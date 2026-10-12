НАСА търси убежище под земята за бъдещите си лунни мисии

/Поглед.инфо/ Плановете за трайно човешко присъствие на Луната отдавна сблъскаха инженерната фантазия със суровия физически лимит на космическото корабостроене. Всяка тонатура стомана, олово или специален полимер, изстреляна от Земята за защита от радиация, струва астрономически суми и ограничава полезния товар. Именно затова вниманието на институциите за космически изследвания се пренасочи под лунната базалтова кора. Вместо да се изграждат дебели повърхностни бункери, логистично по- евтино е да се ползват вече готови естествени кухини. Новият научен пакет GIMLI, насочен към пропастта Мариус Хилс в Океана на бурите, е опит да се разбере дали тези геоложки образувания са реални подземни тунели, или просто срутени радиоактивни капани.

Когато прекараш няколко десетилетия в ровене из сурови архиви, инженерни отчети и сеизмични данни, научаваш едно фундаментално правило: природата никога не подарява готова инфраструктура без скрити сметки за плащане. В ентусиазма около новите съобщения на НАСА за мисията GIMLI (Geophysical Instruments for Exploring Marius Pit) се долавя добре познатият PR оптимизъм, който обикновено предшества тежките бюджетари и технически неуспехи. Идеята зад целия проект е проста, дори банална от гледна точка на ресурсите. Повърхността на спътника е адска среда с температурни амплитуди от плюс 120 градуса по Целзий на пряка слънчева светлина до минус 130 градуса в сянка, непрекъсната микрометеоритна бомбардировка и непрестанно тлеещо космическо лъчение. Всяка конструкция, поставена на открита повърхност, деградира бързо, а за дебелината на защитните й щитове се изискват стотици тонове строителен материал, доставката на който от Земята логистично граничи с абсурда.

Затова погледът на инженерите се насочи към геоложките провали, идентифицирани за първи път в детайли от японския орбитален апарат SELENE през 2009 година. Описанието на Мариус Хилс – вертикална дупка с дълбочина около 34 метра и ширина между 65 и 90 метра – звучи обещаващо на хартия. Смята се, че това са т.нар. скайлайти: срутени тавани на древни лавови тръби, останали от времето, когато Луната е била вулканично активна преди над три милиарда години. В условията на три пъти по-ниска лунна гравитация, базалтовата кора е могла да формира кухини с гигантски размери – с диаметри от стотици метри, немислими за земните геофизични стандарти. Преценките за температурата вътре в подобни образувания, като това в Морето на спокойствието, сочи за относително стабилни стойности от около 17 градуса по Целзий. Тоест, безплатна климатизация и естествен щит от базалт, дебел десетки метри.

Но тук свършват романтичните сметки и започва трудната реалност на терена. Преди някой да изпрати хора или оборудване с висок риск, трябва да бъде доказано, че зад вертикалния провал всъщност има хоризонтален тунел, а не просто изолирана каверна, пълна със срутени базалтови блокове. Проектът GIMLI, управляван от Института за планетарни науки, представлява точно такъв опит за проверка на място чрез спускаем модул и марсоход. Инструментариумът включва георадар за подповърхностно профилиране, сеизмични сензори за регистриране на лунотресения и гравиметър с висока чувствителност за засичане на плътностни аномалии в скалите. Измерването на малки изменения в гравитационното поле трябва да показва дали под повърхността има масивна кухина (дефицит на маса), или базалтовият масив е монолитен и плътен.

Според докладите от предишни изследвания на повърхността и гравиметричните данни от мисията GRAIL, лавовите тръби би трябвало да са стабилни. Но сеизмичният опит от програмата Аполо показва, че лунната кора страда от т.нар. дълбоки и плитки лунотресения, които продължават с часове поради липсата на течна вода, която да омекотява вибрациите в скалната матрица. Дали една древна лавова тръба с ширина 500 метра няма да се срути върху потенциална база при първото по-сериозно сеизмично сътресение, е въпрос, на който никой в момента няма твърд отговор. Данните от радиовъглеродния и изотопния анализ на донесените проби базалт потвърждават, че лунният вулканизъм е угаснал отдавна, но тектоничното свиване на спътника поради постепенното му изстиване продължава да генерира напрежение в кората.

И тук изплува истинският логистичен проблем, за който в официалните прессъобщения обикновено се мълчи. Спускането на робот в 34-метрова вертикална дупка на Луната е кошмар за автономната навигация. Прахът, покриващ дъното – така нареченият реголит – е изключително фин, абразивен, електростатично зареден и с физически свойства на натрошено стъкло. Той блокира механични стави, уврежда оптиката и пречи на топлинното излъчване на електронните компоненти. Дори GIMLI да потвърди наличието на километрови тунели под Мариус Хилс, влизането и излизането от тази депресия с тежки товари изисква изграждането на сложна асансьорна или рампова инфраструктура, за която в момента липсват каквито и да е технологични стандарти.