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Скалите помнят повече от архивите: Какво се крие в тунелите под континентите

/Поглед.инфо/ Под повърхността на континентите лежи инфраструктура, която геологията отказва да подреди в стандартните си учебници, а историята просто предпочита да подминава с мълчание. От платата на Крим и кавказките масиви до гънките на Андите, изследователите постоянно се сблъскват с един и същи физически парадокс: кухини с цилиндрична геометрия, чиито стени носят белезите на термична обработка, а не на водна ерозия. Това не са легенди за изчезнали царства, а сухо, студено измерение от камък, радиовъглеродни разминавания и витрифицирана скала, в което съвременната инженерна мисъл вижда познати транспортни схеми, изградени с технологии, които уж не трябва да съществуват.

Деж. редактор - Александра Докова 4096 прочитания
Скалите помнят повече от архивите: Какво се крие в тунелите под континентите
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Когато човек прекара три десетилетия в прелистване на прашни геоложки доклади, теренни дневници и геофизични профили, бързо развива имунитет срещу романтичните приказки. Природата е мързелива, но предсказуема. Тя следва линията на най-малкото съпротивление, изрязва каньони чрез ерозия, разтваря варовика чрез carbonic acid и оставя след себе си хаотични, неравни карстови пещери. Когато обаче в официалните съобщения на спелеоложките експедиции започнат да се появяват данни за профили с постоянен диаметър, геометрична линейност и стени, които напречно отразяват сейсмичните вълни по начин, типичен за разтопено стъкло, стандартният научен разказ започва да се пропуква.

В геологията съществува понятие за специфична повърхностна текстура. Водата измива скалата, оставяйки каверни, остри ръбове и отлагания от калцитен туф. Ръчният труд – дори този на хиляди роби с бронзови или железни секачи – оставя пиктуражни следи, ритмични следи от удари и микропукнатини от механичното напрежение. При значителна част от т.нар. аномални тунели по света тези белези отсъстват. Вместо тях се наблюдава витрификация – процес, при който повърхностният слой на скалата е бил подложен на толкова висока температура за кратко време, че кристалната решетка на силикатите се е стопила и втвърдила в гладка, монолитна коричка. За да се постигне това в гранит или твърд варовик, са необходими термични полета, надвишаващи 1200 градуса по Целзий, комбинирани с точково налягане. Официалните обяснения за древни горски пожари или подземни въглищни пластове са просто несъстоятелни, когато става дума за затворени системи на километър под билото на планината, където липсва кислород за подобно горене.

Географският обхват на тези структури е първият сериозен проблем за академичния консенсус. В Крим, под масива Чатир-Даг, на надморска височина от около деветстотин метра, Мраморната пещера е широко известна като туристическа дестинация. Но геодезическите заснемания на незадминатите от цивилни посетители сектори показват, че основният разклон представлява идеален цилиндричен проход, спускащ се под твърд ъгъл към бреговата линия. Геолозите отдавна знаят, че подземните карстови води не текат в перфектни кръгове с диаметър от десетки метри на тази височина, нито пробиват скалата в права линия през различни по твърдост пластове. Под Ай-Петри ситуацията се повтаря с геометрични кухини, които изрязват тектоничните разломи, вместо да следват естествените линии на напрежение.

По-нататък на изток, в кавказкия регион около Геленджик, теренните проучвания от края на миналия век документират вертикални шахти с дълбочина над сто метра. Входните им отвори са почти идеални кръгове, а стените са термично обработени до степен на остъкляване. Интересното тук е друго: измерванията с радиометрична апаратура регистрират трайни, макар и безопасни, отклонения в гама-фона вътре в шахтите спрямо повърхността. Това може да е резултат от естествено натрупване на радон, но геофизичният профил на самата структура подсказва за пробиване чрез насочена енергия или плазмена струя, а не за стандартно минно копаене.

В района на Волга и Медведицкия хребет картографирането разкрива мрежа от хоризонтални проходи на дълбочина от 20 до 30 метра под повърхността. Диаметрите варират от 7 до 20 метра, но на определени възлови точки тунелите рязко се разширяват в куполни зали с ширина над осемдесет метра. При измерване на тези трасета с магнитометри се открива пълна липса на логика спрямо местната стратиграфия. Те прорязват пясъчниците и глинестите пластове, без да се срутват – факт, който подсказва, че периметърът им е бил структурно укрепен чрез термично спичане на самата почва.

Преминавайки през Бескидите в Централна Европа и достигайки до северноамериканския континент, моделът се повтаря с досадна за скептиците точност. В масива Шаста в Калифорния и в планините на Айдахо спелеоложки експедиции нееднократно са докладвали за системи от проходи с необичайна аерация, при които вентилационните токове не зависят от атмосферното налягане отвън. Известният случай с подземните ядрени опити в Невада през втората половина на XX век даде неочакван страничен резултат. Разпространението на сейсмичните вълни и регистрирането на газови микропробиви на стотици километри от епицентъра показаха, че скалният масив на Невада е пробит от взаимно свързани естествени и изкуствени кухини, действащи като резонансни тръби. Инженерният анализ тогава потвърди, че ако тези проходи бяха просто естествени пукнатини, те щяха да се срутят от първичната шокова вълна. Но те оцеляха.

В Южна Америка, особено в Еквадор и Перу, логистиката на тези подземия придобива още по-суров характер. Комплексът Лос Тайос, проучван от аржентинско-унгарския изследовател Хуан Мориц през 60-те години и по-късно от британска военна експедиция с участието на астронавта Нийл Армстронг, представлява гигантска система от правоъгълни проходи и зали. Стените са изрязани под точни ъгли, а таваните са изравнени с прецизност, която днешните строители постигат само с лазерно нивелиране и диамантени фрези. Твърденията за открити вътре метални библиотеки и златни плочи остават в областта на субективните разкази, тъй като повечето артефакти изчезнаха в частни колекции или институционални архиви, преди да бъдат подложени на спектрален анализ. Но самата архитектура на Куева де лос Тайос си остава там – студена, каменна и напълно лишена от геоложки смисъл.

В Тибет и под платото Гиза в Египет георадарните проучвания от последните двадесет години постоянно регистрират подземни аномалии на дълбочина между 30 и 100 метра. В Китай, при разкопки около древните погребални комплекси в провинция Шанси, археолозите редовно се натъкват на тунели, чието покритие е направено от втвърдена смес от глина и органични свързващи вещества, издържала хилядолетия без никаква поддръжка.

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