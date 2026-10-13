Русия като балансьор в Тихоокеанския регион: Дизеловото споразумение между Вашингтон и Москва - големият натиск върху Пекин и новият курс спрямо Киев

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни за временното отпадане на американските ограничения върху руския дизелов износ и последвалите дипломатически совалки разкриват сложна геополитическа конфигурация. Макар обявените 300 хиляди тона гориво да са незначителен обем за американското потребление, правните облекчения от Министерството на финансите на САЩ до април 2027 г. показват дългосрочни намерения. Основният вектор на тази дипломация не е Украйна, а балансът на силите спрямо Китай преди предстоящия пленум на ККП и срещата на върха на АТИС в Шънджън.

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Дизеловата аритметика: Анализ на физическите обеми и пазарните реалности

Публичното съобщение за постигната договореност, според която Руската федерация трябва „незабавно“ да достави 300 хиляди тона дизелово гориво за американския и световния пазар, с последващо увеличение до 500 хиляди тона през ноември и потенциално достигане на 1 милион тона месечно, изисква хладнокръвен технически анализ. В термините на петролната индустрия 300 хиляди тона дизел представляват приблизително 2,2 милиона барела. За държава като Съединените американски щати, чието дневно потребление на дестилати надхвърля 4 милиона барела, това количество покрива едва половината от нуждите на страната за едно денонощие.

Според изчисления на американиста Малек Дудаков, представени в неговия аналитичен канал, подобен обем е физически незабележим за цените по американските бензиностанции. Дори при реализиране на максимално обсъждания сценарий от 3 милиона тона месечно – което би изисквало пълно натоварване на руските рафинерии и пълна липса на украински атаки с дронове – това просто би върнало износа на Москва до нивата отпреди февруари 2022 г. Тогава Русия, произвеждайки с 80% повече дизел от вътрешното си потребление, реализираше на външните пазари около 3,5 милиона тона месечно.

Следователно, политическата риторика за „рекордно и бързо сриване на цените“ няма икономическа подплата. Ако целта на Белия дом не е била спасяването на цените на горивата преди междинните избори в САЩ – за което времето технически вече е изтекло – тогава подбудите за това решение се намират изцяло във външнополитическата сфера.

Правната рамка на OFAC: Защо лицензът е валиден до 2027 година

На 9 октомври Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ публикува генерален лиценз, с който се разрешава на чуждестранни търговски субекти и банкови институции да обслужват транзакции, свързани с покупката, морския транспорт и застраховането на руски петролни продукти. Най-значимият детайл в този документ е неговият краен срок: 7 април 2027 г.

Тази дата надхвърля с повече от две години текущия изборен цикъл в САЩ. Анализатори от украинския ресурсен портал „Политика на страната“ посочват, че подобен времеви хоризонт не се използва за козметични пазарни корекции. Той сигнализира за съществуването на по-широка рамкова договореност между Вашингтон и Москва, която цели трайно стабилизиране на глобалните енергийни потоци, без оглед на политическата обстановка в Киев.

Хронологията на самите доставки също разкрива предварителна координация. Танкерът, натоварен с първата партида руски дизел, напусна пристанищния terminal в Санкт Петербург на 22 септември – три седмици преди официалното обявяване на лиценза от САЩ. През целия си преход през Балтийско и Северно море плавателният съд плаваше с изключена или частично модифицирана автоматична идентификационна система (AIS), без да декларира крайна дестинация, което потвърждава, че логистичният коридор е бил подготвен предварително на ниво държавни институции.

Административен ултиматум срещу Киев: Разузнаване, оръжие и корупционни досиета

Отмяната на ограниченията за руските горива върви ръка за ръка с незапомнен по интензивност административен натиск върху украинското ръководство. Според публикации във Financial Times, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са проведели поредица от замразяващи консултации с представители на украинската администрация. Според източници от дипломатическите среди, на Киев е било директно заявено, че ако украинските въоръжени сили продължат саботажните си действия срещу руски петролни рафинерии и помпени станции, САЩ ще прекратят споделянето на оперативно разузнавателно сътрудничество в реално време.

Натискът обаче не спира дотук. Водещи американски медии потвърждават, че Пентагонът и Държавният департамент са отправили предупреждение за възможна блокова забрана за препродажба на американско оръжие от европейски държави към Украйна. Практическите последици от този натиск вече се виждат на терен:

Гърция официално отказа да предаде на Киев 200 ракети-прехващачи PAC-2 за системите MIM-104 Patriot, въпреки че техният гаранционен срок изтичаше и украинската страна бе готова да ги приеме незабавно.

