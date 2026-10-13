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Какво всъщност разкрива ДНК анализът на най-старото сухоземно животно

/Поглед.инфо/ На изолирания вулканичен скалист масив в Южния Атлантик, известен като остров Света Елена, от 1882 година насам обитава един и същ екземпляр от вида Aldabrachelys gigantea. Наречен Джонатан, този мъжки индивид е преживял смяната на няколко технологични епохи, пасейки трева на няколко хиляди километра от най-близката континентална суша. Извън историческата екзотика, биологичната логика на неговата съществуваща до днес физиология поставя систематични въпроси пред лабораториите, занимаващи се с молекулярна геронтология. Скорошно проучване, базирано на извличане на генетичен материал от епитела на устната кухина, направи опит да разчете онова, което години наред оставаше скрито зад високата клетъчна устойчивост на гигантските костенурки. Резултатите обаче предлагат по-скоро студен анализ на биохимични показатели, отколкото категорични отговори.

Деж. редактор - Александра Докова 4176 прочитания
Какво всъщност разкрива ДНК анализът на най-старото сухоземно животно
ИИ генерирана
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Биологичният анализ на екстремните възрастови граници в животинското царство рядко разполага с чиста лабораторна база. При сухоземните влечуги с масивен габарит логистиката е тежка, а възможностите за интервенция – силно ограничени. В случая с Джонатан, чиято възраст се изчислява въз основа на документални записки от XIX век на близо 194 години, администрацията на остров Света Елена отказва вземането на кръвни проби поради реален риск от сепсис и летален изход за животното. Изследователският екип, воден от Стивън Кларк от американската организация "Калел", се задоволява със натривки от слюнка и клетъчен епител от устата. Това методическо ограничение веднага вкарва известна степен на несигурност в последващото секвениране, тъй като пробите съдържат чужд бактериален материал и по-ниска концентрация на чиста домакинска ДНК.

За да заобиколят този проблем, генетиците прочитат приблизително 1,1 милиарда кратки ДНК фрагмента, съпоставяйки ги с референтния геном на костенурката Танк – 36-годишен мъжки от същия вид, чиято кръвна проба е обработена при стандартни лабораторни условия. Молекулярното съпоставяне изважда на повърхността точно 6,9 милиона генетични варианта. За да се отсее баналният вътревидов полиморфизъм от онези мутации, които евентуално имат отношение към физиологическата издръжливост, данните са кръстосани с генома на прочутия Лоунсъм Джордж – последния известен представител на галапагоския подвид Chelonoidis abingdonii.

Биоинформатичният филтър свива списъка до 287 гена с уникални за Джонатан ДНК изменения, променящи структурата на съответните протеини. Тук са засегнати системи, затиснати между класическите механизми за репарация на увреждания в ДНК веригата, поддържането на теломерните участъци и митохондриалния метаболизъм. Това изглежда като логично обяснение за липсата на онкологични изменения при толкова стар организъм, но архивното и биологичното изследване удря в стена: при липсата на функционални тестове върху жива тъкан не може да се определи кои от тези 287 варианта са наистина работещи адаптации и кои са просто неутрални мутации, натрупани за два века живот.

Истинският дебат обаче не се води само в първичната нуклеотидна последователност, а в областта на епигенетиката – начинът, по който клетката управлява четенето на тези инструкции чрез прикрепване на метилови групи към определени участъци от ДНК. С възрастта при повечето бозайници и птици моделът на метилиране се разпада, създавайки епигенетичен шум, който в крайна сметка води до клетъчна недостатъчност и тъканна деградация.

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