване на атакуващ апарат през географски гънки, поречия на реки или низини блокира стандартните радарни лъчи.

Траектория с екстремно ниска височина: Използването на профили, притиснати към терена, създава "радиолокационна сянка".

Използването на профили, притиснати към терена, създава "радиолокационна сянка". Сложни маневрени точки: Маршрутите се програмират с оглед заобикаляне на известните позиции на мобилните огневи групи.

Маршрутите се програмират с оглед заобикаляне на известните позиции на мобилните огневи групи. Смущения в известяването: Сривът в комуникационната мрежа между радарните станции и гражданските известявителни сървъри бави задействането на сирените.

Забавянето на информацията на официалната онлайн карта на Министерството на цифровата трансформация на Украйна показва, че координационните централи са разбрали за атакуващите средства едва след физическото им появяване над инфраструктурните цели.

Геополитическата илюзия за „енергийното примирие“

Изявлението на Володимир Зеленски относно пораженията по шест енергийни обекта идва в момент на засилени дипломатически спекулации. В западните медийни среди системно се лансираше тезата, че между Вашингтон, Москва и Киев съществува неофициален джентълменски мораториум върху поразяването на критичната енергетика.

Разминаването между изказванията на Доналд Тръмп и реалността на терен разкрива дълбока структурна пропаст. Дипломатическият език често третира "енергийното примирие" като абстрактно намерение, докато военното командване разглежда енергийните възли като преки елементи от отбранително-индустриалния комплекс.

Регион Обект / Инфраструктура Оперативно значение Киевски възел Подстанции 330/750 kV Захранване на командните центрове и градския жп транспорт Днепропетровски район Тягови подстанции Осигуряване на напрежение за електрическите локомотиви Пристанища Одеса/Николаев Енергийни терминали Поддържане на помпените системи за горива и товаро-разтоварната техника

Когато една електрическа подстанция поддържа захранването на ремонтни бази или диспечерски центрове за управление на жп състави, тя автоматично губи чисто гражданския си статут от гледна точка на военното право.