Испания замрази преговорите за предоставяне на допълнителни зенитно-ракетни комплекси и зенитни боеприпаси.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), чиято дейност се координира от американски инструктори, активизира разследвания за корупция в стратегически държавни предприятия от украинския енергиен и отбранителен сектор.

Според Axios, Володимир Зеленски е пренебрегнал поне шест директни искания от страна на американската администрация да спре атаките срещу руската критична инфраструктура, включително по време на последните преговори във Флорида. Това пренебрегване превърна въпроса за смяната на ръководството в Киев от теоретична възможност в практически обсъждан сценарий във Вашингтон.

Китайският вектор: Пленумът на ККП и геополитическите сметки в Пекин

За да се сглоби пълната картина на случващото се, фокусът трябва да се измести към Пекин. Руският синолог Николай Вавилов отбелязва в своя аналитичен канал, че основният, макар и премълчаван фактор в действията на САЩ, е Китайската народна република. Във Вашингтон осъзнават, че ескалацията в Източна Европа принуди Москва да задълбочи икономическата си интеграция с Пекин. Поради това екипът в Белия дом се опитва да демонстрира, че Москва разполага с алтернативни търговски и дипломатически канали.

Контекстът става още по-чувствителен поради вътрешнополитическата динамика в Китай:

От 26 до 29 октомври се провежда решителният Пленум на Централния комитет на ККП, на който се вземат основните кадрови и концептуални решения за икономическия курс на страната. На този пленум се разглеждат и стратегическите насоки относно Тайван в перспективата до 2027 г., когато предстои 21-вият конгрес на ККП. На 18-19 ноември в Шънджън предстои срещата на върха на АТИС, където се очаква директен контакт между Си Дзинпин, Владимир Путин и американския президент.

Всеки знак за евентуално постигане на работен консенсус между Москва и Вашингтон създава сериозна тревожност сред китайското ръководство. Пекин се възползваше от украинския конфликт, за да ангажира вниманието и ресурсите на Запада далеч от Индо-Тихоокеанския регион, като същевременно купуваше руски петрол и газ със значителни отстъпки. Евентуално стабилизиране на отношенията между Русия и САЩ намалява ценовия натиск върху Русия и свива маржа на отстъпките за китайските държавни компании Sinopec и CNOOC.

Финансови компенсации и геоикономически отстъпки

Информацията, публикувана в New York Times, разкрива, че преговорната рамка между САЩ и Русия включва конкретни икономически отстъпки, надхвърлящи дизеловите квоти:

Частично размразяване на руски държавни активи в чужбина като гаранция за прекратяване на взаимните удари върху енергийните системи.

Търговски решения за чуждестранните активи и рафинерии на компанията „ЛУКОЙЛ“ в Югоизточна Европа и Близкия изток.

Премахване на пречките пред износа на беларуски калиеви торове през балтийските пристанищни терминали.

В отговор на тези сигнали Пекин предприема контрамерки. Осъзнавайки риска от промяна в руско-американския баланс, китайската дипломация задейства ускорени преговори с Европейския съюз, предлагайки взаимно премахване на компании от санкционните списъци за контрол на износа. По данни на Bloomberg, Пекин същевременно разширява логистичната и икономическата си подкрепа за руските региони в Далечния изток, за да гарантира, че икономическата обвързаност между двете държави ще остане необратима.

Златната акция на Москва и ролята на стратегически балансьор

За Русия не съществува логика да се дистанцира от Китай – най-голямата производствена икономика в света и гигантски пазар за суровини. В същото време в Москва отчитат риска от изпадане в пълна монополна зависимост от единствен купувач.

В редица публикации изданието „Царград“ издига тезата, че Русия държи „златната акция“ в глобалното съперничество между САЩ и Китай. За разлика от 1970-те години, когато Пекин използваше конфронтацията между СССР и Вашингтон за собствено икономическо издигане, днес Москва разполага с възможността да регулира нивото на напрежението между двете суперсили.

Анализът на Николай Вавилов потвърждава тази трансформация: преминаване от сценария, при който Русия води изтощителна война в Украйна, а Китай е посредник, към сценарий, при който САЩ и Китай се състезават в Пацифика, а Русия заема позицията на мъдър и независим балансьор. В тази нова геополитическа реалност Украйна губи статута си на централен приоритет за Белия дом, а отварящият се прозорец за дипломатически маньовър дава на Москва нови лостове за постигане на нейните цели.



