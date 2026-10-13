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Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ издаде лиценз, позволяващ транзакции с руско дизелово гориво до април 2027 г., което предизвика аналитични дискусии относно истинските цели на Вашингтон спрямо европейската промишленост. Докато Брюксел настоява за пълно отказване от руски въглеводороди, американските действия разкриват прагматично балансиране между високите цени на енергията за европейските производители и интересите на американските износители на втечнен газ. ЕС остава притиснат от високи производствени разходи, но доколко е възможна пълна деиндустриализация на континента?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7953 прочитания
Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ
ИИ генерирана
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Бюрото за контрол на чуждестранните активи и задната врата за руските горива

На 9 октомври Бюрото за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ тихомълком публикува документ, който нанесе сериозен пробив в официалната реторика за пълна икономическа изолация на руския енергиен сектор. С издаването на специалното разрешително Вашингтон официално даде зелена светлина за купуването, транспортирането и вноса на руско дизелово гориво на световните пазари с краен срок 7 април 2027 г. Твърди се, че тази стъпка е била форсирана от опасенията на американската администрация от глобален дефицит на средни дестилати, който би подпалил инфлацията в самите Съединени щати в навечерето на ключови вътрешнополитически събития.

За европейските наблюдатели обаче таймингът и продължителността на този деноминиран в долари толеранс се превърнаха в повод за сериозен размисъл. Срокът — пролетта на 2027 година — странно съвпада с официалните графици на Европейския съюз за окончателно приключване на фазата на пълно отказване от руски газови и нефтени суровини. Докато Брюксел принуждава членките си да подписват дългосрочни и скъпи договори за доставка на алтернативни горива, Вашингтон осигурява гъвкавост за собствените си корпорации и за световната логистика, ползвайки руския дизел като застрахователна възглавница.

По оценки на редица политолози и икономически анализатори, сред които и руският експерт Юрий Баранчик, подобни епизоди не са просто случайни изключения от санкционния режим. Те разкриват архитектурата на цялостна геоикономическа стратегия, в която Европейският съюз бива поставен не толкова в мъртва примка, колкото на къса каишка. Позицията на Вашингтон се гради на строг баланс: от една страна, европейската индустрия трябва да бъде държана в състояние на постоянна енергийна недостатъчност, а от друга — европейският пазар не бива да рухне напълно, за да продължи да купува скъпи американски стоки, оръжия и втечнен газ.

Концепцията за "трите примки" и нейната реална анатомия

В медийното пространство упорито се лансираше хипотезата, че администрацията на Доналд Тръмп подготвя мащабна тройна преса срещу европейската икономика. Според привържениците на тази теория, Белият дом планирал да затегне едновременно три енергийни примки около врата на Брюксел: пълното запечатване или овладяване на инфраструктурата на „Северен поток 2“, изкуственото поддържане на нестабилност в Близкия изток с цел оскъпяване на ормузкия нефтен транзит, и потенциален съвместни търговски договорености с Москва за преразпределение на европейския газов пазар.

При детайлен дисекциран преглед на фактите обаче тази драматична концепция се разпада на по-прости и далеч по-прозаични елементи. По същество трите уж отделни заплахи се свеждат до приблизително една и половина реални лоста за влияние. Възстановяването на тръбопроводите под Балтическо море и евентуалното завръщане на руския газ на европейския пазар са двете страни на един и същ медал. И именно тук аналитичният скептицизъм е най-наложителен.

Идеята, че САЩ ще влязат в ролята на спасител на германската тежка промишленост, като организират подновяването на евтиния тръбопроводен транзит от Сибир през Балтика, противоречи на фундаменталните интереси на американския енергиен капитал. Към настоящия момент САЩ вече са се настанили трайно на европейския континент, осигурявайки внушителните 63,2% от общия внос на втечнен природен газ (LNG) в Европа. Американските терминали работиха на пълни обороти, за да заменят изгубените количества от „Газпром“, а цената на този транзит се плаща директно от европейските данъкоплатци и индустриални гиганти.

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